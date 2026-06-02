    Telangana Formation Day 2026 : ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు - ఆవిర్భావ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్

    తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలంగాణ విజన్‌-2047 లక్ష్యం సాధించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామన్నారు. ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సీ ద్వారా పలు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల జారీ అవుతాయని ప్రకటించారు.

    Published on: Jun 02, 2026 10:43 AM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    CM Revanth Reddy Speech : తెలంగాణ స్వరాష్ట్ర అస్తిత్వం కోసం దశాబ్దాల పాటు సాగిన ఉద్యమంలో ఎందరో అమరులయ్యారని, వారి త్యాగాలకు, తెగువకు ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నానని ముఖ్యమంత్రి ఎనుముల రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ప్రతి ఏటా త్యాగాల చరిత్రను స్మరిస్తూ…. రేపటి భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసుకునే ఒక భావోద్వేగ సందర్భం జూన్ 2 అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    తెలంగాణ ఆవిర్భావ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్
    స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని నిజం చేసిన ఆనాటి ప్రధానమంత్రి స్వర్గీయ మన్మోహన్ సింగ్, నాటి యు.పి.ఎ ఛైర్ పర్సన్ సోనియాగాంధీలకు తెలంగాణ సమాజం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. ప్రజా కవి కాళోజీ నారాయణరావు రాసిన “పుట్టుక నీది... చావు నీది, బతుకంతా దేశానిది” అన్న మాటలే స్ఫూర్తిగా డిసెంబర్ 7, 2023 న బాధ్యతలు స్వీకరించిన క్షణం నుండి ప్రతిక్షణం తెలంగాణ హితమే పరమార్ధంగా ప్రజా ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని సీఎం వివరించారు. ఎవరెన్ని విమర్శలు, కుట్రలు చేసినా ప్రజలు అండగా నిలవడం తమకు ఎనలేని శక్తిని ఇచ్చిందని వివరించారు.

    సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం - కీలక పాయింట్లు :

    వ్యవసాయం, వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమల రంగంలో తెలంగాణను నెంబర్ వన్ గా నిలపాలనే సంకల్పంతో “తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047” విధాన పత్రంలో ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. దీనిని “రూరల్ అగ్రికల్చర్ రీజనల్ ఎకానమీ" గా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు.

    • "రాష్ట్రంలో రైతుల అప్పుల భారాన్ని తగ్గించేందుకు ఒకే సారి రూ.2 లక్షల వరకు పంట రుణాలను మాఫీ చేశాం. ఇందుకోసం రూ.20,616 కోట్లు ఖర్చు చేసి దాదాపు 25 లక్షల మంది రైతులను రుణ విముక్తులను చేశాం.
    • గత రెండున్నరేళ్లలో వ్యవసాయ రంగానికి మొత్తం రూ.1,56,496 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. రైతు భరోసా కింద ఇప్పటి వరకు రూ.27,529 కోట్లు నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశాం.
    • ధాన్య సేకరణలో దేశంలోనే యాసంగి సీజన్లో సేకరించిన మొత్తం ధాన్యంలో తెలంగాణ వాటా 60 శాతంగా నమోదైంది. ఇప్పటివరకు 8575 కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా 63.65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రూ.11,903 కోట్లు రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేశాం. అకాల వర్షాల వల్ల తడిసిన 10 వేల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కూడా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది.
    • సాగునీటి రంగంలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తాం. ప్రాణహిత - చేవెళ్ల ప్రాజెక్టుకు తిరిగి ప్రాణం పోసేందుకు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతాం. అలాగే మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ళ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు మొదలుపెట్టాం.
    • కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయాలన్న సంకల్పంతో ప్రభుత్వం బ్యాంక్ లింకేజీ మరియు స్త్రీ నిధి ద్వారా రూ.లక్ష కోట్లు రుణాలు ఇవ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఇప్పటికే రూ.60 వేల కోట్ల సున్నా వడ్డీ రుణాలను పంపిణీ చేశాం.
    • మహిళా సంఘాలకు ఇందిరమ్మ క్యాంటీన్లు, సౌర విద్యుత్తు ప్లాంట్లు, పెట్రోల్ బంకులు, బస్సులు, సూపర్‌ బజార్లు మరియు రైస్ మిల్లుల నిర్వహణ బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నాం.
    • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఒకేరోజు 8 వేల స్త్రీ శక్తి భవనాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశాం. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కల్పించే మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఆడబిడ్డలు దాదాపు రూ.10 వేల కోట్లు ఆదా చేసుకోగలిగారు.
    • గృహజ్యోతి కింద 53.09 లక్షల ఇళ్లకు 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ అందజేస్తున్నాం.
    • యువతకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం రికార్డు సమయంలో లీగల్ సమస్యలు లేకుండా 67,763 పోస్టులను భర్తీ చేసి దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాం. ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్‌సీ (TGPSC) ద్వారా ఇంజినీరింగ్, అటవీశాఖ, విద్యాశాఖల్లో మరో 18 వందల ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు.
    • పేదల సొంతింటి కల నెరవేర్చేందుకు మొదటి ఏడాదే రూ.22,500 కోట్లతో 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశాం. కేవలం 13 నెలల్లోనే లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. రాబోయే సెప్టెంబర్ 17 ప్రజా పాలన దినోత్సవం నాటికి మిగతా రెండు లక్షల ఇళ్లు పూర్తి చేస్తాం.
    • ఆహార భద్రతలో భాగంగా 15.12 లక్షల కొత్త రేషన్ కార్డులు జారీ చేసి, మొత్తం 3.38 కోట్ల మందికి సన్నబియ్యం భోజనం అందించే పరిస్థితి కల్పించాం " అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు.
      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Telangana/Telangana Formation Day 2026 : ఈ నెలలోనే టీజీపీఎస్సీ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు - ఆవిర్భావ వేడుకల్లో సీఎం రేవంత్
