    Apara Ekadashi 2026: డబ్బు కష్టాలు తీరాలా? అపర ఏకాదశి నాడు తులసి పూజలో ఈ ఒక్క వస్తువు సమర్పించండి!

    Apara Ekadashi 2026: మే 13న అపర ఏకాదశి వస్తోంది. ఈ పవిత్ర దినాన శ్రీమహావిష్ణువుతో పాటు తులసి కోట వద్ద చేసే ప్రత్యేక పూజలు దారిద్ర్యాన్ని పారద్రోలి, అష్టైశ్వర్యాలను ప్రసాదిస్తాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. పూజా విధి, ముహూర్తం, పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల పూర్తి వివరాలు మీకోసం. 

    Published on: May 09, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. ఏడాది పొడవునా వచ్చే 24 ఏకాదశుల్లో ఒక్కో దానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది. వైశాఖ మాసంలోని కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే ఏకాదశిని 'అపర ఏకాదశి' లేదా 'అచల ఏకాదశి' అని పిలుస్తారు. 'అపర' అంటే అపారమైన అని అర్థం. అంటే, ఈ రోజున భక్తితో పూజలు చేసే వారికి అపారమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని శాస్త్ర వచనం. 2026 సంవత్సరంలో మే 13వ తేదీన ఈ పర్వదినం వచ్చింది.

    ముఖ్యంగా ఈ రోజున శ్రీమహావిష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడంతో పాటు తులసి పూజ చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు ఉంటాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఏకాదశి నాడు తులసి పూజ విషయంలో కొన్ని కఠిన నియమాలు ఉన్నాయి. వాటిని విస్మరిస్తే పుణ్యానికి బదులు పాపం చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

    అపర ఏకాదశి తిథి.. ముహూర్తం ఎప్పుడు?

    పంచాంగం ప్రకారం, ఏకాదశి తిథి మే 12వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2:52 గంటలకు ప్రారంభమై, మే 13వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1:29 గంటలకు ముగుస్తుంది. సూర్యోదయ తిథిని ప్రామాణికంగా తీసుకునే సంప్రదాయం ప్రకారం, మే 13వ తేదీ బుధవారం నాడు భక్తులు ఏకాదశి ఉపవాస వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఈ రోజున చేసే విష్ణు నామ స్మరణ కోటి రెట్లు ఫలితాన్నిస్తుందని నమ్మకం.

    తులసి పూజలో ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి

    అపర ఏకాదశి నాడు తులసి పూజ అత్యంత ఫలదాయకం. కానీ, ఈ రోజున కొన్ని పనులు చేయడం నిషిద్ధం:

    నీళ్లు పోయకూడదు: సాధారణంగా ప్రతిరోజూ తులసికి నీళ్లు పోయడం అలవాటు. కానీ ఏకాదశి నాడు తులసి మాత కూడా విష్ణుమూర్తి కోసం 'నిర్జల ఉపవాసం' (నీరు కూడా తాగకుండా ఉండే వ్రతం) ఉంటుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రోజున తులసి మొక్కకు నీరు పోయకూడదు.

    ఆకులు కోయకూడదు: ఏకాదశి రోజున తులసి దళాలను కోయడం మహా పాపంగా పరిగణిస్తారు. విష్ణువుకు నైవేద్యం పెట్టడానికి తులసి ఆకులు కావాలనుకుంటే, ఒక రోజు ముందే అంటే దశమి నాడే కోసి పెట్టుకోవాలి.

    స్పర్శ విషయంలో జాగ్రత్త: ఏకాదశి నాడు తులసి మొక్కను అనవసరంగా తాకకూడదు. కేవలం పూజ చేసేటప్పుడు మాత్రమే పద్ధతి ప్రకారం నమస్కరించాలి.

    ఐశ్వర్యం కోసం అద్భుత పరిహారాలు

    ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమయ్యే వారు అపర ఏకాదశి నాడు కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    కుంకుమపువ్వుతో అర్చన: తులసి మొక్కకు కుంకుమపువ్వు (Saffron) సమర్పించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఇది ఇంట్లోని దరిద్రాన్ని తొలగించి, ధన ప్రాప్తికి మార్గాలను సుగమం చేస్తుంది.

    దీపారాధన: సాయంత్రం వేళ తులసి కోట వద్ద ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగించి, 11 సార్లు ప్రదక్షిణలు చేయాలి.

    మంత్ర జపం: "ఓం నమో భాగవతే వాసుదేవాయ" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి ప్రశాంతత చేకూరుతుంది.

    పూజా విధానం ఇలా ఉండాలి..

    ఏకాదశి నాడు సూర్యోదయానికి ముందే మేల్కొనాలి. శుచిగా స్నానం చేసి పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం శ్రేయస్కరం. పూజా గదిని శుభ్రం చేసి గంగాజలంతో సంప్రోక్షణ చేయాలి. విష్ణుమూర్తి పటాన్ని పసుపు పుష్పాలతో అలంకరించి, నైవేద్యంలో తులసి దళాలను ఉంచాలి. అనంతరం తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగించి, "ఓం తులస్యై నమః" మంత్రాన్ని పఠిస్తూ హారతి ఇవ్వాలి.

    ఈ పద్ధతిలో అపర ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే కేవలం ఆర్థిక కష్టాలే కాకుండా, మానసిక ప్రశాంతత, ఆరోగ్యం కూడా సిద్ధిస్తాయని భక్తుల విశ్వాసం. మే 13న వచ్చే ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని ఆ శ్రీహరి కృపకు పాత్రులు అవ్వండి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

