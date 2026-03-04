Edit Profile
    చదివింపులలో నోట్లతో పాటు రూపాయిని ఎందుకు పెట్టాలి, ఓహో ఇంత పెద్ద కారణం ఉందని మీకు తెలుసా?

    ఏదైనా శుభకార్యంలో చదివింపులలో 1000కు బదులుగా రూ.1001 ఇవ్వడం వంటి ఆచారం చాలా పురాతనమైనది. ఇది కేవలం రూపాయి మాత్రమే కాదు; లోతైన మానసిక, ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలో భాగం. ఈ చిన్న మొత్తం శుభప్రదమైన భావాన్ని పెంచుతుంది మరియు జీవితంలో కొనసాగింపు, పురోగతి యొక్క సందేశాన్ని పంపుతుంది.

    Published on: Mar 04, 2026 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    హిందూ సంప్రదాయంలో వివాహం, పూజ లేదా ఏదైనా శుభకార్యంలో చదివింపులలో 1000కు బదులుగా రూ.1001 ఇవ్వడం వంటి ఆచారం చాలా పురాతనమైనది. ఇది కేవలం రూపాయి మాత్రమే కాదు; లోతైన మానసిక, ఆధ్యాత్మిక ఆలోచనలో భాగం. ఈ చిన్న మొత్తం శుభప్రదమైన భావాన్ని పెంచుతుంది మరియు జీవితంలో కొనసాగింపు, పురోగతి యొక్క సందేశాన్ని పంపుతుంది. ఈ సంప్రదాయం ఎందుకు, ఎలా అంత ముఖ్యమైనదో తెలుసుకుందాం.

    చదివింపులలో నోట్లతో పాటు రూపాయిని ఎందుకు పెట్టాలి? (pinterest)
    చదివింపులలో నోట్లతో పాటు రూపాయిని ఎందుకు పెట్టాలి? (pinterest)

    1 రూపాయి జోడించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత

    ప్రాచీన కాలం నుండి మన ఋషులు సంఖ్యల రహస్యాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. 100, 500 లేదా 1000 వంటి పూర్తి మొత్తాన్ని సున్నాతో ముగించడం నిష్క్రియాత్మకతకు సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. దానికి 1 రూపాయి జోడించినప్పుడు ఆ సంఖ్య చురుకుగా మారి కదలికను సూచిస్తుంది.

    సంబంధాలు, ప్రేమ, సంపద మరియు శుభకార్యాలు ఆగిపోవు; అవి ముందుకు సాగాలని ఇది సూచిస్తుంది. ఇచ్చే వ్యక్తి మరియు గ్రహీత ఇద్దరూ కూడా ఈ చిన్న 1 రూపాయి ద్వారా సానుకూల శక్తిని అనుభూతి చెందుతారు. ఇది ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది మరియు భవిష్యత్తులో సంబంధాన్ని బాగుగా ఉంచుతుంది.

    శాస్త్రీయ దృక్పథం నుండి 1 యొక్క ప్రాముఖ్యత

    కంప్యూటర్ యొక్క మొత్తం భాష కేవలం 0 మరియు 1 పై ఆధారపడి ఉంటుంది. 0 అంటే ఆపడం లేదా నిలిపివేయడం; 1 అంటే కదలడం లేదా ప్రారంభించడం. మనం చదివింపులలో 1 రూపాయిని జోడించినప్పుడు, అది విశ్వం యొక్క అదే నియమాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. పని ఆగదు, నిరంతరం కొనసాగుతుంది. సున్నాతో ముగిసే మొత్తంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది (ఉదా: 100, 500), కానీ దానికి 1 జోడించడం వేగం మరియు పురోగతి యొక్క భావాన్ని ఇస్తుంది. ఈ కారణంగానే శుభకార్యాలకు 1 రూపాయి అదనంగా ఇవ్వడం వల్ల అంతా సవ్యంగా, నిరంతరం జరుగుతుందనే మానసిక నమ్మకం ఏర్పడుతుంది.

    లాల్ కితాబ్, బేసి సంఖ్యల సంబంధం

    లాల్ కితాబ్‌లో కూడా ఈ సూత్రానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. ఏ శుభకార్యమైనా బేసి సంఖ్యలలో (1, 3, 5, 7, 11, 21 మొదలైనవి) చేయాలని చెప్పబడింది. బేసి సంఖ్యల్లో 1 ప్రభావం ఉంటుంది, ఇది పనిని చురుకుగా మరియు ఫలవంతంగా చేస్తుంది. సరి సంఖ్యలు (2, 4, 6, 8 మొదలైనవి) స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తాయి, కానీ పురోగతి భావం తక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల 1 రూపాయిని జోడించడం ద్వారా ఆ మొత్తం బేసి సంఖ్యగా మారుతుంది. దాని వెనుక దాగి ఉన్న శక్తి సక్రియమవుతుంది. ఇది ఇచ్చేవారికి, స్వీకరించేవారికి దీర్ఘకాల శుభఫలితాలను ఇస్తుందని నమ్మకం.

    ఇప్పటికి కూడా ఇదే పద్దతి

    నేటికీ వివాహాలు, పుట్టిన రోజులు, పూజలు లేదా ఏదైనా శుభ సందర్భాలలో 1 రూపాయి అదనంగా జోడించి చదివింపులలో ఇస్తారు. ఈ చిన్న సంప్రదాయం కేవలం ఆచారం మాత్రమే కాదు; జీవితం ఆగదు, ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది అనే సానుకూల సందేశం. 1 రూపాయి కలిపినప్పుడు సంబంధం, ప్రేమ మరియు సంపద పెరుగుతూనే ఉంటాయనే భావన గుర్తుకు వస్తుంది. ఈ చిన్న 1 రూపాయి ఇచ్చేవాడు, గ్రహించే వ్యక్తి మధ్య సానుకూల శక్తి యొక్క వారధిని సృష్టిస్తుంది. అందుకే ఈ సంప్రదాయం నేటికీ సందర్భోచితంగా, ముఖ్యమైనదిగా భావించబడుతుంది.

    చదివింపులలో 1 రూపాయి జోడించడం చాలా సాధారణ విషయంగా అనిపించవచ్చు, కానీ దాని వెనుక లోతైన ఆలోచన మరియు శక్తి యొక్క నియమం ఉంది. తదుపరిసారి మీరు చదివింపులు ఇచ్చినప్పుడు ఈ 1 రూపాయిని గుర్తుంచుకోండి. ఇది కేవలం ఒక రూపాయి కాదు; పురోగతి మరియు ఆనందం తీసుకు వస్తుంది.

