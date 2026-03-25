TGPSC OTR : టీజీపీఎస్సీ నుంచి కీలక ప్రకటన.. మరోసారి ఓటీఆర్ అప్డేట్ గడువు పొడిగింపు!
TGPSC OTR : టీజీపీఎస్సీ ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు ఓటీఆర్పై కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఓటీఆర్ ఎడిట్/అప్డేట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కమిషన్ పొడిగించింది.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్(టీజీపీఎస్సీ) ఓటీఆర్ అప్డేట్ అవకాశాన్ని మరోసారి పొడిగించింది. అభ్యర్థుల సౌలభ్యం కోసం మార్చి 25వ తేదీ వరకు గతంలో పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఏప్రిల్ 10వ తేదీ వరకు అవకాశాన్ని ఇచ్చింది.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు అప్లై చేయాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ఓటీఆర్ నమోదు చేసుకోవాలి. నిబంధనల ప్రకారం.. ప్రతీ అభ్యర్థికి ఒకే ఓటీఆర్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ కారణం చేతనైనా అభ్యర్థి లేదా కమిషన్ రద్దు చేసే వరకు చెల్లుతుంది.
ఓటీఆర్ అప్డేట్లో తప్పనిసరిగా కొత్త కలర్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. అదనపు విద్యార్హతలు, చిరునామా , ఈడబ్యూఎస్, నాన్-క్రీమీ లేయర్ , మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీలను మాత్రమే మార్చుకోవడానికి వీలుంటుంది. మిగిలిన వివరాలు మార్చడానికి వీలుండదని టీజీపీఎస్సీ పేర్కొంది. అభ్యర్థులు ఇచ్చే ఓటీఆర్ వివరాలనే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు ప్రాథమిక సమాచారంగా చూస్తారు.
తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి వచ్చే ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు అప్లై చేయాలనుకునే వారు తప్పనిసరిగా ఓటీఆర్ నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఫోటో, సంతకం వంటివి ఒక్కసారి మాత్రమే నమోదు చేసుకునే ప్రక్రియ. దీనివల్ల ప్రతిసారీ వివరాలు నింపాల్సిన అవసరం లేకుండా, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్కు సులభంగా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
అభ్యర్థి అదనపు అర్హతలు, కరస్పాండెన్స్ చిరునామా, కమ్యూనికేషన్ మార్పులు, ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టేటస్, కేటగిరీకి సంబంధించిన వివరాలను అప్లోడ్ చేయడం ద్వారా అతని/ఆమె డేటాను యాడ్ చేయవచ్చు, మెరుగుపరచవచ్చు అని కూడా కమిషన్ తెలిపింది.
అభ్యర్థులు ఇచ్చే OTR వివరాలనే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ దరఖాస్తులకు ప్రాథమిక సమాచారంగా పరిగణిస్తారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా పూర్తి చేయాలని కమిషన్ సూచించింది.
ఎలా అప్డేట్ చేయాలి?
అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.tgpsc.gov.in సందర్శించండి.
TSPSC/OTR ID, జననం తేదీ ఉపయోగించి లాగిన్ చేయాలి.
Edit/Update ఓటీఆర్ సెక్షన్ వెళ్లండి. మీరు రిప్లేస్ చేసిన వ్యక్తిగత, విద్య, కేటగిరీ వివరాలను చెక్ చేయండి.
కొన్ని మిస్ అయిన అర్హతలు లేదా తాజా సర్టిఫికేట్లను, కొత్త పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోతో జత చేయండి.
