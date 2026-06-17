ఏపీ, తెలంగాణ సహా 12 రాష్ట్రాలపై ఎల్నినోతో తీవ్ర ప్రభావం
ఖరీఫ్ 2026 సీజన్లో ఎల్ నినో (El Niño) ప్రభావం వల్ల దేశంలోని 12 రాష్ట్రాల్లో వర్షపాతం తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ హెచ్చరించింది. దీనిని ఎదుర్కొనేందుకు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని ప్రభావిత జిల్లాల్లో ప్రత్యేక యాక్షన్ ప్లాన్లు సిద్ధం చేయాలని కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ ఆదేశించారు.
ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో ఎల్ నినో ప్రభావం భారతదేశంపై గట్టిగానే ఉండవచ్చని వాతావరణ శాఖ, వ్యవసాయ మంత్రిత్వ శాఖ అంచనా వేస్తున్నాయి. ఈ వాతావరణ మార్పుల దృష్ట్యా, వ్యవసాయాన్ని రక్షించడానికి, రైతులకు ముందస్తు మద్దతు అందించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాయత్తమవుతోంది.
ఏయే రాష్ట్రాలపై ప్రభావం?
ఎల్ నినో కారణంగా వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తే అవకాశం ఉన్న 12 రాష్ట్రాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది.
- ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు
- కర్ణాటక, ఒడిశా, గుజరాత్, రాజస్థాన్
- బీహార్, మధ్యప్రదేశ్, జార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర
ఈ రాష్ట్రాల్లోని దాదాపు 326 జిల్లాలను ప్రమాదకరమైనవిగా గుర్తించి, అక్కడ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
కేంద్ర మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కీలక ఆదేశాలు
ఖరీఫ్ 2026 సన్నాహాలపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి చౌహాన్ మాట్లాడుతూ, ఎల్ నినో అనేది ఒక సహజ సిద్ధమైన వాతావరణ మార్పు అయినప్పటికీ, ఇది వర్షాకాలంపై ప్రభావం చూపుతుందని పేర్కొన్నారు.
జిల్లా స్థాయి యాక్షన్ ప్లాన్: వర్షాభావం ఎక్కువగా ఉండే జిల్లాల్లో జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ల నేతృత్వంలో వ్యవసాయాధికారులు, కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు సమన్వయంతో పనిచేయాలి.
పంటల ఎంపిక: పరిస్థితిని బట్టి తక్కువ నీటితో పండే పంటలను, ప్రత్యామ్నాయ పంటలను ప్రోత్సహించాలి.
సాంకేతిక మద్దతు: రైతులకు భయాందోళన కలిగించే వార్తలు కాకుండా, శాస్త్రీయ విశ్లేషణతో కూడిన, పరిష్కార మార్గాలను సూచించే సమాచారాన్ని అందించాలి.
నీటి సంరక్షణ: తేమను నిలుపుకునే పద్ధతులు, అంతర పంటలు (intercropping), మల్చింగ్ వంటి పద్ధతులను పాటించాలని సూచించారు.
వ్యవసాయాభివృద్ధికి ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలు
ఈ సమీక్షా సమావేశంలో కేవలం ఎల్ నినోనే కాకుండా, ఇతర కీలక అంశాలపై కూడా చర్చించారు.
1. పత్తి ఉత్పత్తి: పత్తి సాగును పెంచడానికి శాస్త్రీయ పద్ధతులను, మెరుగైన విత్తన రకాలను వాడాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
2. పప్పుధాన్యాల స్వయం సమృద్ధి: కందులు, మినుములు, పెసర వంటి పప్పుధాన్యాల సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచి, దిగుమతులపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించేందుకు 'పల్సెస్ సెల్ఫ్-సఫిషియన్సీ మిషన్' కింద కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
3. ఎరువుల సరఫరా: దేశవ్యాప్తంగా ఎరువుల నిల్వలు సరిపడా ఉన్నాయని, వర్షాలు కురిసే కొద్దీ ఎరువుల సరఫరాను జిల్లా స్థాయికి సజావుగా తీసుకెళ్తామని హామీ ఇచ్చారు.
వాతావరణ శాఖ (IMD) సూచనల ప్రకారం, ఈసారి నైరుతి రుతుపవనాలు సాధారణం కంటే తక్కువగా (సుమారు 90 శాతం) ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సవాలును ఎదుర్కోవడానికి కేంద్రం, రాష్ట్రాలతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ, క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటోంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More