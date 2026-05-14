Vastu Tips for Couples: బెడ్రూంలో ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా? అయితే భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు గ్యారెంటీ!
Vastu Tips for Couples: బెడ్రూం వాస్తు సరిగ్గా లేకపోతే దంపతుల మధ్య కలహాలు, నిద్రలేమి, మానసిక ఒత్తిడి తప్పవు. పడకగదిలో అస్సలు ఉండకూడని వస్తువులు, పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన నియమాల గురించి ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకోండి.
మనిషి జీవితంలో బెడ్రూం లేదా పడకగదికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. రోజంతా పనులతో అలసిపోయిన శరీరం, మనస్సు ప్రశాంతతను కోరుకునేది అక్కడే. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. పడకగది కేవలం నిద్రకు మాత్రమే కాదు, దంపతుల మధ్య అన్యోన్యతకు, ఆ ఇంట్లోని సుఖశాంతులకు కూడా ప్రధాన కేంద్రం. అక్కడ ఉండే ప్రతి వస్తువు ఒక రకమైన శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. మరి మీ బెడ్రూంలో ఉండకూడని వస్తువులు ఏవి? ఏ పొరపాట్లు చేస్తే వైవాహిక జీవితం దెబ్బతింటుంది? ఈ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులతో జాగ్రత్త
వాస్తు నిపుణుల సూచన ప్రకారం.. బెడ్రూంలో ఫ్రిజ్, ఇన్వర్టర్ లేదా గ్యాస్ సిలిండర్ వంటి వస్తువులను ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఈ వస్తువుల వల్ల గదిలోని సానుకూల శక్తి దెబ్బతింటుంది. దీని ప్రభావం నేరుగా మీ నిద్రపై పడుతుంది. ఫలితంగా నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడి పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ప్రశాంతమైన నిద్ర లేకపోతే మనిషి చికాకుకు గురవుతాడు, అది ఇంట్లో గొడవలకు దారితీస్తుంది.
ఈ దిశలో బెడ్రూం అస్సలు వద్దు
ఇల్లు కట్టుకునేటప్పుడు లేదా అద్దెకు తీసుకునేటప్పుడు పడకగది దిశను తప్పక గమనించాలి. ఇంటికి ఈశాన్య మూల అంటే దైవంతో సమానం. ఈ దిశలో బెడ్రూం ఉండటం లేదా పడకగది తలుపు ఉండటం అస్సలు మంచిది కాదని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ఇలా ఉండటం వల్ల దంపతుల మధ్య ఎప్పుడూ ఏదో ఒక విషయంలో మనస్పర్థలు వస్తుంటాయి. ఇద్దరి ఆలోచనలు కలవవు, అహంకార పూరిత గొడవలు పెరిగి సంసారం ప్రశాంతత కోల్పోతుంది.
పడకగదిలో ఇవి అస్సలు ఉంచకండి
పవిత్ర గ్రంథాలు: భగవద్గీత, ఖురాన్ లేదా బైబిల్ వంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను బెడ్రూంలో పెట్టుకోకూడదు. వాటిని గౌరవంగా పూజా గదిలో ఉంచడమే శుభకరం.
చీపురు: చీపురు లక్ష్మీదేవికి చిహ్నం అని భావిస్తాం, కానీ దానిని పడకగదిలో ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. గదిలోని పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇది హరిస్తుంది.
పదునైన వస్తువులు: కత్తులు, కత్తెరలు లేదా ఇతర పదునైన పనిముట్లు బెడ్రూంలో ఉంటే ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది. ఇవి ఇంట్లో ఉద్రిక్తతలకు, వివాదాలకు కేంద్రంగా మారుతాయి.
దేవుడి విగ్రహాలు: పడకగదిలో దేవతా మూర్తుల విగ్రహాలను లేదా ఫోటోలను పెట్టుకోకూడదు. వీటికి ప్రత్యేకంగా పూజా మందిరం ఉండాలి.
చనిపోయిన వారి ఫోటోలు: కాలం చేసిన పెద్దల ఫోటోలను బెడ్రూంలో ఉంచడం వల్ల నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుందని చాలామంది నమ్ముతారు. అందుకే వాటిని హాలులో లేదా దక్షిణ దిశలో ఉంచాలి.
నీళ్ల బాటిల్ ఎక్కడ పెడుతున్నారు?
మనం సాధారణంగా రాత్రి పడుకునే ముందు మంచం పక్కన నీళ్ల బాటిల్ పెట్టుకుంటాం. కానీ, ఈ నీళ్ల బాటిల్ను పొరపాటున కూడా ఆగ్నేయ మూలలో (South-East) ఉంచకూడదు. ఆగ్నేయం అగ్ని తత్వానికి సంబంధించింది, నీరు దానికి విరుద్ధం. అక్కడ నీటిని ఉంచితే రాత్రంతా నిద్ర పట్టదు, తరచూ నిద్ర భంగం కలుగుతుంది.
మరికొన్ని ముఖ్యమైన చిట్కాలు
డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ అద్దం కిటికీకి ఎదురుగా ఉండకూడదు. అలాగే మంచానికి ఎదురుగా అద్దం ఉంటే మీ ప్రతిబింబం అందులో కనిపించకూడదు. దీనివల్ల మానసిక ఆందోళనలు పెరుగుతాయి.
బెడ్రూంలో వాడే ఫర్నిచర్ వృత్తాకారంలో లేదా అర్ధ చంద్రాకారంలో ఉండకూడదు. చతురస్రం లేదా దీర్ఘచతురస్రాకారంలో ఉన్న వస్తువులే ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
లైటింగ్ నేరుగా ముఖంపై లేదా మంచంపై పడకుండా చూసుకోవాలి. కాంతి ఎప్పుడూ పక్కల నుంచి లేదా వెనుక నుంచి వచ్చేలా అమర్చుకోవాలి.
నిరాకరణ: పైన పేర్కొన్న అంశాలు వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయాలు, సాధారణ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More