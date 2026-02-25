Telangana Weather : మార్చి 2 నుంచి 7 వరకు తెలంగాణలో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం
Telangana Weather Update : తెలంగాణలో మరికొన్ని రోజుల్లో వేడి గాలులు వీయనున్నాయి. ఇక వేసవి ప్రారంభం కానుంది.
తెలంగాణలో రెండు మూడు రోజుల నుంచి వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. అకాల వర్షం కురిసింది. త్వరలో పొడి గాలులు వీచిన తర్వాత తెలంగాణలో వేసవి ప్రారంభమవుతుంది. తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 28 తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. తీవ్రమైన వేడి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. అదే సమయంలో తర్వాత హైదరాబాద్ ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటవచ్చు.
మార్చి 2 నుంచి మార్చి 7 మధ్య ప్రధానంగా తెలంగాణలోని ఉత్తర, తూర్పు ప్రాంతాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరుకుంటాయని, వేడిగాలుల హెచ్చరిక ఉంటుందని వెదర్ మ్యాన్ అంచనా వేశారు.
అయితే అంతకుముందు కొన్నిచోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాలు పొడిగా ఉంటాయని అంచనా. హైదరాబాద్లో వాతావరణం చల్లగా ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో తెలంగాణలో మిశ్రమ వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఇతర ప్రాంతాల్లో వెచ్చని, తేమతో కూడిన పరిస్థితులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన స్వల్పకాలిక జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం సహా పలు జిల్లాల్లో వర్షపాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా. ఈ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం పంటలు కోసే దశలో ఉన్న రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు. రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాలలో, వాతావరణ పరిస్థితులు స్థిరంగా ఉంటాయని, పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఉదయం వేళల్లో తేమ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
హైదరాబాద్లో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుందని, గణనీయమైన వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం తక్కువగా ఉందని వాతావరణ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో చినుకులు పడే అవకాశం కూడా ఉంది.
మరికొన్ని రోజులు హైదరాబాద్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31 డిగ్రీల సెల్సియస్కు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21 డిగ్రీల సెల్సియస్కు దగ్గరగా ఉండవచ్చు. వాతావరణ మార్పులు దృష్ట్యా ఆరోగ్య, భద్రతా సలహాలు కూడా జారీ చేశారు అధికారులు. ఈ రెండు మూడు రోజులు తెల్లవారుజామున, సాయంత్రం వేళల్లో చల్లటి గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్న పిల్లలలో కాలానుగుణ వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నందున అనారోగ్యం బారినపడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.