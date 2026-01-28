Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోతుంది, నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పుతో ఐదు రాజయోగాలు!

    గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఫిబ్రవరి నెలలో చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. దీంతో ఐదు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇది 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపించినా, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు.

    Published on: Jan 28, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఫిబ్రవరి నెలలో చూసుకున్నట్లయితే నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు రాబోతోంది. దీంతో ఐదు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఇది 12 రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపించినా, కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు.

    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోతుంది
    కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోతుంది

    ఫిబ్రవరి నెలలో ఈ రాజయోగాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో బాగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. అభివృద్ధిని చూస్తారు.

    ఫిబ్రవరి నెలలో నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పు, ఐదు రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు

    ఫిబ్రవరి 3న బుధుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఫిబ్రవరి 6న శుక్రుడు రాశి మార్పు చేస్తాడు. ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ ప్రధాన గ్రహాల సంచార మార్పుల కారణంగా చతుర్‌గ్రహీ యోగం ఏర్పడుతుంది.

    అలాగే లక్ష్మీ నారాయణ యోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం, ఆదిత్య కుజ రాజయోగం కూడా ఏర్పడతాయి. ఈ రాజయోగాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రధాన గ్రహాల సంచారంతో అద్భుతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడి కొన్ని రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఫిబ్రవరి 2026లో కలిగే రాజయోగాలు శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆర్థికపరంగా మంచి లాభాలను పొందుతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టడానికి కూడా ఇది శుభసమయం. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేస్తే కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. బిజినెస్ చేసేవారికి కూడా ఇది శుభసమయం.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ రాజయోగాలు అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకొస్తాయి. కన్యా రాశి వారు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి మరియు వాటిని అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. మొత్తం మీద కన్యా రాశి వారు కూడా ఈ గ్రహ సంచారంతో శుభ ఫలితాలను పొందుతారు.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి రాజయోగాలు అద్భుతమైన మార్పులను తీసుకొస్తాయి. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఖర్చుల కంటే ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జీవితంలో సక్సెస్‌ను చూస్తారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోతుంది, నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పుతో ఐదు రాజయోగాలు!
    News/Rasi Phalalu/కొన్ని రోజులు ఓపిక పడితే ఈ రాశుల వారి లైఫ్ మారిపోతుంది, నాలుగు ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో మార్పుతో ఐదు రాజయోగాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes