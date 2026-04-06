సూర్య అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు ఫుల్ ఖుషీ.. 15 రోజులు పాటు మహాద్భుతాలే!
సూర్యుడు నెలకు ఒకసారి తన సంచారంలో మార్పు చేస్తాడు. కాలానుగుణంగా నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తూ ఉంటాడు. సూర్య సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది ప్రతీ రాశిపై ప్రభావం చూపుతుంది. మే 6, 2026న సూర్యుడు కృత్తిక నక్షత్రంలోకి వెళ్తాడు. మే 6 నుండి వచ్చే 15 రోజులు పాటు కొన్ని రాశులకు అనేక లాభాలు కలుగుతాయి.
గ్రహాల మార్పు నేరుగా ప్రజల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. జాతకంలో సూర్య స్థానం బలంగా ఉంటే ఆ వ్యక్తికి మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. గౌరవం, పేరు ప్రతిష్టలు ఉంటాయి. అంతే కాదు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లేదా ఉన్నత స్థానం పొందవచ్చు. పైగా ఆ వ్యక్తికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు ప్రతీ నెలా తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు.
సూర్య సంచారంలో మార్పు వస్తే అన్ని రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. సూర్యుడు కాలానుగుణంగా తన నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తూ వుంటారు. మే 6, 2026న సూర్యుడు తన సొంత నక్షత్రమైన ‘కృత్తిక’లోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఇది బలమైన స్థానంగా పరిగణించబడుతుంది. దీని ప్రభావం ముఖ్యంగా కొన్ని రాశిచక్రాలపై కనిపిస్తుంది. మే 6 నుండి వచ్చే 15 రోజులు చాలా మందికి అవకాశాలను తెస్తాయి. మరి ఈ 15 రోజులు ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో తెలుసుకుందాం.
1.మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ సమయం పని పరంగా మెరుగ్గా ఉంటుంది. కష్టపడి పని చేస్తే ఆఫీసులో గుర్తింపు ఉంటుంది. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఇంతకుముందు నిలిచిపోయిన పని క్రమంగా ఊపందుకుంటుంది.
2.వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వ్యక్తులకు ఈ సమయం సౌకర్యాలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీరు ఇల్లు లేదా కారును ప్లాన్ చేస్తుంటే, అది అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా వున్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబంలో వాతావరణం మామూలుగా ఉంటుంది.
3.సింహ రాశి:
ఈ సంచారం సింహ రాశిపై ప్రత్యేక ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పని చేసే విధానం కూడా బలంగా కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగం కోసం సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభించవచ్చు.
4.కన్య రాశి:
కన్య రాశి వారు ఈ సమయంలో అదృష్టాన్ని పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలను సృష్టించవచ్చు. చదువుకునే వారికి కూడా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. భవిష్యత్తులో లాభదాయకంగా ఉండే ప్రయాణానికి కూడా అవకాశాలు ఉండవచ్చు.
5.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత పెట్టుబడుల వల్ల లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ మద్దతు కూడా లభిస్తుంది, ముఖ్యంగా తండ్రి మద్దతు ఉంటుంది.
వీటిని గుర్తు పెట్టుకోండి
సమయం మంచిదే అయినప్పటికీ, తొందరపడకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఏ నిర్ణయమైనా ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకోవడం మంచిది.
ఏం చేయాలి?
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని బలోపేతం చేయడానికి కొన్ని సులభమైన నివారణలు వున్నాయి. ఉదయాన్నే రాగి కుండతో సూర్యుడికి నీరు సమర్పించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అలాగే, ‘ఓం సూర్యాయ నమః’ మంత్రాన్ని జపించడం కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More