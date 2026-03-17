Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    AP PGECET 2026 : ఏపీ పీజీఈసెట్‌ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు.. ముఖ్యమైన తేదీలు

    AP PGECET 2026 : ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP PGECET)-2026 దరఖాస్తుల గడువును మరోసారి పొడిగించారు. మార్చి 20వ తేదీ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు.

    Published on: Mar 17, 2026 5:45 AM IST
    By Anand Sai
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP PGECET)-2026 దరఖాస్తుల దాఖలు గడువును మార్చి 20 వరకు పొడిగించినట్లు కన్వీనర్ పి.మల్లికార్జునరావు ప్రకటించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ కోర్సులలో ప్రవేశానికి ప్రవేశ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థుల అభ్యర్థనల మేరకు గడువును పొడిగించినట్లు కన్వీనర్ తెలిపారు. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు.

    ఏపీ పీజీఈసెట్‌ 2026
    అభ్యర్థులు మార్చి 23 వరకు రూ.1,000, మార్చి 26 వరకు రూ.2,000, మార్చి 28 వరకు రూ.4,000, ఏప్రిల్ 1 వరకు రూ.10,000 ఆలస్య రుసుముతో కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తుదారులు ఏప్రిల్ 3న తమ ఫారమ్‌లలో తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి అనుమతి ఉంటుంది. హాల్ టిక్కెట్లను ఏప్రిల్ 15 నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంచుతారు. పరీక్షలు ఏప్రిల్ 28, 29 మరియు 30 తేదీల్లో జరగనున్నాయి.

    మెుదట మార్చి 6తో ముగుస్తుండగా.. మార్చి 16 వరకు పొడిగించారు. తాజాగా మరోసారి అవకాశం ఇచ్చారు. పరీక్షను విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్రా విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహిస్తోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఏపీలోని విశ్వవిద్యాలయాలు, అఫిలియేటెడ్‌ ఇంజినీరింగ్‌, ఫార్మసీ, ఆర్కిటెక్చర్‌ కళాశాలల్లో ఫుల్‌ టైం ఎంఈ, ఎంటెక్‌, ఎంఫార్మసీ, ఫార్మ్‌.డి(పీబీ) కోర్సుల్లో ప్రవేశాలు ఉంటాయి.

    ప్రవేశపరీక్షల సబ్జెక్ట్ లిస్ట్

    బయోటెక్నాలజీ, కెమికల్ ఇంజినీరింగ్, సివిల్ ఇంజినీరింగ్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజినీరింగ్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, జియో ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్, ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజినీరింగ్, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, మెటలార్జికల్ ఇంజినీరింగ్, నానో టెక్నాలజీ, ఫార్మసీ.

    ముఖ్యమైన తేదీలు..

    • ఫిబ్రవరి 6న నోటిఫికేషన్‌ జారీ
    • ఆలస్య రుసుము లేకుండా దరఖాస్తుల సమర్పణకు మార్చి 20 వరకు ఛాన్స్
    • రూ.1000 నుంచి రూ.10 వేల ఆలస్య రుసుముతో దరఖాస్తుకు ఏప్రిల్ 1 వరకు అవకాశం
    • దరఖాస్తు సవరణ తేదీలు : ఏప్రిల్ 3
    • హాల్‌టికెట్ల డౌన్‌లోడ్‌ ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి ప్రారంభం
    • ప్రవేశ పరీక్ష: ఏప్రిల్‌ 28, 29, 30 తేదీల్లో
    • ప్రాథమిక కీ విడుదల తేదీ: మే 6.
    • ప్రాథమిక కీపై అభ్యంతరాల స్వీకరణకు చివరి తేదీ: మే 8, 2026.
    • ఫలితాలు విడుదల: మే 14, 2026.

    ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి అధికారిక వెబ్‌సై‌ట్‌కు వెళ్లండి.

    recommendedIcon
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes