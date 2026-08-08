రేపే కామిక ఏకాదశి.. శ్రీహరి అనుగ్రహం కోసం ఇలా పూజించండి.. ఈ నియమాలు పాటించండి!
కామిక ఏకాదశి 2026 ఆగస్టు 9న జరుపుకోనున్నట్లు ఈ కథనం వివరిస్తోంది. ఈ పవిత్ర రోజున శ్రీ మహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం, తులసి దళాలతో నైవేద్యం సమర్పించడం, ఉపవాసం పాటించడం వంటి ఆచారాలను వివరించింది.
హిందూ ధర్మంలో పవిత్రమైన ఈ మాసానికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ మాసంలో వచ్చే ఏకాదశి నాడు శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించడం వల్ల విశేష ఫలితాలు దక్కుతాయని నమ్ముతారు.
ముఖ్యంగా ఈ నెల కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'కామిక ఏకాదశి'గా పిలుస్తారు. ఈ పవిత్ర రోజున శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, ఉపవాసం ఉండటం ద్వారా సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 9న కామికా ఏకాదశి వేడుకలు జరగనున్నాయి.
పూజా విధానం - చేయాల్సిన పనులు
ఏకాదశి రోజు తెల్లవారుజామునే తలస్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి వ్రత సంకల్పం చేయాలి. గృహాన్ని శుభ్రపరుచుకుని, పూజా మందిరంలో శ్రీ మహావిష్ణువు విగ్రహం లేదా ఫొటో ముందు దీపం వెలిగించాలి. విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పూలు, తాజా పండ్లు సమర్పించాలి.
భగవాన్ విష్ణువుకు తులసి దళం అంటే అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైనది. కాబట్టి పూజా సమయంలో ప్రతి నైవేద్యానికి, పూజకు తులసి ఆకులను తప్పకుండా చేర్చాలి. రోజంతా విష్ణు నామ స్మరణ చేస్తూ, శక్తి కొద్దీ ఫలాహారంతో ఉపవాసం ఉండాలి. సాయంత్రం వేళ మళ్లీ దీపారాధన చేసి, విష్ణు సహస్రనామం లేదా ప్రత్యేక మంత్రాలను పఠించడం మంచిది.
ఏకాదశి రోజు బియ్యం ఎందుకు తినకూడదు?
హిందూ సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఏకాదశి వ్రతంలో బియ్యం లేదా ఇతర ధాన్యాలను పూర్తిగా తీసుకోకూడదు. దీని వెనుక పౌరాణిక, ఆరోగ్య పరమైన కారణాలు ఉన్నాయి. ఏకాదశి తిథి రోజున శరీరంలో జలతత్వం ఎక్కువగా ఉంటుందని, బియ్యం తినడం వల్ల శరీరం నీటిని గ్రహించి మనసు చంచలంగా మారుతుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఉపవాసం ఉండేవారు పాలు, పండ్లు, ఇతర సాత్వికాహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. అయితే ఆరోగ్యం సహకరించని వారు తమ శక్తికి తగినట్లుగా మాత్రమే ఉపవాసం పాటించాలి.
దానధర్మాల ప్రాముఖ్యత
ధర్మ గ్రంథాల ప్రకారం కామిక ఏకాదశి రోజున దానధర్మాలు చేయడం వల్ల రెట్టింపు పుణ్యఫలం దక్కుతుంది. భక్తులు తమ స్థోమతను బట్టి పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం లేదా ఇతర వస్తువులను దానం చేయవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖ-శాంతులు వెల్లివిరుస్తాయని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని ప్రగాఢ నమ్మకం.
వ్రత విరమణ ఎప్పుడు?
ఏకాదశి వ్రతాన్ని మరుసటి రోజు ద్వాదశి తిథిలో విరమించడం ఆనవాయితీ. ఈసారి ఆగస్టు 9న ఏకాదశి వ్రతం ఉండగా, మరుసటి రోజు అనగా ఆగస్టు 10న ద్వాదశి తిథిలో వ్రతం ముగిస్తారు. అయితే ప్రాంతాలు, నగరాలను బట్టి సూర్యోదయ సమయాలు మారుతుంటాయి కాబట్టి, స్థానిక పంచాంగాన్ని పరిశీలించి సరైన సమయంలో వ్రతం విరమించడం మంచిది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More