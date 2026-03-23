Telangana Cabinet : తల్లిదండ్రులకు మద్దతు బిల్లు.. కీలక బిల్లులకు తెలంగాణ కేబినెట్ ఆమోదం
తెలంగాణ కేబినెట్ పలు కీలక బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, నేరాల నిరోధక బిల్లు, గిగ్ వర్కర్ల బిల్లులకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.
తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపింది. విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, విద్వేష నేరాలపై ముసాయిదా చట్టాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల జీతం నుంచి 15 శాతం కోత విధించేందుకు వీలు కల్పించే తల్లిదండ్రుల మద్దతు బిల్లుతో సహా పలు కీలక విధాన నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశమైన మంత్రివర్గం, గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ కార్మికుల సంక్షేమ చట్టంలో మార్పులు, మెట్రో రైలు టేకోవర్ ప్రక్రియ, కుల సర్వేపై స్వతంత్ర నిపుణుల కార్యవర్గ నివేదిక, తెలంగాణ న్యాయవాదుల రక్షణ బిల్లు, రోహిత్ వేముల చట్టం ఫ్రేమ్వర్క్ కోసం ఒక ఉపసంఘం ఏర్పాటుకు కూడా ఆమోదం తెలిపింది.
విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు, మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీసే లేదా హింస, ఘర్షణలను ప్రేరేపించే చర్యలను అరికట్టడానికి రూపొందించిన తెలంగాణ విద్వేషపూరిత ప్రసంగాలు, విద్వేష నేరాల నివారణ బిల్లు, 2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్రంలో విద్వేషపూరిత నేరాలను నివారించడానికి, శిక్షించడానికి ఒక చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్ను అందించడమే ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం లక్ష్యం.
మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తల్లిదండ్రులకు మద్దతు బిల్లు. ఈ బిల్లు ప్రకారం, తమ వృద్ధ తల్లిదండ్రులను నిర్లక్ష్యం చేసే ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల జీతంలో 15 శాతం లేదా రూ.10,000, ఈ రెండింటిలో ఏది తక్కువైతే ఆ మొత్తాన్ని మినహాయించి, ఆ మినహాయించిన మొత్తాన్ని నేరుగా తల్లిదండ్రులకు చెల్లించాలి. కొత్తగా నియమితులైన ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు అందజేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ వేదికలపై ఈ విషయాన్ని పదేపదే నొక్కిచెప్పారు.
లార్సెన్ అండ్ టూబ్రో నుండి ప్రస్తుతం ఉన్న 69 కిలోమీటర్ల హైదరాబాద్ మెట్రో వ్యవస్థను స్వాధీనం చేసుకునే చర్యలను వేగవంతం చేయాలని కూడా మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. మొదటి దశ ప్రాజెక్టును స్వాధీనం చేసుకోవడానికి, అప్పులతో సహా ప్రభుత్వం సుమారు రూ.15,000 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఒక ఉపసంఘం ఇప్పటికే నివేదిక సమర్పించింది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున చెల్లింపులు, లావాదేవీలను నిర్వహించే బాధ్యత గల నోడల్ ఏజెన్సీగా హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్(హెచ్ఎంఆర్ఎల్)కు మంత్రివర్గం అధికారం ఇచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహించిన కుల సర్వేపై, రిటైర్డ్ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన స్వతంత్ర నిపుణుల కార్యవర్గం సమర్పించిన నివేదికను కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదించింది. అన్ని వర్గాల సాధికారత కోసం ప్రభుత్వం 2024 నవంబర్ 6 నుండి డిసెంబర్ 25 వరకు సమగ్ర సామాజిక-ఆర్థిక, కుల సర్వేను చేపట్టింది. మంత్రివర్గం ఈ సర్వేలోని అంశాలపై చర్చించి, నివేదికను సమగ్రంగా పరిశీలించే బాధ్యతను ఒక మంత్రివర్గ ఉపసంఘానికి అప్పగించింది.
విద్యాసంస్థలలో కుల వివక్షను నివారించే లక్ష్యంతో ప్రతిపాదించిన రోహిత్ వేముల చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి విధివిధానాలను రూపొందించేందుకు, ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క నేతృత్వంలో ఒక మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడం మరో కీలక నిర్ణయం. ఈ కమిటీలో మంత్రులు దామోదర్ రాజనరసింహ, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ సభ్యులుగా ఉంటారు.
రాష్ట్రంలో అంచనా ప్రకారం 4.2 లక్షల మంది గిగ్, ప్లాట్ఫామ్ వర్కర్ల కోసం తప్పనిసరి రిజిస్ట్రేషన్, ఒక సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు, ఒక ప్రత్యేక సంక్షేమ నిధిని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదిస్తూ, తెలంగాణ ప్లాట్ఫామ్-ఆధారిత గిగ్ వర్కర్ల (రిజిస్ట్రేషన్, సామాజిక భద్రత మరియు సంక్షేమం) చట్టం, 2026లో కొన్ని మార్పులకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
న్యాయవాదులపై దాడులను అరికట్టడానికి, వారి భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఉద్దేశించిన తెలంగాణ న్యాయవాదుల రక్షణ బిల్లుకు కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం న్యాయవాదులకు చట్టపరమైన రక్షణ, మెరుగైన భద్రతను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.