కొత్త చెప్పులను ఎప్పుడు కొనుగోలు చెయ్యాలి, ఎప్పడు కొనకూడదు? తెలుసుకోవాల్సిన నియమాలు ఇవిగో
పాదరక్షలను కేవలం పాదాల సంరక్షణ సాధనంగా పరిగణించడమే కాకుండా, అవి శక్తి, సంపద, సంవృద్ధి, సంతోషం మరియు ఇంటి శాంతికి సంబంధించినవిగా భావిస్తారు. పాదరక్షలకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలను పాటించకపోవడం వలన ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది, నమ్మకాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆర్థిక, మానసిక సమస్యలను కలిగిస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిషశాస్త్రంలో పాదరక్షలను కేవలం పాదాల సంరక్షణ సాధనంగా పరిగణించడమే కాకుండా, అవి శక్తి, సంపద, సంవృద్ధి, సంతోషం మరియు ఇంటి శాంతికి సంబంధించినవిగా భావిస్తారు. పాదరక్షలకు సంబంధించిన కొన్ని నియమాలను పాటించకపోవడం వలన ఇంట్లో ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతుంది, నమ్మకాన్ని తగ్గిస్తుంది మరియు ఆర్థిక, మానసిక సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ఈ నియమాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజుల్లో చెప్పులు, షూ కొనడం ఎందుకు మంచిది కాదు?
అమావాస్య, మంగళవారం, శనివారం మరియు గ్రహణ రోజులలో బూట్లు మరియు చెప్పులు కొనడం నిషేధించబడింది. ఈ రోజుల్లో వ్యతిరేక గ్రహ శక్తి మరింత చురుగ్గా ఉంటుంది. పాదరక్షలు వంటి వస్తువులను కొనడం వల్ల ఇంట్లో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, విభేదాలు మరియు ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చని చెబుతారు.
మంగళవారం, శనివారాల్లో కుజ గ్రహం, శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అమావాస్య, గ్రహణాల్లో పితృ శక్తి, రాహు-కేతువులు చురుకుగా ఉంటారు. ఈ రోజుల్లో కొత్త బూట్లు మరియు చెప్పులు కొనడం వల్ల ఇంట్లో అల్లకల్లోలం, అడ్డంకులు పెరుగుతాయని నమ్మకం.
షూ, చెప్పులు ధరించి ఏ ప్రదేశాలకు వెళ్ళకూడదు?
బూట్లు మరియు చెప్పులు ధరించి సేఫ్ లేదా లాకర్ తెరవకూడదు, ఎందుకంటే ఇది సంపద దేవత లక్ష్మికి అవమానంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది డబ్బు నష్టం లేదా ఆర్థిక అంతరాయానికి దారితీస్తుంది.
బూట్లు మరియు చెప్పులు ధరించి వంటగది లేదా స్టోర్ హౌస్లోనికి ప్రవేశించరాదు. అలా చేయడం వల్ల కుటుంబంలో నమ్మకం లేకపోవడం మరియు అశాంతి ఏర్పడుతుంది.
నది, సరస్సు లేదా పుణ్యక్షేత్రం దగ్గరకు బూట్లు మరియు చెప్పులు ధరించవద్దు. దేవాలయాలు, మతపరమైన ప్రదేశాలలో బూట్లు మరియు చెప్పులు ధరించడం నిషేధించబడింది. ఇది పాపానికి దారితీస్తుందని, సానుకూల శక్తిని ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతారు.
పాదరక్షలకు సంబంధించిన ఇతర అశుభ సంకేతాలు
దేవాలయం, మతపరమైన ప్రదేశం నుండి బూట్లు, సాక్స్ లేదా తోలు వస్తువులను దొంగిలించినట్లయితే, అది శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుందని కొందరు నమ్ముతారు. దీని వలన దురదృష్టం కూడా ఎదురవ్వవచ్చు. ఇంట్లో బూట్లు మరియు చెప్పులు పదేపదే చిరిగిపోతున్నా లేదా పాడైపోతున్నా, అది పితృ దోషం లేదా వ్యతిరేక శక్తికి సంకేతం కావచ్చు. అటువంటి పరిస్థితిలో బూట్లు, చెప్పులను వెంటనే మార్చాలి. అలాగే ఇంట్లో గంగాజలాన్ని చల్లడం మంచిదిగా భావిస్తారు.
పాటించాల్సిన నియమాలు
ఎల్లప్పుడూ పాదరక్షలను ఇంటి వెలుపల లేదా షూ ర్యాక్ల్లో క్రమబద్ధంగా ఉంచండి. వాటిని ఇంటి ప్రధాన ద్వారం లోపల లేదా ప్రార్థనా స్థలానికి దగ్గరగా ఉంచవద్దు.
షూలు, చెప్పులను తలక్రిందులుగా ఉంచవద్దు.
రాత్రిపూట బూట్లు మరియు చెప్పులను బయట ఉంచడం శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు.
కొత్త బూట్లు మరియు చెప్పులు కొన్న తర్వాత, మొదట వాటిని గంగాజలంతో శుద్ధి చేయాలి. ఇంట్లో బూట్లు, చెప్పుల సంఖ్యను బేసి సంఖ్యలో ఉంచడం మంచిదిగా చెబుతారు.
ఈ నియమాలను పాటించడం ద్వారా లక్ష్మి ఇంట్లో నివసిస్తుందని, వ్యతిరేక శక్తి దూరంగా ఉంటుందని నమ్మకం. వాస్తులో పాదరక్షలకు సంబంధించిన నియమాలు చిన్నవిగా కనిపించినా, వాటిని పాటించడం వల్ల ఇంటిలో సంతోషం, శాంతి మరియు సంవృద్ధి లభిస్తాయని విశ్వసిస్తారు.