ఈరోజు నాగుల చవితి.. నాగదేవతకు ఈ 6 వస్తువులు సమర్పించండి! సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని ఎందుకు పూజించాలో తెలుసా?
నాగుల చవితి పర్వదినాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున నాగదేవతను పూజించి పాలు, పసుపు, కుంకుమ, పూలు, పండ్లు, అక్షింతలు సమర్పించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది. అలాగే నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేసి కుటుంబ సౌభాగ్యం, సుఖసంతోషాలు కలగాలని ప్రార్థిస్తారు.
ఈరోజు నాగుల చవితి. ఈరోజు నాగదేవతకు ఈ వస్తువులను సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. మరి నాగుల చవితి నాడు నాగదేవతకు ఏ వస్తువులను సమర్పించాలి? సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని ఈరోజు ఎందుకు ఆరాధించాలి? ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం.
నాగుల చవితి 2026: ఈరోజు నాగదేవతకు వేటిని సమర్పించాలి?
పాలు:
ఈరోజు నాగుల చవితి వేళ ముందుగా పాలను సమర్పించాలి. నాగదేవతకు పాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. భక్తి, పవిత్రతకు దీనిని చిహ్నంగా భావిస్తారు. పాలను నాగదేవత విగ్రహం లేదా ప్రతిమకు సమర్పించడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
పసుపు, కుంకుమలు:
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పసుపును మంగళకరమైన వస్తువుగా భావిస్తారు. కుంకుమను, పసుపును రెండింటినీ నాగదేవతకు సమర్పించాలి. కుటుంబ సౌభాగ్యం, శ్రేయస్సు కలగాలని ప్రార్థించాలి.
పూలు:
నాగదేవతకు సువాసనగల పూలను సమర్పించండి. చామంతి, మల్లె వంటి పూలతో పూజ చేస్తే మంచిది. పూలతో నాగేంద్రుని అలంకరించి భక్తితో ఆరాధించండి.
పండ్లు:
నాగేంద్రుడికి పండ్లు, కొబ్బరికాయ వంటివి నివేదనగా సమర్పించండి. భక్తితో సమర్పించే నైవేద్యం కుటుంబానికి శుభప్రదమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది.
అక్షింతలు:
పసుపుతో కలిపిన అక్షింతలను పూజలో ఉపయోగించండి. సుఖసంతోషాలు కలగాలని ప్రార్థించండి.
దీపం:
నాగుల చవితి నాడు దీపారాధనకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనెతో దీపారాధన చేయడం మంచిది.
నాగుల చవితి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని ఎందుకు పూజించాలి?
నాగుల చవితి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని కూడా ఆరాధిస్తారు. దాని వెనుక కారణమేంటంటే, నాగులకు అధిపతిగా భావించే స్వామివారిని ఈరోజు ఆరాధించడం మంచిది. నాగుల చవితి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని పూజిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని నాగులతో అనుబంధమున్న దైవంగా ఆరాధిస్తారు. అలాగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి క్షేత్రాల్లో స్వామివారిని నాగరూపంలో కూడా దర్శించుకోవచ్చు.
సంతాన సౌభాగ్యం: సంతానం కలగాలని దంపతులు నాగుల చవితి వేళ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని భక్తితో పూజిస్తారు. అలాగే నాగదేవతను ఆరాధిస్తే సంతాన క్షేమం కలుగుతుందని నమ్ముతారు.
నాగదోష నివారణ: జ్యోతిష్య, ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం నాగదోష నివారణ కోసం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని ఆరాధించాలి. ప్రత్యేక పూజలు చేయాలి. పరిహారాలను పాటిస్తే దోషాలు తొలగిపోతాయని నమ్ముతారు.
శత్రుభయం, కష్టాల నుంచి రక్షణ: నాగుల చవితి నాడు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారిని ఆరాధించడం వలన శత్రుభయం నుంచి బయటపడొచ్చు. కష్టాల నుంచి కూడా రక్షణ కలుగుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.
నాగుల చవితి నాడు ఈ మంత్రాలను జపించండి
ఓం శరవణభవాయ నమః
ఓం నమో నాగదేవతాభ్యో నమః
ఈ మంత్రాలను వీలైనన్ని సార్లు జపించండి. కుదిరితే 108 సార్లు జపిస్తే మంచిదే. భక్తితో ఈ మంత్రాలను జపిస్తే సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి అనుగ్రహంతో పాటుగా నాగదేవత అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు.
గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు
పూజా ప్రదేశాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుని నాగదేవత విగ్రహం లేదా ప్రతిమను పెట్టి పూజ చేయాలి.
పాలు, పండ్లు నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.
నేరుగా పాములకు పాలు పోయకూడదు. బలవంతంగా తాగించకూడదు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More