Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వెళ్తున్నారా..? టైమింగ్స్, పార్కింగ్ వివరాలివే

Khairatabad Ganesh 2026 : వినాయక చవితి వేడుకలకు ఖైరతాబాద్ గణేశుడు సిద్ధమయ్యాడు. ఈ ఏడాది 69 అడుగుల ఎత్తుతో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నాడు. 11 రోజుల పాటు భాగ్యనగరంతో పాటు వివిధ జిల్లాల నుంచి అపార సంఖ్యలో భక్తులు ఈ బడా గణపతిని దర్శించుకోనున్నారు.

Published on: Sep 13, 2026, 11:01:27 IST
By Maheshwaram Mahendra Chary
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన హైదరాబాద్ ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ వినాయక చవితి ఉత్సవాలకు సర్వసిద్ధమైంది. సోమవారం(సెప్టెంబర్ 14) నుంచి గణేష్ చతుర్థి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. దీంతో రాబోయే 11 రోజుల పాటు భాగ్యనగరంతో పాటు వివిధ జిల్లాల నుంచి అపార సంఖ్యలో భక్తులు బడా గణపతిని దర్శించుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు… నగరంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు సమగ్ర ఏర్పాట్లు చేశారు.

ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ 2026
ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ 2026

ట్రాఫిక్ డీసీపీ అవినాష్ కుమార్ ఉత్సవాల నిర్వహణ, ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు సంబంధించి పలు కీలక వివరాలను వెల్లడించారు. "సోమవారం నుంచి వినాయక చవితి వేడుకలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. తెలంగాణ అంతటికీ ఐకానిక్‌గా నిలిచే ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడిని దర్శించుకునేందుకు రాబోయే 11 రోజుల పాటు నిరంతరం భారీగా భక్తులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. భక్తుల రద్దీని క్రమబద్ధీకరించడానికి ఈసారి నాలుగు ప్రత్యేక ప్రవేశ మార్గాలను (ఎంట్రీ పాయింట్లు) ఏర్పాటు చేశాం," అని ఆయన వెల్లడించారు.

దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదురుకాకుండా ఉండేందుకు పోలీసులు కొన్ని సూచనలు జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా బడా గణేశుడి దర్శనం కోసం వచ్చే ప్రజలు వీలైనంత వరకు సొంత వాహనాలను పక్కనబెట్టి, మెట్రో లేదా ఆర్టీసీ వంటి ప్రజారవాణా వ్యవస్థలను ఉపయోగించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రద్దీ సమయంలో పార్కింగ్ సమస్యలు రాకుండా ఉండటానికి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.

దర్శనం టైమింగ్స్ వివరాలు…

బడా గణపతి స్వామివారి దర్శన వేళలను ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. "మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో భక్తుల రద్దీ అత్యధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీలైనంత వరకు భక్తులు వేకువజామున లేదా ఉదయం పూట త్వరగా వస్తే, సులభంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల రద్దీలో గంటల తరబడి వేచి ఉండే అవసరం ఉండదు," అని డీసీపీ అవినాష్ కుమార్ వివరించారు. ఉత్సవాలు ముగిసే వరకు ప్రతి ఒక్కరూ పోలీసుల మార్గదర్శకాలను పాటిస్తూ… శాంతిభద్రతల నిర్వహణకు సహకరించాలని అధికారులు కోరారు.

  • భక్తులు సులభంగా స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి వీలుగా నాలుగు వేర్వేరు మార్గాలను అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
  • వీఐపీల కోసం ప్రత్యేక రూట్‌ను కేటాయించగా, మెట్రో స్టేషన్ నుంచి దిగి వచ్చే భక్తులు నేరుగా దర్శనానికి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
  • సొంత వాహనాల్లో రావాల్సి వస్తే, కుటుంబ సభ్యులు లేదా మిత్రులు కార్ పూలింగ్ పద్ధతిని పాటించి ఒకే వాహనంలో రావడం ద్వారా రోడ్లపై వాహనాల రద్దీని గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
  • వాహనాలతో వచ్చే వారి సౌకర్యార్థం ఐమాక్స్ గ్రౌండ్, హెచ్‌ఎమ్‌డీఏ స్థలాలు, ఎన్టీఆర్ పార్క్ వెనుక భాగం, నెక్లెస్ రోడ్ పరిసర ప్రాంతాలలో భారీ పార్కింగ్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు.

ఈ సంవత్సరం ఖైరతాబాద్ మహాగణపతిని 'శ్రీ పంచముఖ సంకటహర గణపతి' రూపంలో తీర్చిదిద్దారు. భక్తుల కష్టాలను తీర్చి, సమస్త విఘ్నాలను తొలగించే ఈ అవతారం సిద్ధం చేయడానికి కళాకారులు అహోరాత్రులు శ్రమించారు. ఈ భారీ విగ్రహ రూపుకల్పన వెనుక సుమారు 150 మంది నైపుణ్యం కలిగిన మూర్తి కళాకారుల అపార శ్రమ దాగి ఉంది. తెలంగాణతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు తదితర ఐదు విభిన్న రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన శిల్పులు కలసికట్టుగా పనిచేసి ఈ ప్రతిమను అద్భుతమైన కళాఖండంగా మలిచారు.

ఉత్సవాల ప్రారంభం సందర్భంగా నిర్వహించే తొలి పూజ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్‌ను అధికారికంగా ఆహ్వానించినట్లు ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ఛైర్మన్ రాజు కుమార్ తెలిపారు.

సిద్ధి, బుద్ధి, జ్ఞానానికి అధిపతి అయిన విఘ్నేశ్వరుడి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని జరుపుకునే ఈ వినాయక చవితి పండుగ పది రోజుల పాటు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో సాగుతుంది. ఇళ్లలో, సార్వజనిక మండపాల్లో గణపతి విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి పూజలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. పది రోజుల పండగ అనంతరం నదీ జలాల్లో విగ్రహ నిమజ్జనంతో ఈ ఆధ్యాత్మిక సంబరాలు ముగుస్తాయి. అతి పెద్ద విగ్రహంగా పేరొందిన ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని దర్శించుకునేందుకు ఈ పది రోజుల్లో లక్షలాది మంది భక్తులు తరలిరానున్నారు.

  • Maheshwaram Mahendra Chary
    ABOUT THE AUTHOR
    Maheshwaram Mahendra Chary

    మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

recommendedIcon
Home/Telangana/ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వెళ్తున్నారా..? టైమింగ్స్, పార్కింగ్ వివరాలివే
Home/Telangana/ఖైరతాబాద్ బడా గణేష్ దర్శనానికి వెళ్తున్నారా..? టైమింగ్స్, పార్కింగ్ వివరాలివే
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes