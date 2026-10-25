అక్టోబర్ 25 నుంచి 31 వరకు: ఈ 4 రాశుల వారికి ఈ వారం అదృష్ట యోగం, పట్టిందల్లా బంగారమే!
అక్టోబర్ 25 నుంచి సరికొత్త వారం ప్రారంభమవుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ వారం గ్రహాల గమనం అత్యంత విశేషమైనదిగా నిలిచింది. ఒకే సమయంలో పలు అరుదైన యోగాలు ఏర్పడటం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అక్టోబర్ 25 నుంచి సరికొత్త వారం ప్రారంభమవుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం ఈ వారం గ్రహాల గమనం అత్యంత విశేషమైనదిగా నిలిచింది. ఒకే సమయంలో పలు అరుదైన యోగాలు ఏర్పడటం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఈ వారంలో ఏర్పడుతున్న గ్రహ రాజయోగాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో ఊహించని సానుకూల మార్పులు రానున్నాయి.
అరుదైన గ్రహ కూటములు - రాజయోగాలు
గ్రహాల రాశి సంచారాన్ని గమనిస్తే, ఈ వారం చంద్రుడు మీష రాశి నుంచి మేషం వరకు సంచరిస్తాడు. శని మీన రాశిలో, గురుడు, కుజుడు కర్కాటక రాశిలో బలంగా సంచరిస్తున్నారు. అలాగే బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు తులా రాశిలో కలిసి ఉండటం వల్ల శుభ ఫలితాలు బలపడతాయి.
కేతువు సింహ రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో స్థిరంగా ఉన్నారు. ఈ విశేష గ్రహ కూటమి కారణంగా ఈ వారం హంస రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, బుధాదిత్య రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ యోగాల ప్రభావం వల్ల ఏయే రాశుల జాతకులకు అదృష్టం వరించనుందో పరిశీలిద్దాం.
కర్కాటక రాశి వారికి ధన లాభం
కర్కాటక రాశి వారికి అక్టోబర్ 25 నుంచి 31 వరకు గల కాలం అత్యంత లాభదాయకంగా మారుతుంది. ఆర్థిక పరంగా ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. చేతికి అందాల్సిన డబ్బు సమయానికి అందుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఈ వారం మీకు ప్రతి అడుగులోనూ అదృష్టం తోడుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆర్థిక పురోగతి
వృశ్చిక రాశి జాతకులకు ఈ వారం ఆర్థిక సంక్షోభాల నుంచి పూర్తి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే మరింత బలపడుతుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలకమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి వారికి విదేశీ ప్రయాణ యోగం
మకర రాశి వారికి ఈ వారం వృత్తిపరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఉద్యోగ రీత్యా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాల్సిన అవకాశం రావచ్చు. ఆఫీసులో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. కెరీర్ గ్రాఫ్ వేగంగా పైకి వెళ్తుంది.
మీన రాశి వారికి కుటుంబంలో సంతోషం
మీన రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకరమైన, సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. మానసిక ప్రశాంతతను ఆస్వాదిస్తారు.
మొత్తం మీద, గ్రహాల కలయికతో ఏర్పడిన ఈ రాజయోగాల పర్వదినం ఈ నాలుగు రాశుల వారికి జీవితాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పే అవకాశం ఇస్తోంది. సరైన ప్రణాళికతో ముందుకు వెళితే అద్భుతమైన విజయాలను సొంతం చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More