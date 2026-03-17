Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Moinabad Drugs Case : మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో కీలక పరిణామం - సిట్‌ ఏర్పాటు

    మెయినాబాద్‌ ఫామ్‌ హౌస్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈ కేసు దర్యాప్తునకు సిట్ ఏర్పాటైంది. మొత్తం 9 మంది అధికారులు ఇందులో ఉన్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    Published on: Mar 17, 2026 5:49 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మెయినాబాద్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో కీలక విషయాలు బయటికొస్తున్నాయి. అయితే ఈ కేసును సిట్ తో విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మొత్తం 9 మంది అధికారులతో సిట్‌ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

    డ్రగ్స్ కేసు విచారణ- సిట్ ఏర్పాటు
    డ్రగ్స్ కేసు విచారణ- సిట్ ఏర్పాటు

    సిట్‌ చీఫ్‌గా చేవెళ్ల డీసీపీ యోగేష్‌ గౌతమ్‌ వ్యవహరిస్తారు. గ్రేహౌండ్స్‌ కమాండర్‌ ఎం.రవీందర్‌, షాదనగర్‌ డీసీపీ శిరీష, ఈగల్ డీఎస్పీలు బుచ్చయ్య, హరీశ్ చంద్రారెడ్డి, మోయినాబాద్ ఎస్‌హెచ్‌వో మల్లిఖార్జున, ఎస్‌ఐలు కోటేశ్వర్‌ రావు, వెంకన్న, సదత్ అలీ సభ్యులుగా ఉన్నారు.

    బీఆర్ఎస్ నేత, తాండూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఫామ్‌హౌస్‌లో మద్యం పార్టీ దుమారం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. అక్కడ డ్రగ్స్‌ వినియోగిస్తున్నారన్న సమాచారంతో శనివారం రాత్రి తెలంగాణ ఈగల్‌ పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేపట్టారు. వీరిలో పలువురు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు తేలింది.

    పాజిటివ్‌ వచ్చిన వారిలో ఏపీలోని ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేశ్‌కుమార్, పైలట్‌ రోహిత్‌రెడ్డి ఉన్నారు. పోలీసులు సోదాలకు వెళ్లిన సమయంలో నమిత్‌శర్మ అనే వ్యక్తి కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనంగా మారింది.

    ఈ ఘటనపై మొయినాబాద్‌ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదైంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్‌రెడ్డిని ప్రధాన నిందితుడిగా చేర్చారు. రోహిత్‌రెడ్డి, రితేశ్‌రెడ్డి, నమిత్‌శర్మలను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టగా… 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించడంతో చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు. ఈ కేసులోని తీవ్రత దృష్ట్యా…. సిట్ తో విచారణ జరిపించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

    News/Telangana/Moinabad Drugs Case : మొయినాబాద్‌ ఫామ్‌హౌస్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో కీలక పరిణామం - సిట్‌ ఏర్పాటు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes