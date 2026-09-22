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Heavy Rainfall : తెలంగాణలో వానలు.. సెప్టెంబర్ 23, 24 తేదీల్లో 8 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్

Heavy Rainfall Forecast : తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 23, 24వ తేదీల్లో కొన్ని జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వానలు పడే అవకాశం ఉంది. ఈ మేరకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.

Published on: Sep 22, 2026, 18:56:06 IST
By Anand Sai
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బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం కారణంగా కొద్ది రోజుల్లో తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణంగా భారత వాతావరణ శాఖ(IMD) బుధవారం(సెప్టెంబర్ 23, 2026), గురువారం(సెప్టెంబర్ 24, 2026) కోసం పలు జిల్లాలకు రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్‌లను జారీ చేసింది.

తెలంగాణలో వానలు
తెలంగాణలో వానలు

సెప్టెంబర్ 23 నాటి వాతావరణ సూచన

IMD తాజా బులెటిన్ ప్రకారం, బుధవారం నాడు పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అతి భారీ నుండి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున 'రెడ్ అలర్ట్' జారీ చేసింది.

అలాగే కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జనగాం, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.

సెప్టెంబర్ 24 నాటి వాతావరణ సూచన

ఇదే సమయంలో గురువారం నాడు కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.

అలాగే ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, జనగాం, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.

హైదరాబాద్ వాతావరణ సూచన

హైదరాబాద్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో రాబోయే 48 గంటల పాటు ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది. 'నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. గరిష్ట, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా 30 డిగ్రీల సెల్సియస్, 22 డిగ్రీల సెల్సియస్ చుట్టూ నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.' అని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

మంగళవారం(సెప్టెంబర్ 22, 2026) సాయంత్రం రద్దీ సమయంలో హైదరాబాద్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం కురిసింది. మధ్యాహ్నం వరకు వాతావరణం ఎండగా ఉంది. ఆ తర్వాత సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది.

భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ)-హైదరాబాద్ కేంద్రం సాయంత్రం వాతావరణ అప్‌డేట్‌ను జారీ చేసింది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గంటకు 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని ఆ అప్‌డేట్‌లో పేర్కొంది.

వర్షాల దృష్ట్యా ప్రధాన రహదారులు, కూడళ్లు, కాలనీలలో నీరు నిలవకుండా నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని, అటువంటి పరిస్థితులను చక్కదిద్దడానికి బృందాలను పంపాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. లోతట్టు, వరద ముప్పు ఉన్న ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించాలని, నాలాలు, డ్రైనేజీ లైన్లలో నీటి ప్రవాహం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ఉండేలా చూడాలన్నారు. విద్యుత్ సరఫరా, ట్రాఫిక్ ప్రవాహానికి ఎలాంటి అంతరాయాలు కలగకుండా చూడాలని సూచించారు.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Telangana/Heavy Rainfall : తెలంగాణలో వానలు.. సెప్టెంబర్ 23, 24 తేదీల్లో 8 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Home/Telangana/Heavy Rainfall : తెలంగాణలో వానలు.. సెప్టెంబర్ 23, 24 తేదీల్లో 8 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
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