Weekly Lucky Rasis: జూన్ 14-20 వరకు ఈ 5 రాశులకు చాలా శుభప్రదమైనది, అన్ని వైపుల నుండి భారీగా ప్రయోజనాలు!
జూన్ 14 నుంచి 20 వరకు గ్రహాల సంచారం ఐదు రాశుల వారి జీవితాల్లో అనూహ్యమైన మార్పులను తీసుకురానుంది. కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది.
జూన్ నెల మూడో వారం ఖగోళ శాస్త్రం ప్రకారం అత్యంత కీలకమైనది. గ్రహాలు, నక్షత్రాల అనుకూల స్థితి వల్ల కొందరు వ్యక్తుల జీవితాల్లో సానుకూల పవనాలు వీచనున్నాయి. జ్యోతిష్య నిపుణులు పండిట్ నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ వారంలో ఐదు రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది సువర్ణావకాశంగా మారుతుంది.
మేష రాశి: కెరీర్లో దూకుడు
మేష రాశి వారికి ఈ వారం కెరీర్ పరంగా గొప్ప మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. మీరు చేస్తున్న ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా మెరుగైన అవకాశాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఇది అనుకూల సమయం. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆర్థికంగా నిలకడ ఏర్పడటమే కాకుండా, అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో నెలకొన్న పాత సమస్యలు సమసిపోతాయి.
కన్యా రాశి: సౌభాగ్య సమయం
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరియనున్నాయి. ఆఫీసులో పై అధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, ఈ ప్రయాణాలు మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఇక వ్యాపారస్తులైతే తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించే దిశగా అడుగులు వేస్తారు. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడి, చేతికి ధనం అందుతుంది.
మిథున రాశి: సంతోషాల వారధి
మిథున రాశి వారికి రానున్న వారం ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త ఇంట్లో వేడుకలాంటి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. పని ప్రదేశంలో మీరు చూపే సహనం, తెలివితేటలు మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఉద్యోగులకు ఇంక్రిమెంట్ లేదా ప్రమోషన్ వంటి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని బలపరుస్తాయి.
కుంభ రాశి: ఆత్మవిశ్వాసమే పెట్టుబడి
కుంభ రాశి వారు ఈ వారం మరింత ధైర్యంతో ముందుకెళ్తారు. మీ వ్యక్తిత్వం, మాట తీరు ఇతరులను ఆకట్టుకుంటాయి. కెరీర్లో ఎదుగుదలకు కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడుతుంది. అకస్మాత్తుగా వచ్చే డబ్బుతో మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయాలనే ఆలోచన మీకు ఆర్థిక భద్రతను ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి: కలలు నిజం చేసుకునే సమయం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం అంతా సానుకూలంగానే ఉంటుంది. సంతానం ద్వారా ఆనందం, భాగస్వామి నుంచి పూర్తి సహకారం అందుతాయి. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు దక్కే అవకాశం ఉంది. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో మీకు నచ్చిన విధంగా ఫలితాలు వస్తాయి. భౌతిక సుఖాలు, సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మీ చిరకాల కోరిక ఒకటి ఈ వారంలో నెరవేరే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More