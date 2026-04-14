TGRTC : ఈ రెండు అంశాలు చూద్దాం.. టీజీఎస్ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెపై మంత్రి పొన్నం
TGRTC : టీజీఎస్ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె చేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దీనిపై రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు.
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ నుంచి సమ్మె చేసేందుకు సిద్ధమైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్పందించారు. సమ్మె సంస్థకూ, ప్రజలకూ తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుందని పేర్కొంటూ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు తమ సమ్మెను విరమించుకోవాలని కోరారు. ఆర్టీసీ సిబ్బందికి సంబంధించిన అన్ని సమస్యలను చర్చలు, పరస్పర అవగాహన ద్వారా పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉద్యోగులు తమ సమస్యలను తెలియజేసి, పరిష్కారాలు కోరడానికి ప్రభుత్వ ద్వారాలు ఎల్లప్పుడూ తెరిచే ఉంటాయని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఆర్టీసీ విలీనం, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన విషయాలు ప్రభుత్వ పరిధిలోకి వస్తాయని, విలీనం అంశంపై ఇప్పటికే ఒక కమిటీ పనిచేస్తోందని పొన్నం ప్రభాకర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ రెండు అంశాలు మినహా, ఉద్యోగులు లేవనెత్తిన మిగతా అన్ని ఆందోళనలపైనా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇటీవలి చర్యలను వివరిస్తూ, ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం 2.1 శాతం కరువు భత్యం (డీఏ) అమలు చేసిందని, పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను చెల్లించిందని మంత్రి పొన్నం తెలిపారు. వేతన సవరణ కమిషన్ (పీఆర్సీ) అంశం కూడా పరిశీలనలో ఉందని, ఉద్యోగుల సంక్షేమం పట్ల ప్రభుత్వ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించారు.
గత ప్రభుత్వం 2023 సెప్టెంబర్లో ఆర్టీసీ విలీనంపై ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసిందని, అయితే ఎన్నికలు, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి అమలు కారణంగా పురోగతి ఆలస్యమైందని మంత్రి గుర్తు చేశారు. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వంటి పథకాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ సేవలను బలోపేతం చేసిందని, దీనివల్ల కార్పొరేషన్ ఆర్థిక పనితీరు మెరుగుపడిందని ఆయన తెలిపారు.
పీఎఫ్ బకాయిలను రూ.1,205 కోట్ల నుండి రూ.600 కోట్లకు, సీసీఎస్ బకాయిలను రూ.690 కోట్ల నుండి రూ.300 కోట్లకు తగ్గించినట్లు మంత్రి పొన్నం చెప్పారు. అదనంగా 2,978 కొత్త బస్సులను ప్రవేశపెట్టారు, 1,134 కారుణ్య నియామకాలను కల్పించారు. నియామక ప్రక్రియలు కూడా పూర్తయ్యాయి, కొత్తగా నియమితులైన వారు త్వరలో విధుల్లో చేరతారని భావిస్తున్నారన్నారు.
ఆర్టీసీ సంస్థ పరిరక్షణ, ఉద్యోగుల సంక్షేమం, ప్రయాణికుల సౌకర్యం ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెబుతూ.. సమ్మెను విరమించుకుని చర్చల ద్వారా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలని మంత్రి కార్మికులకు తన విజ్ఞప్తిని పునరుద్ఘాటించారు.
తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు కొంతకాలంగా వేతనాలు, బెనిఫిట్స్, సర్వీస్ సమస్యల మీద ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. మార్చి 13న ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చాయి. కానీ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి రాలేదు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు సమ్మె చేపట్టనున్నారు. ఏప్రిల్ 22 గడువు సమీపిస్తుండటంతో అన్ని జిల్లాల్లో విస్తృత స్థాయిలో సేవలు నిలిచిపోతాయని యూనియన్ నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.