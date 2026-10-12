Weekly Horoscope: ఈ ఏడు రోజులు ఈ రాశుల వారికి లక్కే లక్కు, ధనలాభం!
అక్టోబర్ 11 నుంచి 17 వరకు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా 12 రాశుల వారికి వివిధ ఫలితాలు సూచించబడుతున్నాయి. మేష రాశి వారికి ఉద్యోగంలో పురోగతి, మిథున రాశి వారికి ఆరోగ్యం, వ్యాపారంలో మెరుగుదల, కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థికంగా, కుటుంబపరంగా అనుకూలత కనిపిస్తున్నాయి.
కొత్త వారం ప్రారంభం కాగానే అందరిలోనూ భవిష్యత్తు గురించిన ఆసక్తి నెలకొంటుంది. వచ్చే ఏడు రోజులు తమ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులను తీసుకువస్తాయని ప్రతి ఒక్కరూ ఎదురుచూస్తుంటారు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయా, వ్యాపారంలో లాభాలు వస్తాయా, ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, కుటుంబంలో ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందనే విషయాలపై అందరిలోనూ ఆసక్తి ఉంటుంది.
అక్టోబర్ 11 నుంచి 17 వరకు గ్రహాల సంచారం అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఈ కాలంలో కొందరికి పెండింగ్ పనులు పూర్తయితే, మరికొందరు తమ ఖర్చులపై, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది. జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఏ రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా గడవనుందో వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఓవరాల్గా అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. ప్రేమ జీవితం, సంతానం, వ్యాపార రంగం అన్నీ కూడా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో జీవిత భాగస్వామి తోడు లభిస్తుంది, ప్రేమికులకు అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది.
వారం మధ్యలో మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి రిస్క్ చేయకండి, వాహనం నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. వారం చివరి నాటికి మళ్లీ పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వస్తాయి. అదృష్టం తోడై పనులు సజావుగా సాగుతాయి, ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. హనుమంతుడిని స్మరిస్తూ ముందుకు సాగితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారి శారీరక ఆరోగ్యం కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులతో సాగే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాలు, సంతానానికి సంబంధించిన విషయాలు మరియు వ్యాపారం మాత్రం చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శత్రువులు చురుగ్గా మారే ప్రయత్నం చేసినా చివరికి మీ ముందు తలవంచక తప్పదు.
వారం మధ్య భాగం ఎంతో ఆనందదాయకంగా, ఆహ్లాదకరంగా గడుస్తుంది. సెలవు రోజుల్లో ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. భాగస్వామితో లేదా ప్రియమైన వారితో అద్భుతమైన క్షణాలు గడుపుతారు. వారం అంతిమ భాగంలో మాత్రం ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు, ఎలాంటి ఆర్థిక రిస్క్లకు దూరంగా ఉండండి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం మంచిది.
మిథున రాశి
ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది, ప్రేమ జీవితం మరియు వ్యాపారం అద్భుతంగా సాగుతాయి. వారం ప్రారంభంలో ఎమోషన్స్కు లోనై ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. చదవడం, రాయడం వంటి సృజనాత్మక పనులపై దృష్టి పెట్టండి.
ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నచిన్న మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మధ్యలో కొద్దిగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఎదురైనా అంతిమ విజయం మీదే అవుతుంది. వారం చివరి రోజులు అత్యంత ఆనందకరంగా, ఉత్సాహభరితంగా మారుతాయి. జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. భద్రకాళిని దర్శించుకోవడం లేదా నమస్కరించుకోవడం శుభప్రదం.
కర్కాటక రాశి
ప్రస్తుతం మీకు అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంది. ఆర్థికంగా, కుటుంబపరంగా, వ్యాపారపరంగా ఇది సువర్ణ కాలమని చెప్పవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే బలమైన యోగం ఉంది.
ఇంట్లో వేడుకలు జరిగే సూచనలున్నాయి. తల్లి గారి ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది, ఆమెతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మధ్యలో మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోండి, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి వాదనలు రావచ్చు కానీ అవి క్షణికమే. వారం చివరలో స్వల్ప ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురైనా మొత్తం మీద సానుకూలతే ఉంటుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. హనుమంతుడిని ఆరాధించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
సింహ రాశి
ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రభుత్వ రంగంతో సంబంధం ఉన్నవారికి ఈ కాలం లాభసాటిగా ఉంటుంది. అయితే ప్రేమ జీవితంలో కొద్దిగా దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంది, సంతానానికి సంబంధించిన విషయాలు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తాయి.
వ్యాపారం మాత్రం లాభసాటిగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో మీ పరాక్రమం మెరుగవుతుంది, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వారం మధ్యలో భౌతిక సుఖసౌకర్యాలు పెరుగుతాయి కానీ కుటుంబ సౌఖ్యంలో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. వారం చివరిలో భావోద్వేగాలతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, ముఖ్యమైన పనులను కొద్ది రోజులు వాయిదా వేయండి. పసుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
కన్యా రాశి
గతంతో పోలిస్తే మీ ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ, సంతాన విషయాలు చాలా సానుకూలంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారం కూడా జోరుగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ధనలాభం కలుగుతుంది, కుటుంబంలో సభ్యుల సంఖ్య పెరిగే సూచనలు లేదా శుభకార్యాలు జరుగుతాయి.
పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం. వారం మధ్యలో వ్యాపారంలో అద్భుతమైన విజయాలతో పాటు ఆప్తుల సహకారం లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపార ప్రణాళికలు రచిస్తారు. వారం చివరిలో ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఇంట్లో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు. శనిదేవుడిని స్మరించడం వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి.
తులా రాశి
ఈ రాశి వారు ప్రస్తుతం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు. సమాజంలో మంచి పేరు వస్తుంది, అదృష్టం అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కేవలం ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో మాత్రం అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వారం ప్రారంభంలో మీ అవసరాలకు తగినట్లుగా వస్తువులు సమకూరుతాయి.
అదృష్ట జోరుతో అనేక పనులు సజావుగా పూర్తవుతాయి. వారం మధ్యలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, చేతికి డబ్బు అందుతుంది. వారం చివరి నాటికి వ్యాపార పరిస్థితి మరింత బలపడి, నూతన ప్రాజెక్ట్ల గురించి ఆలోచిస్తారు. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
వృశ్చిక రాశి
ఆరోగ్య పరంగా సమస్యలు తొలగిపోయి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు, వ్యాపారం చాలా సంతృప్తికరంగా సాగుతున్నాయి. అయితే ఈ వారం అనవసర ఖర్చులు మాత్రం మీ మనసును కాస్త ఆందోళనకు గురిచేస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో తలనొప్పి, కంటి నొప్పులు లేదా విపరీతమైన ఖర్చులు, తెలియని భయం వెంటాడతాయి.
వారం మధ్య భాగం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అదృష్టం తోడై వృత్తిలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. వారం చివరిలో ధన సంపాదన పెరుగుతుంది, కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి. పసుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్యం మరియు ప్రేమ సంబంధిత విషయాలు కొద్దిగా మధ్యస్థంగా ఉంటాయి. వ్యాపారం మాత్రం సాధారణంగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడటంతో పాటు పాత మార్గాల ద్వారా కూడా ధనం వస్తుంది.
ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. వారం మధ్య భాగం మనసును కాస్త కలవరపెట్టేలా ఉంటుంది, అనవసరమైన ఆందోళనలు చుట్టుముడతాయి. వారం చివరి నాటికి మళ్లీ పరిస్థితులు చక్కబడి సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది, మీరు కోరుకున్న విధంగానే అన్నీ జరుగుతాయి. శివునికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుంది.
మకర రాశి
ఆరోగ్యం మరియు దాంపత్య జీవితం కొంత ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రేమ వ్యవహారాలు, సంతానం మరియు వ్యాపారం మాత్రం అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వారం ప్రారంభంలో వ్యాపారంలో మంచి విజయాలు సాధిస్తారు, కోర్టు కేసుల్లో విజయం లభిస్తుంది.
పై అధికారుల ఆశీస్సులు మెండుగా ఉంటాయి. వారం మధ్యలో ఆదాయం పెరగడానికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. వారం చివరి భాగం మాత్రం కాస్త ఖర్చులతో కూడుకుని ఉంటుంది, మనసును ఇబ్బంది పెట్టే చిన్నచిన్న విషయాలు ఎదురవుతాయి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభప్రదం.
కుంభ రాశి
గతంతో పోలిస్తే మీ ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం, సంతానం మరియు వ్యాపార రంగం పరంగా ఈ వారం అత్యంత అద్భుతంగా గడుస్తుంది. అన్ని రాశులతో పోలిస్తే కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది.
వారం ప్రారంభంలో అదృష్టం తోడై ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. మధ్యలో వ్యాపార స్థిరత్వం పెరుగుతుంది, న్యాయపరమైన చిక్కులు తొలగిపోతాయి. వారం చివరి నాటికి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడటంతో పాటు శుభకార్య ప్రయాణాలు ఉంటాయి. శనిదేవుడిని ఆరాధించడం వల్ల మరింత మేలు జరుగుతుంది.
మీన రాశి
ఆరోగ్యం విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త వహించాలి. ప్రేమ మరియు సంతాన విషయాల్లో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి. వ్యాపారం మాత్రం సజావుగా సాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప ప్రమాగాలు లేదా గాయాలయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎలాంటి రిస్క్లు తీసుకోవద్దు.
వారం మధ్యలో పరిస్థితి మెరుగవుతుంది, ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది, అదృష్టంతో పనులు పూర్తవుతాయి. వారం చివరి భాగంలో వ్యాపారంలో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల అండదండలతో పాటు రాజకీయంగా కూడా లబ్ది పొందే అవకాశం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More