    వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో శాంతి, సంవృద్ధి కలగంటే.. పొరపాటున కూడా ఈ ఐదు తప్పులు చేయకండి!

    ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ లేకుండా ఉండాలని అనుకుంటారు. కొంత మందికి ఆకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరిగిపోవడం, ఇంటి శ్రేయస్సు ఆగిపోవడం వంటివి చూస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవాలి. వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో శాంతి కలగంటే ఈ ఐదు తప్పులు చేయకండి.

    Published on: Nov 11, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఏమీ లేకుండా ఉండాలని అనుకుంటారు. అయితే కొన్ని సార్లు వచ్చినట్టే డబ్బు తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఎంతో కాలం అది మన దగ్గర నిలవదు. అయితే డబ్బు అలా నిలవకపోయినా, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్నా.. చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కలగడానికి చాలా మంది రకరకాల పరిహారాలని పాటిస్తూ ఉంటారు. అయితే, కొంత మందికి ఆకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరిగిపోవడం, ఇంటి శ్రేయస్సు ఆగిపోవడం వంటివి చూస్తూ ఉంటారు.

    ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని తప్పులు జరగకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే ఇంట్లో సానుకూల శక్తి, ఆనందం, శాంతి, స్థిరత్వం కూడా ఉండాలి. విభేదాలు రావడం, మానసిక ఒత్తిడితో సతమతం అవ్వడం వంటివి లేకుండా ఉండాలంటే కొన్ని పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, వాస్తు ప్రకారం రెండూ కూడా కొన్ని తప్పులు చేయకూడదని చెప్తున్నాయి. మరి వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    1.గోళ్లను కొరకడం:

    గోళ్లను కొరకడం అనేది చాలా అశుభమైనదిగా పరిగణిస్తారు. ఈ అలవాటు ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అలాగే ప్రతికూల శక్తిని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ అలవాటు మానుకోవడం మంచిది.

    2.అతిథులు పై కోపం:

    కొంతమంది అతిథులు పై కోపం చూపిస్తారు. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కోప్పడడం మంచిది కాదు. చాలా గ్రంథాల్లో కూడా ఈ విషయం చెప్పబడింది. పైగా మనం “అతిథి దేవోభవ” అని అంటాము. అతిథులు వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి. కోపం తెచ్చుకుంటే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి వెళ్ళిపోతుంది. సంతోషకరమైన హృదయంతో వారిని చూడాలి, వారిని స్వాగతించాలి, గౌరవించాలి. అలా ఉండడం వలన ఆ ఇంటికి చాలా మంచి జరుగుతుంది.

    3.చెత్తను ఎప్పటికప్పుడు తొలగించాలి:

    వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో చెత్త పేరుకుపోవడం మంచిది కాదు. అది ప్రతికూల శక్తికి కారణం అవుతుంది. చెత్తను ఎక్కువ రోజులు ఉంచేయడం వలన నష్టాలు కలుగుతాయి, శ్రేయస్సుని అడ్డుకుంటుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇంటిని శుభ్రం చేయాలి, ఆ చెత్తను బయట పారేయాలి. ముఖ్యంగా వంటగది, పూజగది శుభ్రంగా ఉండేటట్లు చూసుకోవాలి.

    4.విరిగిపోయిన, పగిలిపోయిన సామాన్లు:

    ఇంట్లో పనికిరాని సామాన్లు ఉండడం వలన ప్రతికూల శక్తి ఏర్పడి సానుకూల శక్తి దూరమైపోతుంది. పగిలిపోయిన సామాన్లు, పాత సామాన్లు ఇంటి నుంచి తొలగించాలి. గడియారాలు, ఫర్నిచర్ వంటివి కూడా పాడైపోతే ఇంటి నుంచి తొలగించాలి, లేదంటే వాస్తు దోషాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. విరిగిపోయిన వస్తువులు మానసికంగా సమస్యలను తీసుకు వస్తాయి. అలాగే పాత సామాన్లు ఇంటి నుంచి తొలగించకపోవడం వలన నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    5.తప్పుగా ప్రవర్తించడం:

    బంధువులతో, పెద్దవాళ్లతో తప్పుగా ప్రవర్తించడం వలన ప్రతికూల శక్తి కలుగుతుంది. కుటుంబంలో తగాదాలు, అవమానాలు, విభేదాలు వంటివి జరిగినట్లయితే లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులు, బంధుమిత్రులతో సరిగ్గా వ్యవహరించాలి, బాగా మాట్లాడాలి. లేదంటే సానుకూల శక్తి దూరం అవుతుంది, ప్రతికూల శక్తితో ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది.

