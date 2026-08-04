T-Fiber Internet : సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో టీ-ఫైబర్ ద్వారా ఇంటర్నెట్
T-Fiber Internet : సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో టీ-ఫైబర్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ అందించనుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
తెలంగాణలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఇంటర్నెట్ సేవలను కేవలం టీ-ఫైబర్ ద్వారానే అందించేలా చూడాలని తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అధికారులను ఆదేశించారు. టీ-ఫైబర్ సేవల విస్తరణకు సంబంధించి రాష్ట్ర సచివాలయంలో మంత్రి ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. నిర్దేశిత కాలపరిమితిలోగా రాష్ట్రంలోని ప్రతి ప్రభుత్వ కార్యాలయానికి టీ-ఫైబర్ కనెక్టివిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన నొక్కి చెప్పారు.
అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్ 1 తర్వాత ఏ ప్రభుత్వ శాఖ కూడా ప్రైవేట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను వినియోగించుకోకూడదని, వాటికి బిల్లులు చెల్లించకూడదని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆదేశించారు. ప్రభుత్వ నిధులను ఆదా చేయడం, ఏకీకృత డిజిటల్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేయడం లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం ప్రభుత్వ శాఖలు ఉపయోగిస్తున్న టి-స్వాన్ నెట్వర్క్ను వచ్చే నెలలోగా పూర్తిగా టి-ఫైబర్కు మార్చాలని శ్రీధర్ బాబు అధికారులకు స్పష్టమైన గడువు విధించారు. ఈ ప్రక్రియ ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా సాగేలా చూడాలని వారిని ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, రాబోయే 'ఫ్యూచర్ సిటీ'కి అత్యాధునిక టి-ఫైబర్ కనెక్టివిటీని అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాలకు నాణ్యమైన బ్రాడ్బ్యాండ్ సేవలు అందేలా చూడటానికి, ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక 'ప్రతి ఇంటికీ ఇంటర్నెట్' పథకాన్ని వేగవంతం చేయాలని మంత్రి సూచించారు. అధికారులందరి సమన్వయ కృషి అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతూ, గడువులోగా తమ లక్ష్యాలను చేరుకుని, తెలంగాణను దేశంలోనే అత్యుత్తమ డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఉన్న రాష్ట్రంగా మార్చాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
సచివాలయంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు అధ్యక్షతన జరిగిన T-Fiber సమీక్షా సమావేశంలో ప్రధాన కార్యదర్శి సీఎస్ సంజయ్ జాజు పాల్గొన్నారు. 'సెప్టెంబర్ 1 నుండి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు టి-ఫైబర్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని అందించే రోడ్మ్యాప్, టి-స్వాన్ నుండి టి-ఫైబర్కు మార్పు, ఫ్యూచర్సిటీ కోసం డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, నిరంతరాయ డిజిటల్ గవర్నెన్స్, పౌర సేవలను మెరుగుపరచడానికి ప్రతి ఇంటికి ఇంటర్నెట్ కార్యక్రమాన్ని వేగవంతం చేయడం వంటి అంశాలపై ఈ సమావేశంలో సమీక్షించాం.' అని సీఎస్ కార్యాలయం ప్రకటించింది.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More