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నేటి రాశి ఫలాలు: డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమ.. 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే?

జ్యోతిష్య విశ్వాసాల ప్రకారం గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో మార్పులు 12 రాశుల వారి రోజువారీ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయని భావిస్తారు. ఈరోజు రాశిఫలాల్లో కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, కుటుంబ సంబంధాలు, వ్యాపారం వంటి అంశాలకు సంబంధించిన ఫలితాలను వివరించారు.

Published on: Sep 18, 2026, 04:01:30 IST
By Peddinti Sravya, नई दिल्ली
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హిందూ సంప్రదాయంలో వారాన్ని ప్రారంభించే ప్రతీ రోజుకు, ముఖ్యంగా లక్ష్మీదేవి పూజకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రోజూ మారుతున్న గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనం మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఏ గ్రహం ఏ స్థితిలో ఉందనే దానిపై వారి దైనందిన జీవితం ఆధారపడి ఉంటుంది.

నేటి రాశి ఫలాలు: డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమ.. 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే? (AI)
నేటి రాశి ఫలాలు: డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమ.. 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే? (AI)

కొందరికి పనులు సులువుగా పూర్తయితే, మరి కొందరికి కొత్త బాధ్యతలు వచ్చి పడుతుంటాయి. వ్యాపార రంగంలో లాభాలు రావడం లేదా ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ తారుమారు కావడం వంటి అంశాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో సహజమే. కుటుంబ సంబంధాలు, ఆరోగ్యం, ప్రేమ జీవితం పరంగా నేటి రోజు ఏ రాశివారికి ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుందో వివరంగా పరిశీలిద్దాం.

ఈరోజు రాశి ఫలాలు

మేష రాశి: రాశి వారికి నేడు అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కుతాయి. కెరీర్ పరంగా కీలకమైన బాధ్యతలను మీ చేతికి అప్పగిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే బలపడుతుంది.

వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారు ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి అలసత్వానికి తావివ్వకూడదు. సానుకూల శక్తితో ముందుకు సాగే ఈ రోజు పెట్టుబడులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడం మంచిది.

మిథున రాశి: ఇక మిథున రాశి వారికి కొంతమేర బద్ధకం ఆవహించే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత బంధాలతో ఉన్నవారు తమ ప్రేమ వ్యవహారాలపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలి.

కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారు తమ పనులను నిర్దేశిత సమయంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆర్థిక వ్యయాలను అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు తమను తాము ప్రేమించుకోవడం (సెల్ఫ్ లవ్) చాలా ముఖ్యం. కెరీర్‌లో నిలదొక్కుకోవడానికి మరింత కష్టపడాలి.

కన్యా రాశి: ఈ రాశి వారికి ఈ రోజు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా భారీగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో నెలకొన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

తులా రాశి: ఈ రాశి వారికి ఇంట్లో కొద్దిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసేవారికి తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనులు ఆలస్యం కావడం వల్ల పై అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి ఎదురుకావచ్చు.

వృశ్చిక రాశి: నేడు ధనలాభం ఉన్నప్పటికీ, అదే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా పెరిగే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్య భద్రత కోసం బయటి తిండికి దూరంగా ఉండాలి.

ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారు జీవితంలోని ప్రతీ రంగంలోనూ పెద్ద మార్పులను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధం కావాలి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం యోగా చేయడం మంచిది.

మకర రాశి: ఉద్యోగులకు ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు వస్తాయి. అయితే ఒత్తిడికి గురికాకుండా పని, వ్యక్తిగత జీవితం మధ్య సమతుల్యత పాటించాలి.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఒడిదుడకలతో కూడుకుని ఉంటుంది. ఆఫీసు రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటూ కేవలం మీ పనిపై మాత్రమే శ్రద్ధ పెట్టడం ఉత్తమం.

మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. ఒంటరిగా ఉన్నవారు కొత్త బంధంలోకి అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమ.. 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే?
Home/Rasi Phalalu/నేటి రాశి ఫలాలు: డబ్బు, ఉద్యోగం, ప్రేమ.. 12 రాశుల వారికి ఎలా ఉందంటే?
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