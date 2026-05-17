యువతకు అద్భుత అవకాశం.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ‘ఏఐ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్’ శిక్షణా కార్యక్రమం
తెలంగాణలో యువతకు సరికొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ, వారి ఉపాధి అవకాశాలను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇందులో భాగంగా ఏఐ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అందిస్తోంది.
మారుతున్న కాలంతో పాటు మారుతున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని యువతకు అందించి, వారిని గ్లోబల్ మార్కెట్కు సిద్ధం చేసేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాంకేతికతలపై అవగాహన కల్పించడంతోపాటు, వారి ఉపాధి నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు నాలుగు రోజుల పాటు నిర్వహించే ఒక ప్రత్యేక ఇంటరాక్టివ్ వర్క్షాప్ ప్రారంభం కానుంది.
ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని "ఏఐ అండ్ లైఫ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్" (AI & Life Skills Training Programme) అనే పేరుతో నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణ బీసీ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ (TGBCESDTC), మ్యాజిక్ బస్ ఇండియా ఫౌండేషన్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని వివిధ జిల్లాల్లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టనున్నారు.
ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడిస్తూ, TGBCESDTC డైరెక్టర్ మామిడి హరికృష్ణ ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటన (ప్రెస్ నోట్) విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఇది ఒక సరికొత్త, మొదటి రకమైన వినూత్న ప్రయత్నమని స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంత యువతకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రాథమికాంశాలను నేర్పించడం, అలాగే అభివృద్ధి చెందుతున్న సరికొత్త సాంకేతికతలపై వారి నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచడం ఈ ఉచిత శిక్షణా కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుత సమాజంలో ఐటీ రంగంతో పాటు అన్ని రంగాలలో ఏఐ ప్రాధాన్యత రోజురోజుకూ పెరుగుతోందని, ఈ తరుణంలో యువత వీటిపై పట్టు సాధిస్తేనే మెరుగైన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని మామిడి హరికృష్ణ అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ నాలుగు రోజుల ఇంటరాక్టివ్ శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఒకేసారి కాకుండా, విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం వివిధ దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. మే 21 నుండి జూన్ 11 మధ్య కాలంలో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన జిల్లాల్లో ఉన్న శిక్షణా కేంద్రాలలో ఈ తరగతులు జరుగుతాయి.
ఈ శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహించబోయే జిల్లాల జాబితా : హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, నల్గొండ, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, వరంగల్, మహబూబ్నగర్, నిజామాబాద్, జోగులాంబ గద్వాల్, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మంలోని కేంద్రాలలో నిర్వహిస్తారు.
సాంకేతిక రంగంలో స్థిరపడాలని ఆకాంక్షించే యువతీ యువకులు, తమ ఉపాధి నైపుణ్యాలను పెంచుకోవాలనుకునే ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మామిడి హరికృష్ణ కోరారు. ఈ శిక్షణకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, సీట్ల సంఖ్య, ఎన్రోల్మెంట్ (పేర్ల నమోదు) ప్రక్రియ కోసం ఆయా జిల్లాల్లోని అభ్యర్థులు తమకు సమీపంలో ఉన్న 'తెలంగాణ బీసీ ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్' (TGBCESDTC) ను నేరుగా సంప్రదించాల్సిందిగా అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కాలపరిమితి తక్కువగా ఉన్నందున ఆసక్తి గల యువత త్వరగా తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.