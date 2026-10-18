హైదరాబాద్లో నవంబర్ 1 నుంచి గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ సేవలు
గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ సేవలను ప్రారంభించడానికి హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందుకోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అభివృద్ధి చేస్తోంది.
హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ వాటర్ సప్లై అండ్ సివెరేజ్ బోర్డు(హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ) నవంబర్ 1 నుంచి గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ సేవలను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కె. అశోక్ రెడ్డి, గ్రీన్ వాటర్ ట్యాంకర్ల రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఆన్లైన్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయాలని, అక్టోబర్ 20 లోగా ట్రయల్ రన్ నిర్వహించాలని ఐటీ విభాగాన్ని ఆదేశించారు. ఈ సేవ ద్వారా శుద్ధి చేసిన మురుగునీటిని నిర్మాణాలు, ల్యాండ్స్కేపింగ్, గార్డెనింగ్, ఇతర తాగునీటియేతర అవసరాలకు సరఫరా చేస్తారు.
మురుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్ల(ఎస్టీపీ) వద్ద కఠినమైన నాణ్యత పర్యవేక్షణ అవసరాన్ని కూడా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నొక్కిచెప్పారు. శుద్ధి ప్రక్రియలు, ప్రయోగశాల పనితీరు, నీటి నాణ్యత రికార్డులను తనిఖీ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, కొత్త సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడం, శుద్ధి చేసిన నీటి సరఫరాను పర్యవేక్షించడానికి మీటర్లను అమర్చడం వంటివి బోర్డు యోచిస్తోంది.
ఈ పనులను హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (హెచ్ఎమ్డీఏ), గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎమ్సీ), హైడ్రా, ఇతర సంబంధిత ఏజెన్సీల సమన్వయంతో నిర్వహిస్తారు.
ఇప్పటికే ఉన్న 1,200 ట్యాంకర్ల సముదాయానికి అదనంగా కొరతను తీర్చడానికి, పెండింగ్లో ఉన్న బుకింగ్లను పూర్తి చేయడానికి బోర్డు మరో 500 ట్యాంకర్లను చేర్చాలని యోచిస్తోంది. ఘట్కేసర్, కీసర, మల్కాజ్గిరిలోని ఇతర ప్రాంతాలలో ప్రత్యామ్నాయ నీటి వనరులను గుర్తించాలని, అలాగే మంజీర, సింగూర్ జలాశయాల నుండి నీటి లభ్యతను అంచనా వేయాలని కూడా అధికారులను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు. అక్టోబర్ 25లోగా ప్రైవేట్ మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలు నమోదు చేసుకోవాలి
బోర్డు పరిధిలోని అన్ని ప్రైవేట్ మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాలు అక్టోబర్ 25 లోగా తమ రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తి చేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. నగరంలో ఉన్న సుమారు 600 ప్రైవేట్ STPలలో, ఇప్పటివరకు 61 మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నాయి. మిగిలిన యజమానులు ఆలస్యం చేయకుండా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని కోరారు.
అపార్ట్మెంట్లు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, వాణిజ్య సముదాయాలు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రులు, విద్యా సంస్థలు, పరిశ్రమలు, ఇతర ప్రైవేట్ సంస్థలలోని STPలకు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి. ఈ ప్రక్రియ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం శుద్ధి సామర్థ్యం, రోజువారీ మురుగునీటి శుద్ధి పరిమాణం, శుద్ధి చేసిన నీటి వినియోగం, అదనపు నీటి లభ్యతపై వివరాలను సేకరించడం.
నిర్మాణం, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలు, పార్కుల నిర్వహణ, ఇతర తాగునీటియేతర అవసరాల కోసం శుద్ధి చేసిన నీటి వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడం ద్వారా, రాబోయే వేసవిలో తాగునీటి వనరులపై ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఈ చొరవ సహాయపడుతుందని హెచ్ఎమ్డబ్ల్యూఎస్ఎస్బీ అభిప్రాయపడుతుంది. ప్రైవేట్ మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారాల నుండి లభించే అదనపు శుద్ధి చేసిన నీటిని వినియోగించుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More