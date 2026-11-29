పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
సాయంత్రం తులసి ఆకులు కోయకూడదని ఎందుకు చెబుతారు? బృందాదేవి పురాణ కథ, పాటించాల్సిన నియమాలు ఇవే!
హిందూ సంప్రదాయంలో తులసి మొక్కను లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. విష్ణుమూర్తికి తులసి ఎంతో ప్రీతికరమైనది కావడంతో పూజలు, నైవేద్యాల్లో తులసి దళాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అయితే సూర్యాస్తమయం తర్వాత తులసి ఆకులు కోయడం నిషిద్ధమని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసం చెబుతుంది.
హిందూ ధర్మంలో తులసి మొక్కను అత్యంత పవిత్రమైనదిగా, పూజనీయమైనదిగా భావిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం తులసిలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుంది. విష్ణుమూర్తికి తులసి అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే శ్రీవారి పూజ, నైవేద్యాల్లో తులసి దళాలకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఇళ్లల్లో తులసి మొక్కను రోజూ పూజించడం, ఉదయం, సాయంత్రం వేళ దీపాలు వెలిగించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే సూర్యాస్తమయం అయిన తర్వాత తులసి ఆకులు కోయడం ఎందుకు నిషిద్ధమో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దీని వెనుక దేవీ బృందాకు సంబంధించిన పురాణ కథ, మత విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక కారణాలు, తులసి ఆకులు కోసేటప్పుడు పాటించాల్సిన నియమాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇళ్ల ప్రాంగణాలు, తులసి కోటల వద్ద ఉదయం, సాయంత్రం దీపారాధనలు చేయడం నిత్యకృత్యంగా సాగుతుంది. వైష్ణవ ఆలయాలు, పూజా విధానాల్లో తులసి దళాలకు ఎంతో విలువ ఉంటుంది. అయితే ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలు, ఆలయ నియమాలను బట్టి ఆచార వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి మార్పులు కనిపిస్తాయి.
సాయంత్రం తులసి ఆకులు కోయడం ఎందుకు తగదు?
హిందూ సంప్రదాయ నియమాల ప్రకారం సూర్యాస్తమయం తర్వాత తులసి ఆకులు కోయకూడదు. సాయంత్రం వేళ దేవతల పూజ, విశ్రాంతి సమయంగా భావిస్తారు. ఆ వేళ లక్ష్మీదేవి విష్ణుమూర్తితో కలిసి కొలువై ఉంటుందని విశ్వసిస్తారు. లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా తులసిని చూస్తారు. కాబట్టి సాయంత్రం సమయంలో ఆకులు కోయడం తగదని నమ్ముతారు. అలా చేస్తే తులసీదేవి, లక్ష్మీదేవి అసంతృప్తి చెందుతారని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే పూజకు అవసరమైన తులసి ఆకులను ఉదయం పూటే కోసి ఉంచుకునే సంప్రదాయం ఉంది.
దేవీ బృందా, శంఖచూడుడి పురాణ కథ
పురాణ కథ ప్రకారం బృందాదేవి విష్ణుమూర్తికి గొప్ప భక్తురాలు. శంఖచూడుడు అనే రాక్షసుడితో ఆమె వివాహం జరిగింది. బృందా పతివ్రత కావడం వల్ల, ఆమె పాతివ్రత్య మహిమతో శంఖచూడుడికి విశేష శక్తి లభించింది. శంఖచూడుడి ఆగడాల నుంచి దేవతలను కాపాడటానికి విష్ణుమూర్తి మాయా లీల ఆడారు. శంఖచూడుడి రూపంలో బృంద దగ్గరకు వెళ్లారు. ఈ మోసం దేవీ బృందాకు తెలిసినప్పుడు ఆమె తీవ్ర వేదన, ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. విష్ణుమూర్తిని రాయిగా మారిపోవాలని శపించారు.
తులసి, గండకి నది ఆవిర్భావం
దేవీ బృందా కథ ప్రకారం విష్ణుమూర్తి ఆమె తపస్సు, భక్తికి తగిన ఫలం ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత బృంద తన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టారు. దేవీ భాగవత పురాణం తొమ్మిదో స్కందం 24వ అధ్యాయంలో ఆమె శరీరం నుంచి గండకి నది, కేశాల నుంచి పవిత్ర తులసి మొక్క పుట్టాయని వివరించారు. తులసి తనకు ప్రియమైనదిగా నిలుస్తుందని విష్ణుమూర్తి వరం ఇచ్చారు. ఆ కారణంగానే విష్ణుపూజలో తులసికి ప్రత్యేక స్థానం దక్కింది. తులసి ఆకులు లేకుండా విష్ణుమూర్తి నైవేద్యం అసంపూర్ణంగా ఉంటుందని భక్తులు నమ్ముతారు.
ఏయే రోజుల్లో, ఎలా కోయాలి?
సాయంత్రం వేళ మాత్రమే కాకుండా కొన్ని తిథుల్లోనూ తులసి ఆకులు కోయడం నిషిద్ధం. ఏకాదశి రోజున తులసి ఆకులు కోయకుండా ఉండాలి. ఆ రోజు తులసీదేవి విష్ణుమూర్తి కోసం వ్రతం ఆచరిస్తారని భావిస్తారు. దీనితో పాటు ఆదివారం, పౌర్ణమి, అమావాస్య, సంక్రాంతి రోజుల్లోనూ తులసి ఆకులు కోయకూడదు. సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం వేళల్లోనూ కోయడం తగదు. ఇలాంటి రోజులకు ముందుగానే పూజ కోసం తులసి ఆకులు కోసి పెట్టుకునే పద్ధతి ఉంది.
తులసి ఆకులు కోసేటప్పుడు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత శుభ్రమైన చేతులతో తులసి ఆకులు కోయడం మంచిది. కోసేటప్పుడు మొక్క కొమ్మలకు హాని కలగకుండా చూసుకోవాలి. అవసరం లేకుండా ఆకులు కోయవద్దు, పూజకు ఎన్ని అవసరమో అన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి. తులసి మొక్కను క్రమం తప్పకుండా సంరక్షించడం, పూజించడం శుభప్రదం. తులసి వద్ద దీపం వెలిగించి, ప్రదక్షిణలు చేస్తే ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు నిలుస్తాయని నమ్ముతారు.
తులసి సంప్రదాయం కాలానుగుణ మర్యాద, ప్రకృతి పట్ల గౌరవం, భక్తిభావంతో మెలగాలనే సందేశాన్ని అందిస్తుంది.