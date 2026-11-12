శని భగవానుడి ఆశీస్సులతో ఈ 5 రాశుల వారికి రాబోయే 100 రోజులు గోల్డెన్ టైమ్
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని దేవుడిని కర్మ ప్రదాత, న్యాయనిర్ణేత అంటారు. శని సంచారం, నక్షత్రాలలో మార్పుల ప్రభావం 12 రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది.
శని ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 2027 వరకు శని ఈ నక్షత్రంలో తన సంచారాన్ని కొనసాగిస్తాడు. ఐదు రాశుల వారికి రాబోయే 100 రోజులు చాలా ఆనందం, శ్రేయస్సు లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఐదు రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితిలో చాలా సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఈ కాలంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను పొందే లిస్టులో ఏ ఐదు అదృష్ట రాశులు ఉన్నాయో చూడండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారికి రాబోయే 100 రోజులు శని అనుగ్రహం వల్ల మీ కెరీర్లో మంచి ఫలితాలు వచ్చే యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ సమయంలో వృషభ రాశి వారు ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. మీకు త్వరలో పనికి సంబంధించిన చాలా శుభవార్తలు అందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారికి కొన్ని కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. శని సంచారం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి
కర్మ ప్రదాత అయిన శని సంచార కాలం మిథున రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మిథున రాశిలో జన్మించిన వారు పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల ఈ రాశి వారికి మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. మిథున రాశి వారు ఆర్థిక విషయాలలో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఈ సందర్భంలో మీరు మీ ఖర్చులను నియంత్రించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ విషయంలో మిథున రాశి వారు అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించడం చాలా మంచిది.
తులా రాశి
ఈ శని సంచారం తులారాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి వారి వృత్తి జీవితంలో అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. శని దేవుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం మీపై ఉన్నందున, ఈ సమయంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ రాశికి చెందిన వారు ఇలాంటి పనులు చేస్తే, వారికి పెద్దల నుండి చాలా మద్దతు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా శని అనుగ్రహం వల్ల తులారాశి వారు అనేక కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. అలాగే మీ జీవితంలో డబ్బు, సంపదలకు కొరత ఉండదు.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి మంచి సమయం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. మకర రాశి వారికి చాలా రోజులుగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు కూడా ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి
శని దేవుని అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలం కుంభ రాశి వారికి గొప్ప శాంతి, ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. ఈ కాలంలో కుంభ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఈ రాశికి చెందిన వారు శని సడే సతి చివరి దశలో ఉన్నందున చాలా ధైర్యంతో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. కుంభ రాశి వారికి స్నేహితుల సహాయంతో మీరు పూర్తి చేయని అనేక పనులను పూర్తి చేయడానికి మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ సమయం మీకు మరింత ఆనందకరంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More