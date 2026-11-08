TG Meeseva Pahani Services : రైతులకు తీపి కబురు - 'మీసేవ' ద్వారా పహాణీల జారీ పునరుద్ధరణ! ఛార్జీలు, ప్రాసెస్ ఇలా
Telangana Meeseva Pahani Services : తెలంగాణలో నిలిచిపోయిన మీసేవ పహాణీల జారీ సేవలను ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించింది. ఒక్కో కాపీకి రూ.90 చెల్లించి అధికారిక సర్టిఫికెట్ పొందే అవకాశం లభించింది.
Telangana Meeseva Pahani Services : తెలంగాణలోని రైతులకు, భూ యజమానులకు ప్రభుత్వం ఊరట కలిగించే వార్త అందించింది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిలిచిపోయిన పహాణి జారీ సేవలను మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా ప్రభుత్వం తిరిగి ప్రారంభించింది. భూ భారతి పోర్టల్ ద్వారా భూముల వివరాలు చూసుకునే వెసులుబాటు మాత్రమే ఉండటంతో, అధికారికంగా పహాణి కాపీలు డౌన్లోడ్ చేసుకునే సదుపాయం గతంలో నిలిచిపోయింది.
ఫలితంగా వ్యవసాయ భూముల కొనుగోళ్లు, బ్యాంక్ రుణాలు, తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో ట్రాన్సాక్షన్స్ సమయంలో రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొవాల్సి వస్తుంది. తాజా నిర్ణయంతో మీసేవ కేంద్రాల ద్వారానే నేరుగా పహాణి కాపీని అధికారిక సర్టిఫికెట్గా పొందే సదుపాయం మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ నిర్ణయం పట్ల తెలంగాణ మీసేవ నిర్వాహకుల ఫెడరేషన్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ…. మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపింది.
మీసేవ ద్వారా పహాణి పొందే విధానం….
ఈ సేవలు కేవలం మీసేవ కేంద్రం నిర్వాహకుల లాగిన్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆ ప్రాసెస్ వివరాలు కింది విధంగా ఉంటాయి….
- మీసేవ కేంద్రంలో పహాణి కాపీ అప్లికేషన్ మాడ్యూల్ను ఎంచుకుంటారు.
- దరఖాస్తుదారుడి పేరు, తండ్రి పేరు, జిల్లా, మండలం, గ్రామం, ఖాతా నంబరు, సర్వే నంబరు నమోదు చేయాలి.
- దరఖాస్తుదారుడి ఆధార్ నంబర్ నమోదు చేసి వేలిముద్ర (బయోమెట్రిక్ అథెంటికేషన్) వేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఆధార్ వివరాలు సరిపోలిన తర్వాత అధికారిక పహాణి సర్టిఫికెట్ ప్రింట్ అవుతుంది.
- పహాణి ఒక్కో కాపీకి యూజర్ ఛార్జీలు రూ.80, మీసేవ ఫీజు రూ.10 చొప్పున మొత్తం రూ.90 చలాన్ అమౌంట్ అవుతుంది.
భూమికి సంబంధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన రెవెన్యూ రికార్డు పహాణి. ఇందులో భూ యజమాని (పట్టాదారుడి) పేరు, అనుభవిస్తున్న వారి పేరు, సర్వే నంబరు, భూమి విస్తీర్ణం, భూమి రకం, ప్రస్తుతం సాగు చేస్తున్న పంట వివరాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా భూమిపై ఉన్న అప్పులు, తాకట్టు లేదా లీజు వివరాలు కూడా తెలుస్తాయి. భూముల కొనుగోలు సమయాల్లో, బ్యాంకుల నుంచి పంట రుణాలు పొందేందుకు…. అలాగే కోర్టు కేసులలో హక్కులను నిరూపించుకోవడానికి ఈ అధికారిక పహాణి సర్టిఫికెట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More