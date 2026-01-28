నేను విద్యాశాఖ మంత్రిని అయితే కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలను మూసివేస్తా: కోమటిరెడ్డి
తాను విద్యాశాఖ మంత్రినైతే కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలను మూసివేసేవాడినని మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అన్నారు. ఎల్కేజీ చదువులకు సైతం కొందరు లక్షల్లో ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.
తానే విద్యాశాఖ మంత్రినైతే తెలంగాణలోని కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలను మూసివేస్తానని రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అన్నారు. నల్గొండలోని బొట్టుగూడలో కొత్తగా నిర్మించిన కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్ రెడ్డి ప్రభుత్వ పాఠశాల భవనాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత మంత్రి మాట్లాడారు. కార్పొరేట్ సంస్థలు విద్యను వ్యాపారంగా మార్చాయని, అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తూ తల్లిదండ్రులను దోపిడీ చేస్తున్నాయని అన్నారు. ' కొన్ని సంస్థలు విద్య పేరుతో ప్రజలను దోచుకుంటున్నాయి.' అని ప్రత్యేకంగా ఆరోపించారు. కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
విద్యను వాణిజ్యీకరించకూడదని కోమటిరెడ్డి అన్నారు. పేద బతుకులు ఉన్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ నిబంధనలు 25 శాతం ఉచిత విద్యను నిర్దేశిస్తాయని గుర్తు చేసుకున్నారు. పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలలో విద్యను అభ్యసించడం ఉత్తమమని సూచించారు. గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు కార్పొరేట్ సంస్థలలో అధ్యాపకులుగా పనిచేస్తారని, పీహెచ్డీలు సహా ఉన్నత అర్హతలు ఉన్నవారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలలో బోధిస్తారని అన్నారు.
అడ్మిషన్లు సీజన్లో పేద, మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు వచ్చి పాఠశాలల్లో ఫీజులు తగ్గించేందుకు అడుగుతారని తెలిపారు. ఎల్కేజీ చదువులకు సైతం లక్షల్లో ఫీజులు ఉన్నాయన్నారు. తానే విద్యాశాఖ మంత్రినైతే కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలను మూసివేస్తానని వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సైతం కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల ప్రాధాన్యత తగ్గేలా ప్రతి నియోజకవర్గంలో యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలను మంజూరు చేశారని చెప్పారు.
కొత్త పాఠశాల భవనం గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. నల్గొండలోని ఒక ప్రధాన ప్రదేశంలో 2,500 చదరపు గజాల స్థలంలో రూ.8 కోట్ల వ్యయంతో అత్యాధునిక భవనాన్ని నిర్మించినట్లు మంత్రి కోమటిరెడ్డి తెలిపారు. దీనిని తన కలల ప్రాజెక్టుగా అభివర్ణిస్తూ, పాఠశాలలో 36 ఏసీ తరగతి గదులు, కంప్యూటర్ ప్రయోగశాల, లైబ్రరీ, ఆట స్థలం ఉన్నాయని అన్నారు. ప్రవేశాలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్నందున వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్టుగా చెప్పారు. ప్రభుత్వ విద్యపై ప్రజలకు నమ్మకం కలిగించడానికి ఉపాధ్యాయులు తమ పిల్లలను పాఠశాలలో చేర్పించాలని కూడా ఆయన కోరారు.
నల్గొండ మునిసిపాలిటీని మునిసిపల్ కార్పొరేషన్గా అప్గ్రేడ్ చేశారని, ఇది అభివృద్ధికి మరిన్ని నిధులను ఆకర్షించడానికి సహాయపడుతుందని మంత్రి కోమటిరెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో నల్గొండను సూపర్ స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ చంద్రశేఖర్, పోలీసు సూపరింటెండెంట్ శరత్ చంద్ర పవార్, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు.