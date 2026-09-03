మంత్రి కొండా సురేఖ అవుట్.. అధిష్ఠానం దగ్గర పట్టుబట్టిన రేవంత్ రెడ్డి!
Konda Surekha : మంత్రి కొండా సురేఖపై వేటు పడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించేందుకు మెుగ్గుచూపినట్టుగా తెలుస్తోంది.
తెలంగాణ రాజకీయాలు దిల్లీ వేదికగా తీవ్ర ఉత్కంఠను రేపుతున్నాయి. దేవాదాయ, అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖపై క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకునేందుకు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం దాదాపు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్, ఏఐసీసీ ముఖ్యనేతల మధ్య వరుసగా జరిగిన భేటీల అనంతరం సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించేందుకు అధిష్ఠానం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మంగళ, బుధవారాల్లో ఢిల్లీలోని ఇందిరా భవన్ తో పాటు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే నివాసంలో తెలంగాణ ముఖ్యనేతల భేటీల కొనసాగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసీ వేణుగోపాల్, మల్లికార్జున ఖర్గేలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై మంత్రివర్గంలో క్రమశిక్షణ పాటించని వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని గట్టిగా ఒత్తిడి తెచ్చారు. టీపీసీసీ క్రమశిక్షణా కమిటీ ఇచ్చిన నివేదిక, పీసీసీ చీఫ్ నివేదికలను సైతం అధిష్ఠానానికి అందజేశారు.
మరోవైపు మంత్రి కొండా సురేఖ కూడా ఖర్గేతో పాటు తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇన్ ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్తో భేటీ అయి తన వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. తనపై పార్టీలో అంతర్గతంగా కుట్ర జరుగుతోందని పేర్కొంటూ ఒక నివేదికను సమర్పించారు. కేసీ వేణుగోపాల్ను కలిసేందుకు ఆమె ప్రయత్నించినా ఆయన అందుబాటులోకి రాలేదని తెలిసింది.
కేవలం మంత్రి కొండా సురేఖపైనే కాకుండా పార్టీ క్రమశిక్షణను ఉల్లంఘించిన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు జి. చిన్నారెడ్డిపై కూడా చర్యలకు అధిష్ఠానం అంగీకరించినట్లుగా తెలుస్తోంది. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కొండా సురేఖ తీరు పలుమార్లు వివాదాస్పదమైనా ఈసారి మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్యల విషయంలో తగ్గేదేలేదన్నట్లు వ్యవహరించారు.
హైకమాండ్ నుంచి అధికారికంగా ఆదేశాలు లేదా లేఖ వెలువడిన వెంటనే తదుపరి ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. రాజ్యాంగ నిబంధనల ప్రకారం, మంత్రిని కేబినెట్ నుంచి తొలగించాలంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారికంగా గవర్నర్కు సిఫార్సు లేఖ పంపాల్సి ఉంటుంది. గురువారం రోజున ఈ ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉందని సీనియర్ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇప్పటికే కొండా సురేఖ తన స్వరం మార్చారు. మీడియా చిట్చాట్లో ఆమె మాట్లాడిన మాటలు మంత్రివర్గం నుంచి తొలగింపు చర్యలు మరింతం బలం చేకూరుస్తున్నాయి. తనపై చర్యలు తీసుకుంటే బీసీలు ఏకమవుతారని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. పదేళ్లు తానే ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని ఎలా అంటారని ప్రశ్నించారు. పార్టీలో ఇతరులపై కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయని, వారిపైచర్యలు ఎందుకు తీసుకోవడం లేదని కొండా సురేఖ అడిగారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More