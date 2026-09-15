తెలంగాణలో 4 కొత్త బస్ టెర్మినల్స్.. సిటీలోకి ఆ బస్సులకు నో ఎంట్రీ.. ట్రాఫిక్కు చెక్!
హైదరాబాద్ చుట్టూ 4 కొత్త బస్ టెర్మినల్స్ రానున్నాయి. దీంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గనున్నాయి. అంతేకాదు కొన్ని రకాల బస్సులను సిటీ లోపలకు రానివ్వకుండా, ప్రజలకు నగరంలో లోపలకు కనెక్టివిటీ అందించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది.
హైదరాబాద్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను విస్తరించడానికి, ట్రాఫిక్ రద్దీ, వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక సమగ్ర ప్రణాళికపై పనిచేస్తోందని రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. నగరంలోని నాలుగు దిక్కులలో గాజులరామారం, శంషాబాద్, ఎల్బీ నగర్, ఘట్కేసర్లలో ఆధునిక బస్ టెర్మినళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఆయన అన్నారు.
ఈ కొత్త టెర్మినల్స్ వ్యవస్థ ద్వారా కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ నుండి హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశించే దూర ప్రయాణ, అంతర్-జిల్లా, అంతర్రాష్ట్ర బస్సులు నగరంలోని లోపలి ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించకుండా, ఆయా వైపులా ఉన్న టెర్మినళ్లకే పరిమితం అవుతాయి.
మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, సిటీ బస్సులతో లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీకి ప్రభుత్వ ప్రణాళిక చేస్తోంది. టెర్మినళ్ల నుండి లాస్ట్-మైల్ కనెక్టివిటీని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. విమానాశ్రయం వైపు వెళ్లే బస్సులు, హైదరాబాద్లోకి ప్రవేశించే అంతర్-జిల్లా బస్సులు, అవసరాలను బట్టి, నిర్దేశిత టెర్మినళ్లలో తమ ప్రయాణాన్ని ముగిస్తాయి. అక్కడి నుండి ప్రయాణికులను నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు తీసుకువెళతారు.
ప్రయాణికులకు సులభమైన కనెక్టివిటీ అందించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్ఆర్టీసీ), మెట్రో రైలు, మల్టీ-మోడల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ (ఎంఎంటీఎస్) నగర బస్సులను టెర్మినల్స్తో సమన్వయం చేస్తామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
నగరంలోని రద్దీ ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించే సుదూర బస్సుల సంఖ్యను తగ్గించడంతో పాటు వేగవంతమైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రజా రవాణాను అందించడమే ఈ చర్య లక్ష్యమని మంత్రి పొన్నం అన్నారు. నగరంలో ప్రైవేట్ బస్సులను ఇష్టానుసారంగా నిలపడం, రాత్రిపూట రోడ్లపై అధిక సంఖ్యలో బస్సులు తిరగడం కూడా రద్దీకి, కాలుష్యానికి దోహదపడుతున్నాయని చెప్పారు.
ప్రైవేట్ బస్సులు కూడా నిర్దేశిత టెర్మినల్స్ ద్వారా నడిచేలా ప్రభుత్వం ఒక వ్యవస్థపై పనిచేస్తోందని, వర్తించే నిబంధనలకు లోబడి టెర్మినల్స్ ఉపయోగించినందుకు ఆపరేటర్ల నుండి వినియోగ రుసుములను వసూలు చేసే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు.
ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే సుదూర ప్రైవేట్ బస్సులు, టీజీఎస్ఆర్టీసీ సర్వీసులను కూడా రద్దీ ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించకుండా టెర్మినల్స్కే పరిమితం చేస్తామని అన్నారు. దీనివల్ల ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుందన్నారు. ప్రతిపాదిత టెర్మినళ్ల కోసం అవసరమైన భూమిని ప్రభుత్వం సానుకూలంగా పరిశీలిస్తోందని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ సదుపాయాల కోసం గాజులరామారంలో సుమారు 100 ఎకరాలు, శంషాబాద్ వైపు దాదాపు 150 ఎకరాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వెయిటింగ్ హాల్, పార్కింగ్, కనెక్టివిటీ వంటి ఆధునిక ప్రయాణీకుల సౌకర్యాలతో టెర్మినళ్లను అభివృద్ధి చేస్తామని మంత్రి పొన్నం అన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం గాజులరామారంలో 100 ఎకరాల్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన బస్ టెర్మినల్, శంషాబాద్లో 150 ఎకరాల్లో టెర్మినల్ ఏర్పాటుకు విడిగా ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం 2,200 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఉపయోగించాలని యోచిస్తోందని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నగర బస్సుల కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తాయని, ప్రతిపాదిత టెర్మినళ్లను హైదరాబాద్లోని వివిధ ప్రాంతాలతో అనుసంధానించే మార్గాలను అందిస్తాయని ఆయన అన్నారు. టెర్మినల్ ఆధారిత రవాణా వ్యవస్థ, నగరంలోకి ప్రవేశించే బస్సుల సంఖ్యను నియంత్రించడంలో సహాయపడటంతో పాటు, ప్రయాణీకులకు ప్రత్యామ్నాయ ప్రజా రవాణా ఆప్షన్స్ కూడా అందిస్తుందని మంత్రి అన్నారు.
నగర భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చడానికి హైదరాబాద్ ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో నిర్మాణాత్మక మార్పులు అవసరమని పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. సుదూర, అంతర్-జిల్లా, అంతర్రాష్ట్ర బస్సులను నగర శివార్లలోని టెర్మినల్స్కే పరిమితం చేసి, ప్రయాణికులను సిటీ బస్సులు, మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్ ద్వారా వారి గమ్యస్థానాలకు చేర్చడం వల్ల ట్రాఫిక్ రద్దీ, వాహన కాలుష్యం తగ్గుతాయని ఆయన అన్నారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More