Railway AI Assistants : రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం ఏఐ అసిస్టెంట్లు - క్షణాల్లో కావాల్సిన సమాచారం, తెలుగులో కూడా మాట్లాడొచ్చు
Railway AI Assistant Bholu Mini Bholu Max : భారతీయ రైల్వే డిజిటల్ విప్లవం దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసింది. ప్రయాణికులకు సమాచారాన్ని మరింత సులభంగా, వేగంగా అందించేందుకు అత్యాధునిక కృత్రిమ మేధ (AI) సాంకేతికతను పట్టాలెక్కించింది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణలోని మల్కాజిగిరి, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో 'భోలు మినీ' (Bholu Mini), 'భోలు మాక్స్' (Bholu Max) పేరుతో సరికొత్త ఏఐ రోబోటిక్ అసిస్టెంట్లను ప్రారంభించింది.
రైల్వే స్టేషన్ కు వెళ్లగానే ఏ ప్లాట్ఫారమ్ కు వెళ్లాలో తెలియక, రైలు ఏ సమయానికి వస్తుందో అర్థం కాక అయోమయానికి గురయ్యే ప్రయాణికులకు ఈ ఏఐ అసిస్టెంట్లు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. ఇవి కేవలం యంత్రాలు మాత్రమే కావు, ప్రయాణికులతో నేరుగా సంభాషిస్తాయి.
ప్రత్యేకతలు….
ఈ స్మార్ట్ అసిస్టెంట్లలో అత్యాధునిక టచ్ స్క్రీన్ సదుపాయంతో పాటు వాయిస్ కమాండ్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. ప్రయాణికులు తమకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని కేవలం మాటల ద్వారా అడిగి తెలుసుకోవచ్చు. ప్రధానంగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ వంటి బహుళ భాషల్లో ఇవి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. దీనివల్ల భాషా సమస్య లేకుండా చదువుకోని వారు, వృద్ధులు సైతం తమకు కావాల్సిన వివరాలను సులభంగా పొందే వీలుంటుంది.
ఏయే సమాచారం లభిస్తుంది?
- రైళ్ల రాకపోకల సమయాలు
- రైళ్లు వచ్చే ప్లాట్ఫారమ్ నంబర్లు
- స్టేషన్ లో అందుబాటులో ఉన్న వసతులు (వెయిటింగ్ రూమ్స్, ఎస్కలేటర్లు, లిఫ్టులు)
- టికెట్ కౌంటర్లు మరియు ఎంక్వైరీ వివరాలు
"సాంకేతికతను సామాన్యుడికి చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ ఏఐ అసిస్టెంట్లను ఏర్పాటు చేశాం. ఇవి ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఎంక్వైరీ కౌంటర్ల వద్ద ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి" అని రైల్వే అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మల్కాజిగిరి, కాచిగూడ వంటి రద్దీ స్టేషన్లలో ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే, రానున్న రోజుల్లో సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్ వంటి ప్రధాన స్టేషన్లతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా వీటిని విస్తరించాలని అధికారులు యోచిస్తున్నారు.
ప్రయాణ అనుభవాన్ని మార్చేయడమే కాకుండా, స్టేషన్ కు వచ్చే ప్రయాణికులలో ఈ 'భోలు' అసిస్టెంట్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలు, యువత వీటితో ముచ్చటించేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఈ వినూత్న చర్యతో భారతీయ రైల్వే తన ఆధునిక ముఖచిత్రాన్ని మరోసారి ఆవిష్కరించింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
ప్రశ్న: భోలు మినీ, భోలు మాక్స్ అంటే ఏమిటి?
జవాబు: ఇవి భారతీయ రైల్వే ప్రవేశపెట్టిన కృత్రిమ మేధ (AI) ఆధారిత సమాచార అసిస్టెంట్లు. ఇవి ప్రయాణికుల ప్రశ్నలకు వాయిస్ మరియు టచ్ స్క్రీన్ ద్వారా సమాధానాలు ఇస్తాయి.
ప్రశ్న: ఇవి ఏ భాషల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి?
జవాబు: ఇవి తెలుగు, హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ప్రయాణికులతో సంభాషిస్తాయి.
ప్రశ్న: ప్రస్తుతానికి ఇవి ఏ స్టేషన్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి?
జవాబు: తెలంగాణలోని మల్కాజిగిరి మరియు కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లలో వీటిని అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.