    వార ఫలాలు: జూన్ 1-7 మధ్య మీ లవ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ రాశుల వారికి పెళ్లి యోగం ఉంది?

    జూన్ మొదటి వారంలో మీ ప్రేమ జీవితం ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి. మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల ప్రేమ జాతకం, బంధాల్లో వచ్చే మార్పులు, పెళ్లి ముచ్చట్లపై ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ మీ కోసం. 

    Published on: Jun 01, 2026 4:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జూన్ నెల వచ్చేసింది. ఈ ఏడాది సగం ముగిసే సమయానికి గ్రహాల గమనం మీ వ్యక్తిగత జీవితంపై, ముఖ్యంగా ప్రేమ వ్యవహారాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకోవడం ఆసక్తికరం. వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం 12 రాశుల వారి స్వభావం, ఆలోచనా ధోరణి వేరువేరుగా ఉంటాయి. దీని ఆధారంగానే మీ ప్రేమ, పెళ్లి, బంధాల్లోని హెచ్చుతగ్గులను అంచనా వేయవచ్చు. జూన్ 1 నుండి 7 వరకు మీ రాశి ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఈ వారం చాలా రొమాంటిక్‌గా సాగనుంది. మీరు అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి, భాగస్వామితో అనుబంధాన్ని బలపరుచుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్త వ్యక్తులు మీ జీవితంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. మీ మనసులోని మాటలను, గతంలో మీకు ఎదురైన అనుభవాలను భాగస్వామితో పంచుకోవడం వల్ల మీ మధ్య నమ్మకం పెరుగుతుంది. "ఈ వారం మేష రాశి వారికి ప్రేమ విషయంలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు గతాన్ని మర్చిపోవాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. పాత చేదు జ్ఞాపకాలను వదిలేస్తేనే కొత్త బంధాలకు చోటు దొరుకుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి ఈ వారం స్థిరమైన సంబంధాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. డేటింగ్ వెళ్లాలనుకునే వారికి సానుకూల పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త పరిచయాలు ప్రేమగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి.

    మిథున రాశి

    మీ వ్యక్తిత్వం ఎదుటివారిని త్వరగా ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే, బంధంలో గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న కొన్ని సమస్యలు ఈ వారం బయటకు రావచ్చు. గొడవలకు దిగకుండా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే ఏదైనా పరిష్కారమవుతుంది. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడం, సర్దుకుపోవడం ఈ వారానికి మీ మంత్రం కావాలి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి

    మీలాగే సున్నితంగా ఆలోచించే వ్యక్తి పట్ల మీరు ఆకర్షితులవుతారు. ఈ ఏడు రోజులు మీ ప్రేమ జీవితం రొమాన్స్‌తో నిండిపోతుంది. భాగస్వామితో కలిసి ఏకాంతంగా సమయం గడపడానికి ప్లాన్ చేస్తారు. ఇది మీ బంధాన్ని మరింత దృఢంగా మారుస్తుంది. మనసు విప్పి మాట్లాడుకోవడం వల్ల అనుమానాలు తొలగిపోతాయి.

    సింహ రాశి

    ప్రేమ అంటే కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే కాదు, అంతకు మించి అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తించాలి. మీ భాగస్వామికి తగినంత సమయం ఇవ్వండి. వారాంతంలో లాంగ్ డ్రైవ్‌కు లేదా చిన్న ట్రిప్‌కు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆ సమయంలో మీ మనసులోని భావాలను పంచుకోండి. బంధం నిలబడాలంటే పరస్పర గౌరవం చాలా ముఖ్యం.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇద్దరికీ ఇష్టమైన పనులను కలిసి చేయడం వల్ల బంధం చిగురిస్తుంది. కొత్త వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం ఉంది, వారితో మీ ప్రయాణం సుదీర్ఘంగా సాగొచ్చు. మీలోని ఆకర్షణ శక్తి ఇతరులను ఇట్టే కట్టేస్తుంది.

    తులా రాశి

    ప్రేమలో ఉన్న వారు ఈ వారం ఒక మెట్టు పైకి వెళ్లే ఆలోచన చేస్తారు. భాగస్వామిని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి డిన్నర్ డేట్స్ ప్లాన్ చేయడం మంచిది. రొమాంటిక్ క్షణాలను ఆస్వాదించండి. మీ భాగస్వామిపై మీకు ఉన్న ఇష్టం ఈ వారం మరింత పెరుగుతుంది. ఒకరిపై ఒకరికి ఉన్న నమ్మకమే మీ బంధానికి బలం.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు ఈ వారం ఫంక్షన్లకు, పార్టీలకు వెళ్లడం మానుకోవద్దు. సామాజికంగా యాక్టివ్‌గా ఉండటం వల్ల మీకు కాబోయే భాగస్వామి పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. స్నేహితుల ద్వారా కూడా మీకు నచ్చిన వ్యక్తి తారసపడొచ్చు. కొత్త సంబంధాలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చే సమయమిది.

    ధనుస్సు రాశి

    పరస్పర అవగాహనపై దృష్టి పెట్టండి. సానుకూలమైన మాట తీరు, తోడుగా ఉంటాననే భరోసా మీ బంధాన్ని నిలబెడుతుంది. ఇటీవల వచ్చిన చిన్న చిన్న మనస్పర్థలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. భాగస్వామికి మద్దతుగా నిలవడం వల్ల మీ విలువ పెరుగుతుంది.

    మకర రాశి

    మీ అంతరాత్మ ఏం చెబుతుందో గమనించండి. మీ భాగస్వామి పట్ల మీరు ఎంత కృతజ్ఞతతో ఉన్నారో వారికి తెలియజేయండి. బంధంలో లోతు పెరగాలంటే ఒకరి రహస్యాలు ఒకరు పంచుకోవడం అవసరం. మీ మనసులో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కోరికలు ఈ వారం బయటపడే అవకాశం ఉంది.

    కుంభ రాశి

    మీ బంధాన్ని తదుపరి దశకు తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచనలో మీరు ఉంటారు. అయితే, ఏదైనా పెద్ద నిర్ణయం తీసుకునే ముందు భాగస్వామి అభిప్రాయాన్ని కూడా అడగండి. తొందరపడి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవద్దు. ఒకరి గురించి ఒకరు పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి.

    మీన రాశి

    కుటుంబ సభ్యులతో, భాగస్వామితో కలిసి మధురమైన జ్ఞాపకాలను పోగేసుకుంటారు. ఈ వారం మీలో ఉత్సాహం, ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మీ ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా, రొమాంటిక్‌గా సాగిపోతుంది. భాగస్వామితో గడిపే ప్రతి క్షణం మీకు కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

