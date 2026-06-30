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    వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 అలవాట్లు దరిద్రానికి కారణమవుతాయట.. వెంటనే మార్చుకోండి!

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం మన రోజువారీ అలవాట్లు ఇంట్లోని సానుకూల శక్తి, ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయని చెబుతారు. భోజనం చేసిన ప్లేటులో చేతులు కడుక్కోవడం, పడకను సర్దుకోకుండా వదిలేయడం, దుస్తులు, చెప్పులను అస్తవ్యస్తంగా ఉంచడం వంటి అలవాట్లు వాస్తు రీత్యా శుభప్రదం కాదని విశ్వాసం.

    Published on: Jun 30, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ప్రతి మనిషి జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఆరోగ్యం రెండు కళ్లు వంటివి. ఇవి రెండూ లోపిస్తే జీవితం అస్తవ్యస్తంగా మారుతుంది. అయితే మనం చేసే కొన్ని రోజువారీ పనులు మన ప్రమేయం లేకుండానే దరిద్రానికి, ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంటాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, మనిషి అలవాట్లు అతని ఆర్థిక స్థితిగతులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. అదృష్టాన్ని దూరం చేసుకుని, ఆర్థికంగా నష్టపోయేలా చేసే ఆ ఐదు పొరపాట్లు ఏంటో చూద్దాం.

    వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 అలవాట్లు దరిద్రానికి కారణమవుతాయట.. వెంటనే మార్చుకోండి!
    వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 అలవాట్లు దరిద్రానికి కారణమవుతాయట.. వెంటనే మార్చుకోండి!

    భోజన పాత్రలో చేయి కడుక్కోవడం

    చాలామందికి భోజనం పూర్తయ్యాక అదే ప్లేటులో చేయి కడుక్కునే అలవాటు ఉంటుంది. ఇది అత్యంత అశుభమని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇలా చేయడం వల్ల ధనానికి అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహానికి గురవుతారని, ఫలితంగా ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముడతాయని పెద్దల నమ్మకం. అంతేకాకుండా, వంటగదిలోని సింక్‌లో నోటిని శుభ్రం చేసుకోవడం వంటివి ఇంట్లోని సిరిసంపదలను హరిస్తాయి. వంటగదిని ఎప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడమే శ్రేయస్కరం.

    బట్టల విషయంలో జాగ్రత్త

    ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే మీ పడకను సర్దుకోవడం మంచి అలవాటు. ఇది క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితానికి సంకేతం. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ప్రసన్నమవుతారని వాస్తు చెబుతోంది. అలాగే, బయటకు వెళ్లి వచ్చాక వేసుకున్న దుస్తులను ఎక్కడ పడితే అక్కడ విసిరేయడం, లేదా బట్టలను తిరగేసి ఉంచడం వంటివి చేయకండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో వాస్తు దోషాలు పెరిగి, అనవసరమైన ఖర్చులు తలెత్తుతాయి.

    చెప్పుల నిర్వహణ

    ఇంటి ఆవరణలో చెప్పులను, బూట్లను ఎక్కడ పడితే అక్కడ విడిచిపెట్టడం మంచిది కాదు. ఇంట్లో చెప్పులు అస్తవ్యస్తంగా ఉంటే లక్ష్మీదేవి ఆ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టదు. లక్ష్మీదేవికి పరిశుభ్రత అంటే చాలా ఇష్టం. కాబట్టి, చెప్పులను ఒక క్రమపద్ధతిలో, నిర్దేశించిన చోట మాత్రమే ఉంచడం అలవాటు చేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది.

    గుడికి వెళ్లేటప్పుడు..

    చాలామందికి క్రమం తప్పకుండా గుడికి వెళ్లే అలవాటు ఉంటుంది. అయితే, ఏ దేవాలయానికి వెళ్లినా ఖాళీ చేతులతో వెళ్లడం మంచిది కాదు. కనీసం ఒక చిన్న పువ్వు లేదా నైవేద్యం తీసుకెళ్లడం సంప్రదాయం. ఖాళీ చేతులతో వెళ్తే పూజ వల్ల దక్కాల్సిన పూర్తి పుణ్యఫలం లభించదని వాస్తు శాస్త్ర పండితులు చెబుతుంటారు.

    గడప దగ్గర లావాదేవీలు

    ఇంటి గుమ్మం వద్ద లేదా గడప మీద నిలబడి ఎవరికీ డబ్బులు ఇవ్వడం, తీసుకోవడం చేయకూడదు. ఇది వాస్తు రీత్యా చాలా పెద్ద దోషం. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఇంటికి రాకుండానే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందని, ఫలితంగా ఇంట్లో ధన ప్రవాహం ఆగిపోతుందని నమ్ముతారు. ఆర్థిక లావాదేవీలను ఎప్పుడూ ఇంటి లోపల ఉండి మాత్రమే జరపాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 అలవాట్లు దరిద్రానికి కారణమవుతాయట.. వెంటనే మార్చుకోండి!
    Home/Rasi Phalalu/వాస్తు ప్రకారం ఈ 5 అలవాట్లు దరిద్రానికి కారణమవుతాయట.. వెంటనే మార్చుకోండి!
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