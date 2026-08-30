September School Holidays : తెలంగాణ, ఏపీలో సెప్టెంబర్ నెలలో పాఠశాలలకు సెలవు రోజులు ఇవే
September Holidays : 2026 సెప్టెంబర్ నెలలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పండుగలు ఉన్నాయి. ఏయే రోజుల్లో స్కూళ్లకు హాలిడేస్ ఉన్నాయి.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పాఠశాల విద్యార్థులకు సెప్టెంబర్ 2026 మాసం వరుస సెలవులతో రానుంది. వినాయక చవితితో పాటు పలు పండుగలు, సాధారణ వారాంతపు సెలవులు, ప్రభుత్వ ఐచ్ఛిక సెలవులు ఒకే నెలలో రావడం వల్ల పాఠశాలలకు సెలవులు లభించనున్నాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చే హాలిడేస్ లిస్ట్ చూడండి.
సెప్టెంబర్ 2026 సెలవులు
సెప్టెంబర్ 4 (శుక్రవారం): శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి (కొన్ని పాఠశాలల్లో ఆప్షనల్/ఐచ్ఛిక సెలవు లేదా పరిమిత సెలవుగా ఉంటే, కొన్ని చోట్ల సాధారణ సెలవుగా అమలు చేస్తారు).
సెప్టెంబర్ 6 (ఆదివారం): సాధారణ వారాంతపు సెలవు.
సెప్టెంబర్ 12 (రెండో శనివారం): విద్యాశాఖ నిబంధనల ప్రకారం పాఠశాలలకు రెండో శనివారం సాధారణ సెలవు.
సెప్టెంబర్ 13 (ఆదివారం): సాధారణ వారాంతపు సెలవు.
సెప్టెంబర్ 14 (సోమవారం): వినాయక చవితి పండుగ సందర్భంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ప్రకటించిన ప్రధాన ప్రభుత్వ సెలవు.(వరుసగా శని, ఆది, సోమవారాలు మూడ్రోజుల సుదీర్ఘ వీకెండ్ లభిస్తుంది).
సెప్టెంబర్ 20 (ఆదివారం): సాధారణ వారాంతపు సెలవు.
సెప్టెంబర్ 23 (బుధవారం): యజ్దహుమ్ షరీఫ్ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర అధికారిక ప్రభుత్వ క్యాలెండర్ ప్రకారం సెలవు.
సెప్టెంబర్ 26 (నాలుగో శనివారం): నాలుగు శనివారాల పద్ధతిని పాటించే కొన్ని ప్రైవేట్, ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు సెలవు.
సెప్టెంబర్ 27 (ఆదివారం): సాధారణ వారాంతపు సెలవు.
పైన పేర్కొన్న సెలవుల తేదీలు అధికారిక ప్రభుత్వ క్యాలెండర్ల ఆధారంగా రూపొందించారు. అయితే జిల్లా కలెక్టర్ల నిర్ణయాలు లేదా స్థానిక విద్యా సంస్థలు, యాజమాన్యాల క్యాలెండర్ ఆధారంగా కొన్ని సెలవుల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భంగా స్థానికంగా అవసరాన్ని బట్టి సెలవులు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు వినాయకచవితి ఊరేగింపు సందర్భంగా హైదరాబాద్లో సెలవు ఉంటుంది.
సెప్టెంబర్ నెలలో పలు పరీక్షలు ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, లభించే సెలవులను ప్రయాణాలకు, చదువులకు అనుగుణంగా ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది. వినాయక చవితి వంటి ప్రధాన పండుగలకు రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ సెలవు ఉన్నప్పటికీ, యజ్దహుమ్ షరీఫ్ లేదా ఆప్షనల్ సెలవులు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య స్వల్పంగా మారవచ్చు. అభ్యర్థులు తమ తమ పాఠశాలల నోటీసు బోర్డులు లేదా ప్రిన్సిపాళ్ల ప్రకటనలను తుది ప్రమాణంగా పరిగణించాలి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More