Today Horscope March 18th 2026: ఈరోజు కొత్త అమావాస్య వేళ ఏ రాశికి ఎలా ఉంది? పన్నెండు రాశుల దిన ఫలాలు ఇవిగో!
బుధవారం గణపతిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో శ్రేయస్సు, ఆనందం కలుగుతాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 18 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణపతిని పూజించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో శ్రేయస్సు, ఆనందం కలుగుతాయి. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 18 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి మార్చి 18న ఏ రాశులకు మేలు కలుగుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: మేష రాశి ప్రజలకు ఈ రోజు మితమైన సమయం. మీ మనస్సు కలత చెందుతుంది. మీ వ్యాపారం బాగుంటుంది. మీరు వ్యాపారం కోసం విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావొచ్చు. మొత్తం మీద లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
వృషభ రాశి: మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మిమ్మల్ని బాధించే విషయం ఉంటుంది. మనసు కలవరపడవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా లోపిస్తుంది. మీ ప్రేమ జీవితంలో ఓపికగా ఉండండి. అధికారులతో సామరస్యాన్ని కాపాడుకోవాలి. పురోగతికి అవకాశాలు ఉండవచ్చు.
మిథున రాశి: ఈ సమయంలో మీరు మధురంగా మాట్లాడటం చాలా ముఖ్యం. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. ప్రతిచోటా కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తుంది. మీరు దేని గురించి అయినా బాధపడవచ్చు. మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉండవచ్చు. మీరు విద్యా మరియు పరిశోధన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పురోగతి సాధించవచ్చు.
సింహ రాశి: ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ రోజు ప్రేమ జీవితంలో సంతోషంగా ఉండే అవకాశాన్ని పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ భాగస్వామిని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. విద్యారంగంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్నేహితుడి మద్దతుతో వ్యాపారంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి.
కన్య రాశి: ఈరోజు మీకు వృత్తి జీవితంలో చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది, కానీ సహనం తగ్గుతుంది. ఈ సమయంలో ఏదైనా చేయడంలో కాస్త నియంత్రణ పాటించండి. స్నేహితుడి నుండి డబ్బు పొందే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
తుల రాశి: ఈ సమయంలో కమ్యూనికేషన్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఏమి చెప్పినా సమతుల్యతతో మాట్లాడండి. మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మరింత హడావిడి ఉంటుంది. ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: మీరు మానసికంగా ఒత్తిడికి గురవుతారు, కాబట్టి కొంచెం కలత చెందవచ్చు. వ్యాపారం కోసం తల్లి నుండి డబ్బు పొందవచ్చు. మీరు వ్యాపారం కోసం కుటుంబానికి దూరంగా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లవచ్చు.
ధనుస్సు రాశి: ఈ సమయంలో వృత్తి జీవితంలో మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి అనేక అవకాశాలు వస్తాయి. అయితే, ఆత్మవిశ్వాసం కొంత లోపిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పనిప్రాంతంలో మార్పు ఉండవచ్చు. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆస్తి లేదా స్టాక్ మార్కెట్ నుండి పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉంటాయి. మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. వాహన సౌకర్యం కూడా పెరుగుతుంది. మీ తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారు ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందవచ్చు. మీ మనస్సు కూడా ఆందోళన చెందుతుంది. మానసిక ప్రశాంతతను కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు. మీరు భాగస్వామి నుండి ఆశ్చర్యకరమైన బహుమతులు పొందవచ్చు. మరింత హడావిడి ఉంటుంది.
మీన రాశి: ముఖ్యమైన వృత్తిపరమైన పనులను పూర్తి చేసేటప్పుడు అహంకారాన్ని వదిలివేయండి. ఆర్థిక శ్రేయస్సు తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ రోజు ప్రేమ జీవితంలో మరింత సంభాషణ అవసరం. అదనపు వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను తీసుకుంటారు. మీ ఆర్థిక స్థిరత్వం పెట్టుబడులకు మద్దతు ఇస్తుంది.