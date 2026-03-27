వాస్తు శాస్త్రం: వంటగదిలో పొరపాటున కూడా 3 తప్పులు చేయకండి.. ప్రతికూలత, పేదరికంతో పాటు ఈ సమస్యలు రావచ్చు!
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా, వంటగది అనేది ఇంటిలో అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. వంటగదిలో కూడా వాస్తు నియమాలు పాటించాలి. నిబంధనల ప్రకారంగా, వంట గదికి సంబంధించిన వాస్తు నియమాలను పాటించనట్లయితే అవి మన జీవితం, ఇంటిపై చాలా చెడ్డ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. వంటగది దిశ, ఆహారం, వస్తువులను ఉంచడానికి అనేక నియమాలు ఉన్నాయి.
మనం ఎలా వంట చేస్తామో కూడా మన జీవితాలపై పూర్తి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఉదాహరణకు, వంటగదిలో మనం తరచుగా చెప్పులు ధరించి ఆహారాన్ని వండుకుంటాం. అయితే, వాస్తు ప్రకారం ఇది సరైనదా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరి ఇక వంటగదికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను తెలుసుకుందాం.
వంటగదిలో చెప్పులు ధరిస్తే ఏం జరుగుతుంది?
మీరు చెప్పులు లేదా ఏదైనా పాదరక్షలు ధరించి వంటగదిలో వంట చేస్తుంటే, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాస్తవానికి, వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా, ఇలా చేయడం వలన మనం తెలియకుండానే ఇంటిలోనికి వ్యతిరేక శక్తిని తీసుకొస్తున్నాం. బూట్లు మరియు చెప్పులు బయట నుండి చెడు శక్తి, ధూళిని కలిగి ఉంటాయి. దీని కారణంగా అవి వంటగదిని అపవిత్రం చేస్తాయి. ఇంట్లో చెప్పులు ధరించినా, వంటగది బయట వాటిని తీసేయడం మంచిది. నిజానికి, చెప్పులు ధరించి వంటగదిలో పని చేస్తే తల్లి అన్నపూర్ణ నిరాశ చెందుతుందని నమ్ముతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో జీవితంలో సమస్యలు ఉంటాయి. ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఒత్తిడి, నిరాశ వంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి.
వాస్తు ప్రకారం వంట గదిలో పాటించాల్సిన మూడు ముఖ్యమైన నియమాలు
1. వంట చేసే దిశ
వాస్తు ప్రకారం ఇల్లు, ప్రతి గదికి సంబంధించిన ప్రతిదానికీ ప్రత్యేకమైన నియమాలు ఉన్నాయి. వంటకు సంబంధించి శుభప్రదమైన దిశ గురించి మాట్లాడితే, వాస్తు ప్రకారం వంట చేసేటప్పుడు ముఖం ఎల్లప్పుడూ తూర్పు దిశలో ఉండాలి. వాస్తవానికి, సూర్య భగవానుడు ఈ దిశకు నివాసంగా ఉన్నాడని నమ్ముతారు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఈ దిశ సానుకూల శక్తి యొక్క అతిపెద్ద వనరుగా పరిగణించబడుతుంది.
తూర్పు దిశలో తయారుచేసిన ఆహారం ఆశీర్వాదాలను తెస్తుంది మరియు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.
దక్షిణ దిశలో వంట చేస్తే ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
పశ్చిమ దిశలో ఆహారాన్ని ఎప్పుడూ వండకూడదు, ఎందుకంటే ఇది సంబంధాలలో సంఘర్షణ పరిస్థితిని సృష్టిస్తుంది.
ఉత్తర దిశలో వంట చేయకూడదు, ఎందుకంటే అలా చేయడం ఆర్థిక పరిస్థితిపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
2. వంటగది నుండి ఇలాంటి పాత్రలను తొలగించండి
చాలా మందిపాత లేదా విరిగిన పాత్రలను వంటగది ర్యాక్లో ఉంచడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా, ప్రజలు ఇవి తర్వాత ఉపయోగపడతాయని భావించి ఉంచుతారు. కానీ ఇది మంచిది కాదు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారంగా, విరిగిపోయిన వస్తువులు వేగంగా వ్యతిరేక శక్తిని ఆకర్షిస్తాయి. కాబట్టి, విరిగిన పాత్రలు లేదా ఇతర వస్తువులను వెంటనే వంటగది నుండి తొలగించాలి. తొలగించలేకపోతే, వాటిని రిపేర్ చేయడం మంచిది.
3. పాన్ను తలక్రిందులుగా ఉంచవద్దు
దీనిపై చాలా మందికి అవగాహన ఉండదు. కడిగిన తర్వాత పాన్ లేదా ఇతర పాత్రలను తలక్రిందులుగా ఉంచడం సాధారణం. అయితే, వాస్తు ప్రకారం ఇది మంచిది కాదు.
వంటగదిలో పాన్ను తలక్రిందులుగా ఉంచడం వల్ల ఇంట్లో పేదరికం పెరుగుతుందని నమ్ముతారు. అలాగే, ఇది ఇంట్లో విపత్తులను కూడా పెంచుతుంది. కాబట్టి, పాన్ను ఎల్లప్పుడూ నిటారుగా ఉంచాలి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.