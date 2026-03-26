బీ కేర్ఫుల్! మీరు తినే ఐస్క్రీమ్ మంచిదేనా? ఇక్కడ తయారీ చూస్తే వాంతి వస్తుంది!
Ice Cream : హైదరాబాద్ ముషీరాబాద్లో అక్రమ ఐస్క్రీమ్ తయారీ కేంద్రం గుట్టు రట్టైంది. కల్తీ, గడువు తీరిన ఉత్పత్తులతో ఐస్క్రీమ్ తయారు చేస్తున్నారు.
Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team(హెచ్-ఫాస్ట్) ముషీరాబాద్లో గడువు ముగిసిన ఐస్ క్రీమ్ విక్రయిస్తున్న ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది. హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ) ఆహార భద్రతా అధికారి బి.సాహితితో కలిసి బాపూజీ నగర్లోని బ్లూ బెల్స్ ఐస్ క్రీమ్ దుకాణంలో ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు.
చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్స్ లేకుండా అపరిశుభ్రమైన పరిస్థితులలో దుకాణాన్ని నడపడం, గడువు ముగిసిన ఉత్పత్తులను ఉపయోగించడం ద్వారా వినియోగదారులకు తీవ్రమైన ఆరోగ్య ప్రమాదాన్ని కలిగించేలా చేస్తున్నందుకు యజమాని పట్టాల అశోక్ను అరెస్టు చేశారు. కల్తీ, అపరిశుభ్రమైన ఐస్ క్రీమ్ ఉత్పత్తులను భారీస్థాయిలో తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నట్టుగా అధికారులు గుర్తించారు. ఆ తయారీ చూస్తే వాంతి వచ్చేలాగా కనిపిస్తుంది.
కల్తీ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తూ.. మంచి క్వాలిటీ ఐస్ క్రీములని చెబుతూ.. వినియోగదారులకు విక్రయించి అక్రమ లాభాలు ఆర్జిస్తోంది బ్లూ బెల్స్ ఐస్ క్రీమ్ కంపెనీ. అధికారులు రూ. 1,75,000 విలువైన ఐస్ క్రీమ్ ఉత్పత్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దుకాణం నడుపుతున్న యజమానిని, స్వాధీనం చేసుకున్న సరుకును ముషీరాబాద్ పోలీసులకు అప్పగించారు.
ఈ తనిఖీలో ఐస్క్రీమ్ తయారీ కేంద్రంలో భారీ ఎత్తున నాణ్యత లేని ఐస్క్రీమ్ ఉత్పత్తులను తయారు చేసి పంపిణీ చేస్తున్నట్లు వెల్లడైంది. మామిడి, వెనీలా, అమెరికన్ నట్స్, బటర్స్కాచ్, డ్రై ఫ్రూట్, స్ట్రాబెర్రీ, క్రీమ్ అండ్ కుకీస్, ప్రత్యేక రుచులు, మలై కుల్ఫీ వంటి వివిధ రకాల ఐస్క్రీమ్లతో పాటు, చిన్న పెప్సీ ఐస్క్రీమ్ ప్యాకెట్లను కూడా వీరు తయారు చేస్తున్నారు. నాణ్యత విషయంలో తప్పుడు ప్రచారంతో ఈ ఉత్పత్తులను టోకు, చిల్లర మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తున్నారు.
తయారీ ప్రక్రియలో పైనాపిల్, సీతాఫలం వంటి గడువు తీరిన రుచినిచ్చే పదార్థాలను(flavoring agents), అలాగే కృత్రిమ ఆహార రంగులను ఉపయోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇవి వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు కలిగించేవిగా ఉన్నాయి. తయారీ కేంద్రాన్ని అత్యంత అపరిశుభ్ర పరిస్థితుల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ముడి పదార్థాలు, తయారైన ఉత్పత్తులను నిల్వ చేయడంలోనూ, నిర్వహించడంలోనూ సరైన పద్ధతులు పాటించకపోవడంతో అవి మనుషులకు హాని కలిగించేవిగా ఉన్నాయి.
ఈ ఆపరేషన్ H-FAST, స్థానిక పోలీసు సిబ్బంది సహకారంతో టాస్క్ ఫోర్స్ సీనియర్ అధికారుల పర్యవేక్షణలో నిర్వహించారు.
