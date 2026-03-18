KNRUHS 2025-26 : కాళోజీ యూనివర్సిటీలో ఎంపీహెచ్ ప్రవేశాలు.. ఈ కోర్సుకు నో ఏజ్ లిమిట్!

KNRUHS 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి ఎంపీహెచ్ కోర్సు ప్రవేశాలను ప్రకటించింది. ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు మార్చి 24న ప్రారంభమవుతాయి. ప్రవేశ పరీక్ష ఏప్రిల్ 12న హైదరాబాద్లో జరగనుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
కాళోజీ నారాయణ రావు ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం(KNRUHS) 2025-26 విద్యా సంవత్సరానికి అనుబంధ సంస్థలలో అందుబాటులో ఉన్న మాస్టర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్(MPH) కోర్సు ప్రవేశాల కోసం ప్రకటనను జారీ చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు విశ్వవిద్యాలయం అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా కంప్యూటర్ ఆధారిత ఆన్లైన్ ప్రవేశ పరీక్షకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని అధికారులు తెలిపారు.
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ మార్చి 24, 2026న ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమై, ఏప్రిల్ 1, 2026న సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత, అభ్యర్థులు తమ ప్రింటెడ్ దరఖాస్తులను అవసరమైన అనుబంధ పత్రాలతో పాటు ఏప్రిల్ 2, 2026లోగా వరంగల్లోని ఎంపీహెచ్ అడ్మిషన్స్ కమిటీకి సమర్పించాలి.
దరఖాస్తుదారులు గుర్తింపు పొందిన విశ్వవిద్యాలయం నుండి కనీసం 50 శాతం మొత్తం మార్కులతో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈ కోర్సుకు వయోపరిమితి లేదు.
ప్రవేశ పరీక్ష ఏప్రిల్ 12, 2026న మధ్యాహ్నం 2.30 గంటల నుండి 4 గంటల మధ్య హైదరాబాద్లోని నిర్దేశిత కేంద్రాలలో జరగనుంది. అభ్యర్థులు ప్రవేశ పరీక్షా కేంద్రానికి సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 1.30 గంటలకు రిపోర్ట్ చేయాలి.
అభ్యర్థులు ఏప్రిల్ 5, 2026 నుండి తమ హాల్ టిక్కెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సాంకేతిక సహాయం కోసం, విశ్వవిద్యాలయం 91-9490823776 నంబరులో ఒక ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అవసరమైతే.. knruhs.telangana.gov.inను సందర్శించండి.