శుక్రుడి నక్షత్ర సంచారం: జులై 4న మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశం.. ఈ 3 రాశుల దశ తిరగబోతోంది!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శుక్రగ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. సంపద, సౌందర్యం, ప్రేమ, దాంపత్యం, విలాసవంతమైన జీవితం, కళలు, సుఖసంతోషాలకు శుక్రుడే కారకుడిగా భావిస్తారు. అలాంటి శుక్రుడు 2026 జూలై 4న మఖ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి జూలై 16 వరకు అక్కడే సంచరించనున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల కదలికలు మనిషి జీవితాన్ని ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా సుఖసంతోషాలకు, ఐశ్వర్యానికి కారకుడైన శుక్రుడి సంచారం అత్యంత కీలకం. జూలై 4, 2026న శుక్రుడు మఘా నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. కేతువు అధిపతిగా ఉండే ఈ మఖ నక్షత్రంలో శుక్రుడి గమనం ఎలాంటి మార్పులను తీసుకురాబోతుందో తెలుసుకుందాం.
మఖ నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం: ఎప్పుడు?
జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, శుక్రుడు జూలై 4వ తేదీన మఘా నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తారు. జూలై 16 వరకు ఆయన అదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తారు. జ్యోతిష నిపుణుడు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ సంచారం మొత్తం 12 రాశులపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, మూడు రాశుల వారికి మాత్రం అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి.
శుక్రుడు భౌతిక సుఖాలకు కారకమైతే, మఖ నక్షత్రానికి అధిపతి అయిన కేతువు ఆధ్యాత్మికతకు, ఆకస్మిక మార్పులకు సంకేతం. ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ప్రభావం ఈ రాశుల వారి వ్యక్తిగత, ఆర్థిక స్థితిగతులను పూర్తిగా మార్చనుంది.
అదృష్టాన్ని మోసుకొస్తున్న ఆ 3 రాశులివే!
1. వృషభ రాశి: ధన లాభం ఖాయం
వృషభ రాశికి శుక్రుడే అధిపతి. కాబట్టి, ఈ గోచారం మీకు అత్యంత శుభప్రదం. మీ ఆదాయ మార్గాలు రెట్టింపు కావడమే కాకుండా, పాత బకాయిలు కూడా చేతికి అందుతాయి. వివాహం కాని వారికి మంచి సంబంధాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఉన్నవారికి మనస్పర్థలు తొలగి, బంధం మరింత బలపడుతుంది. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అనుభవించే యోగం మీకు ఉంది.
2. తుల రాశి: కెరీర్ లో తిరుగులేని విజయం
తుల రాశి వారికి ఈ 12 రోజులు కెరీర్ పరంగా అత్యంత కీలకం. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీరు చేపట్టిన పనుల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలను సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది, దీని వల్ల నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ రీత్యా శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
3. వృశ్చిక రాశి: సౌఖ్యాల వెల్లువ
వృశ్చిక రాశి వారికి భౌతిక సుఖాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కొత్త వాహనం లేదా ఇల్లు కొనాలనుకునే వారికి ఇది సువర్ణ అవకాశం. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రభుత్వపరమైన పనులు సులభంగా పూర్తి చేసుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. ఏదైనా శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు
శుక్రుడి ప్రభావం పెరగాలన్నా, జాతకంలో ఆయన స్థితి బలపడాలన్నా ఈ చిన్న చిట్కాలు పాటించండి:
శుక్రవార వ్రతం: ప్రతి శుక్రవారం నిష్టతో వ్రతం ఆచరించడం వల్ల శుక్రుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.
మహాలక్ష్మి ఆరాధన: శుక్రవారం రోజున లక్ష్మీదేవికి పాయసం (ఖీర్) నైవేద్యంగా సమర్పించడం చాలా మంచిది. ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది.
మంత్ర జపం: ప్రతిరోజూ 'ఓం శుక్రాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం ద్వారా శుక్రుడి సకల శుభాలు కలుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More