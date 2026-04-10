CRPF Constable Recruitment : నెలకు రూ. 70వేల జీతంతో సీఆర్పీఎఫ్ రిక్రూట్మెంట్- పూర్తి వివరాలు..
CRPF Constable Recruitment 2026 : పారామిలిటరీ దళాల్లో చేరి దేశానికి సేవ చేయాలనుకునే యువతకు ఇది సువర్ణావకాశం. 10వ తరగతి పాసై, ఐటీఐ లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్న అభ్యర్థులు సీఆర్పీఎఫ్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా వివిధ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
నిరుద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చింది. సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ (సీఆర్పీఎఫ్) భారీ స్థాయిలో కానిస్టేబుల్ (ట్రేడ్స్మ్యాన్ అండ్ టెక్నికల్) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 9 వేలకు పైగా ఖాళీలు ఉన్న ఈ ఉద్యోగాలకు ఏప్రిల్ 20 నుంచి దరఖాస్తులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఖాళీల వివరాలు..
మొత్తం పోస్టుల సంఖ్య: 9,195
కానిస్టేబుల్ (ట్రేడ్స్మ్యాన్ అండ్ టెక్నికల్): 9,175 పోస్టులు
పయనీర్ వింగ్ (మేసన్/ఎలక్ట్రీషియన్): 20 పోస్టులు
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ముఖ్యమైన తేదీలు..
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ విడుదల: ఏప్రిల్ 8, 2026
ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 20, 2026
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: మే 19, 2026
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- అర్హతలు, వయోపరిమితి..
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థులు పోస్టును బట్టి కింది అర్హతలు కలిగి ఉండాలి:
డ్రైవర్: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు హెవీ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. (వయస్సు: 21–27 ఏళ్లు)
మోటార్ మెకానిక్: 10వ తరగతి + ఐటీఐ + సంబంధిత అనుభవం. (వయస్సు: 18–23 ఏళ్లు)
ఇతర ట్రేడ్స్: 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణతతో పాటు ఆయా పనుల్లో నైపుణ్యం ఉండాలి. (వయస్సు: 18–23 ఏళ్లు)
పయనీర్ పోస్టులు: 10వ తరగతి + అనుభవం (ఐటీఐ ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత). (వయస్సు: 18–23 ఏళ్లు)
గమనిక: ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- ఎంపిక ప్రక్రియ..
అభ్యర్థులను వివిధ దశల్లో పరీక్షించి ఎంపిక చేస్తారు. తుది మెరిట్ లిస్ట్ అనేది కేవలం కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) మార్కుల ఆధారంగానే ఉంటుంది.
శారీరక సామర్థ్య పరీక్ష (పీఈటీ)
శారీరక ప్రమాణాల పరీక్ష (పీఎస్టీ)
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ)
ట్రేడ్ / స్కిల్ టెస్ట్
డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్
వైద్య పరీక్షలు
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- పరీక్షా విధానం..
మొత్తం ప్రశ్నలు: 100
మార్కులు: 100
సమయం: 2 గంటలు
సబ్జెక్టులు: రీజనింగ్, జనరల్ నాలెడ్జ్, మ్యాథమెటిక్స్, ఇంగ్లీష్/హిందీ.
నెగటివ్ మార్కింగ్: ప్రతి తప్పు సమాధానానికి 0.25 మార్కులు కోత విధిస్తారు.
సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026- జీతం, దరఖాస్తు రుసుము..
ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పే లెవల్-3 కింద రూ. 21,700 నుంచి రూ. 69,100 వరకు జీతం లభిస్తుంది. దీనికి అదనంగా డీఏ (డీఏ), హెచ్ఆర్ఏ (హెచ్ఆర్ఏ) వంటి ప్రభుత్వ అలవెన్సులు కూడా ఉంటాయి.
ఫీజు: జనరల్ / ఓబీసీ / ఈడబ్ల్యూడీ అభ్యర్థులకు రూ. 100.
ఫీజు మినహాయింపు: ఎస్సీ/ ఎస్టీ / మహిళలు / ఎక్స్-సర్వీస్మెన్లకు ఎటువంటి ఫీజు లేదు.
మరిన్ని వివరాల కోసం సీఆర్పీఎఫ్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ని చూడల్సి ఉంటుంది. నోటిఫికేషన్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు-
1. ఈ ఉద్యోగాలకు మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చా?
అవును, అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులు కూడా ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వారికి దరఖాస్తు ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది.
2. కేవలం 10వ తరగతి మాత్రమే చదివిన వారికి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయా?
అవును, చాలా ట్రేడ్స్మ్యాన్ పోస్టులకు 10వ తరగతి పాసై ఉంటే సరిపోతుంది. అయితే సంబంధిత పనిలో నైపుణ్యం ఉండాలి.
3. దరఖాస్తు ఎలా చేయాలి?
అభ్యర్థులు సీఆర్పీఎఫ్ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫోటో, సంతకం, ఇతర పత్రాలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
4. పరీక్ష ఏ భాషలో ఉంటుంది?
కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (సీబీటీ) ఇంగ్లీష్, హిందీ భాషల్లో ఉంటుంది.
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు.