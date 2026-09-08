మరికొన్ని రోజుల్లో అరుదైన యోగం.. 5 రాశులవారి స్టార్ తిరగనుంది, కోరుకున్న లైఫ్!
అక్టోబర్లో మూడు గ్రహాల కలయిక త్రిగ్రాహి యోగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి వారు కోరుకున్న జీవితాన్ని ప్రసాదించే శక్తిని కలిగి ఉంది. ఆ రాశుల వారికి భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.
శుక్రుడు తులారాశిలో సంచరించడం ప్రారంభించాడు. సెప్టెంబర్ 27న బుధుడు కూడా తులారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 11న చంద్రుడు కూడా తులారాశిలోకి వెళ్తాడు. ఈ మూడు గ్రహాలు తులారాశిలో కలిసినప్పుడు, లక్ష్మీనారాయణ యోగం, త్రిగ్రాహి యోగం ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా రాక్షసులకు గురువుగా భావించే శుక్రుడు, గ్రహాలకు అధిపతి అయిన బుధుడితో కలిసినప్పుడు శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల దీని ప్రభావం అన్ని రాశులలో కనిపించినప్పటికీ కొన్ని రాశుల వారు తమ వృత్తిలో ఆకస్మిక లాభాలు, మంచి పురోగతిని చూస్తారు. ఇప్పుడు ఆ అదృష్ట రాశులు ఏంటో చూడండి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి త్రిగ్రాహి యోగం, లక్ష్మీ నారాయణ యోగం శుభ స్థానాలలో ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి పనిలో, వ్యాపారంలో గొప్ప విజయం, లాభం చేకూరుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఈ యోగం కార్యాలయంలో సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. పదోన్నతికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. పనిలో మీ ఆధిపత్యం పెరుగుతుంది. ఈ యోగ కాలంలో మీరు ఏ పనినైనా ధైర్యంగా పూర్తి చేస్తారు. ఈ యోగంతో వివిధ రంగాలలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మీ వృత్తిలో ఉన్నత స్థానాలను పొందుతారు. మీ ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది.
మకర రాశి
ఈ యోగం మకర రాశి వారికి పురోగతికి అనేక అవకాశాలను తెస్తుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితాలను మీరు ఆశించవచ్చు. అప్పుగా తీసుకున్న డబ్బును ఇప్పుడు తిరిగి చెల్లించవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టం చేసుకోవడానికి ఇది సమయం. మీ ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. మీరు కొత్త కార్యకలాపాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఇప్పుడు మీ వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, ఆనందం ఉంటాయి. బహిరంగ చర్చల ద్వారా మీ జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న గత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. కొన్ని కుటుంబ కార్యక్రమాలలో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఈ కాలంలో మీ ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతమవుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం చాలా అనుకూలమైన స్థితిలో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా మీ ఆదాయం పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. ఈ యోగ కాలంలో వ్యాపారవేత్తలు ఆర్థిక పురోగతిని చూస్తారు. పనిచేసే వారు తమ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీరు స్టాక్ మార్కెట్, లాటరీ మొదలైన వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే, ఈ కాలంలో దాని నుండి మీకు మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. బుధ గ్రహం కారణంగా ఇది బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ను పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఊహించని విధంగా బలపడుతుంది. మీరు మీ మాటలతో అనేక పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ మాటలు ఇతరులను ఆకర్షించే విధంగా ఉంటాయి. చిరకాల కోరికలు నెరవేరుతాయి. పనిలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు జీవితానికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆ నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి త్రిగ్రాహి, లక్ష్మీనారాయణ యోగాలు ఎన్నో శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. దీని కారణంగా, మీ ఆత్మవిశ్వాసం, వ్యక్తిత్వంలో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు పని, వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెట్టుబడులు మీకు ఆశించిన ఫలితాలను ఇస్తాయి. అవివాహితులకు జీవిత భాగస్వామిని కలుసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ప్రయాణాలు ఆశించిన లాభాలను ఇస్తాయి. మీరు డబ్బు ఆదా చేయడంలో విజయం సాధిస్తారు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు పొందుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం రెట్టింపు అవుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, సంతోషం రెట్టింపు అవుతాయి. ఈ కాలంలో విహారయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ యాత్రలు మీకు ఊహించని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి లక్ష్మీ నారాయణ యోగం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. కార్యాలయ వాతావరణం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పై అధికారుల నుండి మీకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. గతంలో మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో తలెత్తిన వివిధ సమస్యలను మీరు అధిగమించగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ యోగంతో మీ ఆత్మవిశ్వాసం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం ప్రేమ, అవగాహనతో నిండి ఉంటుంది. ఉమ్మడి వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి అపారమైన లాభాలు లభిస్తాయి. అవివాహితులకు తగిన వివాహ సంబంధాలు కుదురుతాయి. ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ కాంట్రాక్టుల ద్వారా లాభాలు ఆర్జించి, వ్యాపారాన్ని కొత్త ప్రదేశాలకు విస్తరించగలరు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More