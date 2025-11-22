Vastu: పొరపాటున కూడా ఈ దిశలో డబ్బులు పెట్టకండి, ఎంతో నష్టం వస్తుంది!
కొంతమంది బీరువాలను వాస్తు ప్రకారం పెడుతుంటారు, కానీ కొంత మంది కుదరక మరో చోట బీరువాలో డబ్బులు వంటి వాటిని పెడుతూ ఉంటారు. అయితే నిజానికి వాస్తు ప్రకారం డబ్బుని ఉంచడం వలన సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు, ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది, సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయి.
చాలామంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి, సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. అయితే చాలా మంది తెలియక చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వలన ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ వాస్తు ప్రకారం పాటించడం వలన వాస్తు దోషాలు లేకుండా సంతోషంగా ఉండొచ్చు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంట్లో బీరువాలు చివరగా పెడుతూ ఉంటారు.
కొంతమంది బీరువాలను వాస్తు ప్రకారం పెడుతుంటారు, కానీ కొంత మంది కుదరక మరో చోట బీరువాలో డబ్బులు వంటి వాటిని పెడుతూ ఉంటారు. అయితే నిజానికి వాస్తు ప్రకారం డబ్బుని ఉంచడం వలన సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు, ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది, సుఖసంతోషాలు, సిరిసంపదలు కలుగుతాయి. అయితే మరి ఎలాంటి తప్పులు చేయకూడదు. డబ్బుని ఏ దిశలో ఉంచితే ఇబ్బందులు కలుగుతాయి వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.
ఇంట్లో డబ్బులు పెట్టేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు చేయకండి:
ఉత్తర దిశలో ఉంటే శుభఫలితాలను పొందవచ్చు
బీరువా లేదా లాకర్ని ఉత్తరం వైపు పెట్టండి. ఈ దిశలో ఉండడం వలన సకల సంతోషాలు కలుగుతాయి, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు, ధన ప్రవాహం ఇంట్లో ఉంటుంది. ఇది కుబేరుడి దిశ. ఈ దిశలో డబ్బులు పెడితే డబ్బుకి లోటు ఉండదు.
పడమర, దక్షిణం:
బీరువాను పడమర లేదా దక్షిణం వైపు పెట్టకూడదు. ఇలా ఉన్నట్లయితే సమస్యలు వస్తాయి. లాకర్ తెరవగానే ఉత్తరం లేదా తూర్పు వైపుకి తెరుచుకోవడం మంచిది. దీని వలన ధనాన్ని బయటకు పంపుతున్నట్లు ఉండదు.
తూర్పు వైపు పెట్టొచ్చు:
బీరువా లేదా లాకర్ని తూర్పు వైపు పెడితే మంచిది. ఈ దిశలో బీరువా ఉంటే పడమర వైపుకి తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. దీంతో సంపదని ఆకర్షించవచ్చు.
డబ్బు నిలకడగా ఉండాలంటే ఇలా చేయండి:
బీరువాలో ఎప్పుడూ కూడా ఎంతోకొంత డబ్బు ఉండేటట్లు చూసుకోండి. అలా చేస్తేనే డబ్బు నిలకడగా ఉంటుంది.
బీరువాలో పెట్టే వస్తువులను క్రమబద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. అలా చేస్తే సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది.
బీరువా లేదా లాకర్ని ఇంట్లో పెట్టేటప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఫోటో లేదా విగ్రహాన్ని పెట్టండి. కుబేర యంత్రం, శ్రీయంత్రం పెడితే కూడా మంచిదే.
బీరువాలో చెత్తచెదారం, పాత బిల్లులు, పనికిరాని సామాన్లు పెట్టొద్దు. ఇవి ప్రతికూల శక్తిని ఆకర్షించి సానుకూల శక్తిని తొలగిస్తాయి.
బీరువా కొనుగోలు చేసేటప్పుడు బ్రౌన్ కలర్, క్రీమ్ కలర్, పసుపు రంగు బీరువాలు కొనుగోలు చేస్తే మంచిది.
బాత్రూం లేదా టాయిలెట్ గోడకు ఆనుకుని బీరువాను పెట్టకూడదు.
News/Rasi Phalalu/Vastu: పొరపాటున కూడా ఈ దిశలో డబ్బులు పెట్టకండి, ఎంతో నష్టం వస్తుంది!
News/Rasi Phalalu/Vastu: పొరపాటున కూడా ఈ దిశలో డబ్బులు పెట్టకండి, ఎంతో నష్టం వస్తుంది!