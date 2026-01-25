Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మేడారం జాతరలో పిల్లల కోసం 25 వేల క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌లు.. ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి?

    మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరలో తప్పిపోయిన చిన్న పిల్లల కోసం కొత్త టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టారు. వారిని తల్లిదండ్రులు తిరిగి వెంటనే కలుసుకునేందుకు క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్ బ్యాండ్‌ను తీసుకొచ్చింది పోలీస్ శాఖ.

    Published on: Jan 25, 2026 4:05 PM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మేడారం జాతర సందర్భంగా తప్పిపోయిన పిల్లలను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి తెలంగాణ పోలీసులు వోడాఫోన్ మద్దతుతో క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత చిల్డ్రన్ ట్రాకింగ్, మానిటరింగ్ సిస్టమ్ రిస్ట్‌బ్యాండ్‌లను ప్రవేశపెట్టారు. గతంలో లేని విధంగా చిల్డ్రన్ ట్రాకింగ్ అండ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ రిస్ట్ బ్యాండ్‌ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు.

    మేడారం జాతర 2026
    మేడారం జాతర 2026

    రిస్ట్‌బ్యాండ్‌లు క్యూఆర్ కోడ్‌ను కలిగి ఉంటాయి. స్కాన్ చేసినప్పుడు అవి తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల వివరాలను చూపిస్తాయి. జాతరకు వచ్చే పిల్లలు, దివ్యాంగుల వివరాలను నమోదు చేస్తారు. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రుల వివరాలు, ఫోన్ నెంబర్లను ఎంటర్ చేస్తారు. ఎవరైనా తప్పిపోయి కనిపిస్తే.. స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో క్యూఆర్ కోడ్‌ను స్కాన్ చేస్తే.. తల్లిదండ్రుల వివరాలు అగుపిస్తాయి. దీంతో వెంటనే తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించవచ్చు. వీటి ద్వారా వేగంగా గుర్తింపు, వెంటనే కలుసుకునేలా చేయవచ్చు.

    మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతరలో భద్రతా నిర్వహణను మెరుగుపరచడం లక్ష్యంగా తెలంగాణ పోలీసులు దీనిని ప్రారంభించారు. మేడారం జాతర సందర్భంగా వారి కుటుంబాల నుండి విడిపోయిన వ్యక్తులను గుర్తించడానికి, తెలంగాణ పోలీసులు క్యూఆర్ కోడ్ ఎనేబుల్డ్ రిస్ట్‌బ్యాండ్‌లను తీసుకొచ్చారు. వోడాఫోన్ మద్దతుతో చిల్డ్రన్ ట్రాకింగ్, మానిటరింగ్ సిస్టమ్‌ పోలీస్ శాఖ తెచ్చింది.

    ప్రతి రిస్ట్‌బ్యాండ్‌లో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. దీనిని పోలీసులు లేదా స్వచ్ఛంద సేవకులు స్కాన్ చేసినప్పుడు, తల్లిదండ్రులు లేదా సంరక్షకుల సంప్రదింపు వివరాలను చూపిస్తుంది. భారీ జనసమూహం మధ్య కుటుంబాలను త్వరగా తిరిగి కలపడానికి సహాయపడుతుందని అధికారులు తెలిపారు. జనసమూహ నిర్వహణ, పిల్లల భద్రతా చర్యల కోసం మహాజాతరకు ముందు తెలంగాణ డీజీపీ కార్యాలయం ఈ వ్యవస్థను అధికారికంగా ప్రారంభించింది.

    25వేల రిస్ట్‌బ్యాండ్లను అందుబాటులో పెట్టారు. హన్మకొండ హయగ్రీవచారి గ్రౌండ్, హైదరాబాద్‌లోని ఉప్పల్ బస్ స్టేషన్, ఎంజీబీఎస్, కరీంనగర్, పరకాల, పెద్దపల్లి, మంథని, ఏటూరునాగారం, కాటారం బస్ స్టేషన్‌, వరంగల్, కాజీపేట రైల్వే స్టేషన్లలో 11 కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రిస్ట్ బ్యాండ్ టెక్నాలజీని భక్తులు ఉపయోగించుకోవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Telangana/మేడారం జాతరలో పిల్లల కోసం 25 వేల క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌లు.. ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి?
    News/Telangana/మేడారం జాతరలో పిల్లల కోసం 25 వేల క్యూఆర్ కోడ్ రిస్ట్‌ బ్యాండ్‌లు.. ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes