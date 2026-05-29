MGNREGS : తెలంగాణ పల్లెల్లో జోరుగా ఉపాధి హామీ పనులు - పని దినాల పూర్తిపై సర్కార్ ఫోకస్
MGNREGS Works in Telangana : రాష్ట్రంలోని గ్రామాల్లో ఉపాధి హామీ పనులు ఊపందుకున్నాయి. రోజువారీ కూలీల హాజరు ఏకంగా 16.24 లక్షలకు చేరగా…. 8 కోట్ల పనిదినాల లక్ష్యంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
MGNREGS Works in Telangana : రాష్ట్రంలోని పల్లెల్లో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పనులు ప్రస్తుతం అత్యంత వేగంగా…. జోరుగా కొనసాగుతున్నాయి. రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ దనసరి అనసూయ (సీతక్క) వరుస క్షేత్రస్థాయి సమీక్షలు, ప్రత్యేక చొరవతో ఉపాధి పనుల్లో సరికొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. పనుల పురోగతిని పర్యవేక్షించేందుకు పంచాయతీ రాజ్ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ దానకిషోర్, కమిషనర్ దివ్యా దేవరాజన్ నిరంతరం రంగంలోకి దిగారు. వీరు ప్రతిరోజూ అన్ని జిల్లాల గ్రామీణాభివృద్ధి అధికారులు… మండల పరిషత్ అభివృద్ధి అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు నిర్వహిస్తూ పనులను పటిష్టంగా సమీక్షిస్తున్నారు.
మారిన పరిస్థితులు…
మే నెల ప్రారంభంలో రాష్ట్రంలో మండుతున్న ఎండలు తీవ్రంగా ఉండటం, మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా లైవ్ ఫొటోలు తీసే 'మొబైల్ ఫోటో క్యాప్చరింగ్' విధానంలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. దీంతో కూలీలు ఉపాధి పనులకు రావడానికి పెద్దగా ఆసక్తి చూపలేదు. ఆ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోజుకు కనీసం లక్ష మంది కూలీలు కూడా పనులకు రావడం గగనమైంది.
ఈ సంక్షోభ పరిస్థితులపై మంత్రి సీతక్క ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. వరుసగా సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించి అధికారులను పరుగులు పెట్టించడంతో పాటు ప్రత్యేక డ్రైవ్లు చేపట్టారు. దీని ఫలితంగా మే మొదటి వారంలో కేవలం 7 లక్షల పరిధిలో ఉన్న కూలీల హాజరు…. క్రమంగా పెరుగుతూ ఇప్పుడు ఏకంగా 16.24 లక్షలకు చేరింది. ఏ గ్రామంలోనూ పని లేకుండా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో తక్కువ హాజరు ఉన్న మండలాలను గుర్తించి, గ్రామాల వారీగా ప్రత్యేక ఇంచార్జ్లను సైతం నియమించారు.
నల్గొండ టాప్.. కొన్ని జిల్లాలపై ప్రత్యేక ఫోకస్
ప్రభుత్వ సమీక్షల్లో కొన్ని జిల్లాలు ఉపాధి హామీ అమలులో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాయి. వికార్బాద్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నల్గొండ, రాజన్న సిరిసిల్లా జిల్లాలు ఈ జాబితాలో ముందు వరుసలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా నల్గొండ జిల్లాలో ప్రతిరోజూ రికార్డు స్థాయిలో 1.23 లక్షల మందికి పైగా కూలీలు పనులకు హాజరవుతుండటం విశేషం. ఇదే సమయంలో కూలీల సంఖ్య కాస్త తక్కువగా నమోదువుతున్న గద్వాల్, రంగారెడ్డి, నారాయణపేట్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి జిల్లాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ జిల్లాల్లో కూలీల హాజరును పెంచేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
మరోవైపు కేంద్రం నుంచి నిధులు విడుదల కావడంతో ప్రస్తుతం వేతనాల పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా, సకాలంలో కూలీల ఖాతాల్లో డబ్బులు జమ అవుతున్నాయి.
"ఈ రోజు మనం చేస్తున్న ఉపాధి హామీ పనులు రేపటి తెలంగాణకు నీటి భద్రత కల్పించాలి. చెరువులు నిండితేనే రైతు బలపడతాడు, భూగర్భ జలాలు పెరిగితేనే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిలదొక్కుకుంటుంది" అని మంత్రి సీతక్క స్పష్టం చేశారు.
వర్షాకాలం ముంచుకొస్తున్న తరుణంలో ప్రస్తుతం పల్లెల్లో నీటి సంరక్షణ పనులకు ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. చెరువులు, ఊటకుంటలు, పంట కాలువలలో పూడికతీత పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలో కనీసం మూడు నీటి సంరక్షణ పనులను తప్పనిసరిగా చేపట్టాలని అధికారులకు ఆదేశాలు అందాయి.
8 కోట్ల పని దినాల లక్ష్యం వైపు..
రాబోయే జూలై 1 నుంచి మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో సరికొత్త విధానాన్ని అమలు చేయనున్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నోటిఫై చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో…. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేటాయించిన 8 కోట్ల పని దినాల (Work Days) లక్ష్యాన్ని గడువులోగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టుదలగా ఉంది.
ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో సుమారు 4.5 కోట్ల పని దినాలు పూర్తి కాగా…. మరో 3.5 కోట్ల పని దినాల లక్ష్యం మిగిలి ఉంది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రోజువారీ 16 లక్షల మంది హాజరును ఇలాగే కొనసాగిస్తే అనుకున్న సమయానికి లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా చేరుకుంటామని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
