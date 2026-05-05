    అంగారక సంకష్ట చతుర్థి: నేడు అరుదైన యోగం.. విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం ఈ 7 పనులు తప్పక చేయండి!

    అంగారక సంకష్ట చతుర్థి: 2026 మే నెలలో వచ్చే సంకష్ట చతుర్థికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. మంగళవారం కావడంతో 'అంగారక సంకష్ట చతుర్థి'గా పిలిచే ఈ పర్వదినం నాడు గణనాథుడిని పూజిస్తే కష్టాలన్నీ తొలగిపోతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. తిథి, ముహూర్తం మరియు విశేషాల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Published on: May 05, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ సంప్రదాయంలో ఏ పని మొదలుపెట్టినా తొలుత స్మరించేది ఆ ప్రథమ వందనుడైన గణపతిని. భక్తుల కష్టాలను కడతేర్చి, సంకటాల నుంచి విముక్తి ప్రసాదించే రోజే సంకష్ట చతుర్థి. అయితే, 2026 మే 5వ తేదీన వచ్చే చతుర్థికి ఒక విశిష్టత ఉంది. ఇది మంగళవారం నాడు రావడం వల్ల దీనిని 'అంగారక సంకష్ట చతుర్థి' అని పిలుస్తారు. సాధారణ సంకష్ట చతుర్థి కంటే అంగారక చతుర్థి రోజు చేసే పూజలకు వెయ్యి రెట్లు అధిక ఫలితం ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

    అంగారక సంకష్ట చతుర్థి: అరుదైన యోగం.. విఘ్నేశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం ఈ 7 పనులు తప్పక చేయండి!

    ముహూర్తం, తిథి వివరాలు

    జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చే ఈ చతుర్థిని 'ఏకదంత సంకష్ట చతుర్థి'గా వ్యవహరిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని భక్తులు ఈ రోజున అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుడిని కొలుస్తారు.

    చతుర్థి ప్రారంభం: మే 5, 2026 మంగళవారం ఉదయం 05:24 గంటలకు.

    చతుర్థి ముగింపు: మే 6, 2026 బుధవారం ఉదయం 07:51 గంటలకు.

    వ్రత విధానం: భక్తులు మే 5వ తేదీ సూర్యోదయం నుంచి ఉపవాసాన్ని ప్రారంభించి, రాత్రి చంద్ర దర్శనం తర్వాత పూజ ముగించుకుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి.

    ఏకదంత స్వరూపం వెనుక ఉన్న గూఢార్థం

    భగవాన్ గణేశుడిని ఈ రోజున 'ఏకదంత' రూపంలో అర్చిస్తారు. మహాభారతాన్ని రచించే క్రమంలో, కలం విరిగిపోతే ఏ మాత్రం తడబడకుండా తన దంతాన్ని విరిచి కలంలా వాడిన త్యాగశీలి మన గణపయ్య. ఇది కేవలం పురాణగాథ మాత్రమే కాదు.. కర్తవ్య నిర్వహణలో ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడాలనే సందేశాన్ని మనకు ఇస్తుంది. అందుకే ఈ రోజున పూజ చేస్తే మానసిక స్థైర్యం పెరుగుతుంది, బుద్ధి వికాసం కలుగుతుంది.

    అంగారక యోగం.. ఎందుకు ప్రత్యేకం?

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజుడిని (అంగారకుడు) గణపతికి అధిపతిగా భావిస్తారు. మంగళవారం వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల జాతకంలోని కుజ దోషాలు తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా అప్పుల బాధలు, కోర్టు కేసులు, భూ వివాదాలతో సతమతమయ్యేవారు ఈ అంగారక సంకష్ట చతుర్థి నాడు వ్రతం ఆచరిస్తే సత్వర ఫలితాలు పొందుతారు.

    గణేశుడిని ప్రసన్నం చేసుకునే 7 మార్గాలు

    1. గరిక సమర్పణ: 21 గరిక పోచలను గణపతికి సమర్పించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
    2. మోదకాలు/లడ్డూలు: వినాయకుడికి అత్యంత ఇష్టమైన కుడుములు లేదా లడ్డూలను నైవేద్యంగా పెట్టండి.
    3. సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం: ఈ రోజున ఈ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తే కష్టాల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
    4. గణపతి అథర్వశీర్ష పఠనం: ఏకాగ్రత మరియు తెలివితేటలు పెరగడానికి ఇది దివ్యౌషధం.
    5. మట్టి దీపం: 4 లవంగాలు వేసిన మట్టి దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి నశిస్తుంది.
    6. నువ్వుల లడ్డూల దానం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగడానికి పేదలకు నువ్వుల లడ్డూలను దానం చేయండి.
    7. మంత్ర జపం: ‘ఓం గం గణపతయే నమః’ అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల కోరికలు నెరవేరుతాయి.

    నియమాలు ఇవే..

    సంకష్ట చతుర్థి వ్రతం చేసేవారు రోజంతా ఉప్పు లేని ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఉత్తమం. కోపం, అబద్ధం వంటి ప్రతికూల భావాలకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా వినాయకుడి పూజలో తులసి దళాలను అస్సలు వాడకూడదు. ఈ పవిత్రమైన రోజున భక్తితో గణపతిని ఆరాధించి, మీ జీవితంలోని ఆటంకాలను అధిగమించండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

