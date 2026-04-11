TGSRTC Recruitment Results : ఆర్టీసీ ఉద్యోగ నియామక ఫలితాలు విడుదల - సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ తేదీలివే
TGSRTC Recruitment Results : టీజీఎస్ఆర్టీసీలో టీఎస్టీ, ఎంఎస్టీ పోస్టుల రాత పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు ఏప్రిల్ 16, 17 తేదీల్లో అంబర్పేటలో సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఈ ఫలితాలను పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు వెబ్ సైట్ లో చూడొచ్చు.
TGSRTC Recruitment Results : తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థలో ఖాళీగా ఉన్న ట్రాఫిక్ సూపర్వైజర్ ట్రైనీ (TST), మెకానికల్ సూపర్వైజర్ ట్రైనీ (MST) పోస్టుల రాత పరీక్ష ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మార్చి 29న నిర్వహించిన రాత పరీక్షల ఫలితాలను తెలంగాణ రాష్ట్రస్థాయి పోలీసు నియామక మండలి (TGPRB) అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
టీఎస్టీ విభాగంలో పరీక్షకు హాజరైన 15,796 మంది అభ్యర్థుల్లో 9,377 మంది (59.36 శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఎంఎస్టీ విభాగంలో 4,817 మంది పరీక్ష రాయగా, వారిలో 2,755 మంది (57.19%) క్వాలిఫై అయ్యారు.
సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ తేదీలు :
రాత పరీక్షలో కనబరిచిన మెరిట్ ఆధారంగా.... ఒక్కో పోస్టుకు ఐదుగురు అభ్యర్థుల చొప్పున (1:5 నిష్పత్తిలో) సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు ఎంపిక చేశారు. వీరికి ఈనెల 16, 17 తేదీల్లో హైదరాబాద్లోని అంబర్పేట పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో ధ్రువీకరణ పత్రాల పరిశీలన నిర్వహించనున్నారు.
ఎంపికైన అభ్యర్థుల ఇంటిమేషన్ లెటర్లు ఈనెల 12వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఏప్రిల్ 15వ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు www.tgprb.in వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు ఛైర్మన్ వి.వి. శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్కు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు తమ వెంట అవసరమైన అన్ని ఒరిజినల్ పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించారు. అభ్యర్థులకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే కార్యాలయ పనివేళల్లో 9391005006 నంబరును సంప్రదించవచ్చు లేదా support@tslprb.in కు ఈమెయిల్ పంపవచ్చు.
ఫలితాలను ఎక్కడ చెక్ చేసుకోవాలంటే..?
- ముందుగా https://www.tgprb.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని Supervisor Trainees Recruitment 2025 in TGSRTC సెక్షన్ లోకి వెళ్లాలి.
- ఇక్కడ డౌన్లోడ్ రిజల్ట్ లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- అభ్యర్థి మొబైల్ నెంబర్ తో పాటు పాస్ వర్డ్ వివరాలను నమోదు చేసి లాగిన్ కావాలి.
- మీ రిజల్ట్ కాపీ ఇక్కడ డిస్ ప్లే అవుతుంది.
- ప్రింట్ లేదా డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ ద్వారా కాపీని పొందొచ్చు.
