    తెలంగాణలోని 11 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు.. మరో రెండు రోజులు చలి!

    తెలంగాణలోని 11 జిల్లాల్లో 10 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఆసిఫాబాద్‌లోని తిర్యాణిలో అత్యల్పంగా 6.1 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.

    Published on: Dec 29, 2025 4:45 PM IST
    By Anand Sai
    తెలంగాణ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ(TGDPS) డేటా ప్రకారం మొత్తం 11 జిల్లాల్లో ఆదివారం, సోమవారం (డిసెంబర్ 28, 29) ఉదయం మధ్య 10 డిగ్రీలు లేదా అంతకంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కుమురం భీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని తిర్యాణిలో అత్యల్ప కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 6.1 డిగ్రీల సెల్సియస్‌గా నమోదైంది.

    తెలంగాణలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు
    తెలంగాణలో పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలు

    దీని తర్వాత కోహీర్ (సంగారెడ్డి), భీంపూర్ (ఆదిలాబాద్)లో 7.5డిగ్రీలు, మొయినాబాద్ (రంగారెడ్డి)లో 8.2 డిగ్రీలు, యెల్దుర్తి (మెదక్‌లో) 8.4 డిగ్రీలు, మోమిన్‌పేట (వికారాబాద్‌)లో 8.5 డిగ్రీలు, పెంబి (నిర్మల్‌)లో 9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గంభీరావుపేట (రాజన్న సిరిసిల్ల)లో 9.7 డిగ్రీలు, అక్బర్‌పేట(సిద్దిపేట), ఉప్పల్‌లో (మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి) 9.8 డిగ్రీలు, సాలూరా (నిజామాబాద్‌), రామగిరి (పెద్దపల్లి)లో 10 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి.

    మిగిలిన 22 జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 10 డిగ్రీల నుండి 13 డిగ్రీల మధ్య నమోదయ్యాయి. హైదరాబాద్‌లోని తిరుమలగిరిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 10.7 డిగ్రీలుగా నమోదైంది.

    మరోవైపు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తన తాజా బులెటిన్‌లో రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల నుండి 3 డిగ్రీల తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

    రాబోయే 24 గంటల పాటు హైదరాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం ఉంటుంది. ఉదయం వేళల్లో పొగమంచు లేదా తేలికపాటి పొగమంచు పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ వెల్లడించింది. రాత్రి వేళల్లో పొగమంచుతో కూడిన వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 27 డిగ్రీలు నుంచి 14 డిగ్రీల చుట్టూ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    భారత వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల నుండి 3 డిగ్రీల వరకు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.

