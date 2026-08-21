వార ఫలాలు: ఈ 5 రాశులకు ఈ వారం అదృష్టమే అదృష్టం.. వారం మొత్తం గొప్పగా ఉంటుంది!
ఆగస్టు 23 నుంచి 29 వరకు గ్రహాల సంచారం కారణంగా మేష, మిథున, తుల, మకర, కుంభ రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలు లభించే అవకాశం ఉంది. శని వక్రీ గమనం, బుధుడి సింహ రాశి ప్రవేశంతో ఏర్పడే బుధాదిత్య రాజయోగం ఈ రాశులపై ప్రభావం చూపనుంది.
గ్రహాల రాశుల మార్పుతో ఈ వారం మేష, మిథున, తుల, మకర, కుంభ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. బుధాదిత్య రాజయోగం, శని సంచారం ప్రభావంతో ఏయే రాశుల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ప్రస్తుత వారంలో గ్రహాల గమనంలో పెద్దగా మార్పులు లేనప్పటికీ, కొన్ని కీలక పరిణామాలు రాశి చక్రంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ వారపు అంత్యంలో సంవత్సరపు చివరి చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. మరోవైపు, ఆగస్టు 20న న్యాయదేవుడైన శని భగవానుడు మీన రాశిలో వక్రీ గమనంలో ప్రయాణిస్తూ రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించారు.
ఈ ప్రభావం ఆగస్టు 23 నుంచి 29 వరకు కొనసాగుతుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవడంతో పాటు కొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆగస్టు 22న బుధుడు కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు. ఇప్పటికే సూర్యుడు తన స్వరాశి అయిన సింహంలో ఉండటం వల్ల శక్తివంతమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారం ఏయే రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుందో చూద్దాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పూర్తి దృష్టి లక్ష్య సాధనపైనే ఉంటుంది. దైనందిన పనులతో పాటు ఎప్పటినుంచో ఆగిపోయిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటారు.
ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. అయితే మీ ఖర్చులు, పెట్టుబడుల పట్ల కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కెరీర్లో సరికొత్త మైలురాళ్లను చేరుకుంటారు. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. ఈ వారం ఎర్ర కందిపప్పును దానం చేయడం వల్ల మరింత శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం ఆనందోత్సాహాలు వెల్లువెత్తుతాయి. మీ సంభాషణ తీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రతి పనిని ఎంతో ఏకాగ్రతతో పూర్తి చేసి, కుటుంబ బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళ్తే ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదు.
ఆర్థిక పరంగా ఊహించని ధనలాభం అందుకుంటారు. పొదుపు చేయడంలోనూ సఫలీకృతులవుతారు. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు లేదా వేతనంలో తగిన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. బుధవారం రోజున గణపతికి దూర్వా గరిక సమర్పిస్తే అదృష్టం మరింత కలిసి వస్తుంది.
తులా రాశి:
తుల రాశి వారికి ఈ వారం శుభ ఫలితాలు వెల్లువెత్తుతాయి. గతంలో వేధించిన సమస్యలపై విజయం సాధిస్తారు. కొన్నిసార్లు మానసిక ఆందోళనలు ఎదురైనా, వాటిని సులభంగా అధిగమిస్తారు. ధన ప్రవాహం నిరంతరం సాగుతుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.
ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడి మీ నెట్వర్క్ బలపడుతుంది. ధైర్యంతో అడుగులు వేస్తే ప్రేమ జీవితం అద్భుతంగా మారుతుంది. సింగిల్స్ జీవితంలోకి ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి ప్రవేశించే సూచనలున్నాయి. శివాలయంలో జలాభిషేకం చేయడం శ్రేయస్కరం.
మకర రాశి:
మకర రాశికి అధిపతి శని భగవానుడే కావడం విశేషం. ఈ వారం మీ పరాక్రమం, ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతాయి. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలంగా భారీగా ఆర్జిస్తారు. ధన స్థానంలో రాహువు సంచారం వల్ల మీ కోరికలు నెరవేరే సమయం ఆసన్నమైంది.
కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభించి గృహంలో సంతోషకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను తాకుతారు. మానసిక ప్రశాంతత లభించి, వైవాహిక జీవితం ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది. ఈ వారం 'ఓం నమః శివాయ' మంత్ర జపం చేయడం ద్వారా విశేష ఫలితాలు పొందవచ్చు.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం విజయాలు తలుపు తట్టనున్నాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితాల మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకుంటారు. మీ సృజనాత్మకత తారస్థాయికి చేరుతుంది. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను అందరి ముందు నిరూపించుకునే సువర్ణావకాశం లభిస్తుంది.
ఊహించని మార్గాల ద్వారా ధనలాభం ఉంటుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా మీ సంయమనంతో వాటిని అధిగమిస్తారు. శివలింగానికి జలం సమర్పించడం ద్వారా అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More